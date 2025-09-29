Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng diễn viên 'Mưa đỏ' chấm thi nhan sắc

Minh Hy
Minh Hy
29/09/2025 08:05 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, diễn viên Hứa Vĩ Văn cùng các nghệ sĩ khác giữ vị trí giám khảo nhằm tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam.

Nguyễn Văn Chung đảm nhận hai vai trò tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Ngày 27.9, cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 chính thức khởi động với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, nhà báo Ngô Bá Lục, NSƯT Bùi Như Lai, diễn viên Hứa Vĩ Văn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, người mẫu Vũ Linh... đảm nhận vị trí giám khảo của cuộc thi năm nay.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng diễn viên Mưa đỏ chấm thi nhan sắc - Ảnh 1.

Dàn giám khảo cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Vòng bán kết cuộc thi dự kiến diễn ra từ 5.12 đến 15.12 và đêm chung kết toàn quốc diễn ra vào 28.12 tại Cung thể thao Tiên Sơn (TP.Đà Nẵng)

Ảnh: BTC

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 mang thông điệp Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiêu chí của cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm ứng viên xuất sắc nhất cho ngôi vị hoa hậu sở hữu các tố chất về sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái.

Là người ngồi "ghế nóng" cuộc thi này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đánh giá cao nguồn năng lượng các thí sinh thông qua câu chuyện, cách trình diễn, ứng xử… "Các bạn phải có khả năng truyền tải thông điệp thông qua phát ngôn, hành động lẫn cách đối xử với mọi người", nam nhạc sĩ 8X nhấn mạnh. Bên cạnh đó, cuộc thi này là "sân chơi" nhằm giúp các bạn bộc lộ được khả năng cũng như nhìn rõ bản thân để ngày càng tiến bộ hơn. Nhiệm vụ của giám khảo là tìm ra người phù hợp, xứng đáng với vương miện chứ không phải dò tìm lỗi sai của thí sinh. Vì vậy, nếu thí sinh còn thiếu sót thì ban giám khảo cũng sẵn sàng cho lời khuyên và động viên để các bạn hoàn thiện hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng diễn viên Mưa đỏ chấm thi nhan sắc - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Chung và Hứa Vĩ Văn làm giám khảo cuộc thi nhan sắc

Ảnh: FBNV

Ngoài vai trò giám khảo, Nguyễn Văn Chung còn là người sáng tác bài hát chủ đề cho cuộc thi. Nam nhạc sĩ 8X còn cho biết anh dành 2 tuần để hoàn thành ca khúc Shine for Peace. Bài hát đáp ứng những yêu cầu của ban tổ chức về giai điệu trẻ trung, hiện đại, có lời tiếng Anh và ca từ gần gũi với các bạn trẻ về thông điệp hòa bình. Người thể hiện tác phẩm là ca sĩ Duyên Quỳnh.

Tân hoa hậu nhận giải thưởng 2 tỉ đồng

Điểm nhấn của cuộc thi chính là hành trình truyền hình thực tế. Ở mỗi tập phát sóng, khán giả có cơ hội hiểu rõ được quá trình rèn luyện, nỗ lực của các ứng viên khi tham gia cuộc thi.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng diễn viên Mưa đỏ chấm thi nhan sắc - Ảnh 3.

Đối với Nguyễn Văn Chung, giám khảo khó tính hay dễ tính không quan trọng bằng việc tạo động lực cho thí sinh tiến bộ hơn từng ngày

Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, người chiến thắng nhận được tổng giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng, gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học, gói truyền thông và các phần quà. Song song đó, ban giám khảo còn trao 4 giải á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất, Người đẹp được khán giả yêu thích nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp phong cách, Đại sứ khởi nghiệp sáng tạo, Đại sứ sinh viên tài năng, Đại sứ sinh viên nhân ái.

Xem thêm bình luận