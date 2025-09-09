Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' vì bị thí sinh gọi bằng 'chú'

Tập 1 Tỏa sáng ước mơ lên sóng với sự góp mặt của dàn thí sinh gồm Đình Đại, Trường Huy, Trà My, Gia Huy, Ngọc Diệu, Mỹ Tuyên… Đảm nhận vai trò giám khảo gồm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Nguyễn Hải Yến và ca sĩ Thiên Vương.

Nguyễn Văn Chung hào hứng khi tìm kiếm những ứng viên tiềm năng cho Tỏa sáng ước mơ Ảnh: NSX

Trong chương trình, 2 thí sinh Ngọc Diệu và Mỹ Tuyên khiến ban giám khảo bất ngờ khi thể hiện Vào đời, kết hợp với vũ đạo ấn tượng. Theo dõi bài thi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bộc bạch: “Dành lời khen cho tiết mục của hai em, rất là sôi động và dễ thương. Các em là cập nhật âm nhạc rất mới, rất gần với các bạn trẻ, và anh tin là tiết mục này sẽ được yêu thích”.

Ca sĩ Thiên Vương MTV chỉ ra điểm thiếu sót của Ngọc Diệu khi cô chưa thuộc lời, dẫn đến sự mất tự tin khi biểu diễn. Với ca sĩ Nguyễn Hải Yến, cô dành lời khen cho bộ đôi khi có sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt trang phục, phù hợp với ca khúc. Ngoài ra, nữ giám khảo hướng dẫn các thí sinh việc khắc phục cách hát sao cho mới mẻ bằng cách nghe kỹ và xử lý nhạc ngay trên nền beat của mỗi ca khúc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hài hước chia sẻ rằng khi ngồi ghế nóng Tỏa sáng ước mơ, anh gặp tình huống đầy trớ trêu khi bị các thí sinh xưng “chú”. Nam giám khảo bày tỏ tình huống này khiến bản thân có chút “tổn thương”. Tiết lộ của nam nhạc sĩ khiến MC Hoàng Rapper và cả trường quay bật cười.

Nguyễn Văn Chung nói gì khi ngồi ghế nóng 'Tỏa sáng ước mơ'?

Dàn giám khảo không ngại đưa ra góp ý, giúp các thí sinh hoàn thiện hơn Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Chung bộc bạch thêm anh trở lại với vai trò giám khảo của Tỏa sáng ước mơ trong tâm thế hứng khởi. Nam nhạc sĩ chia sẻ rằng chương trình luôn là sân chơi đặc biệt dành cho sinh viên - những bạn trẻ vừa chập chững bước vào con đường nghệ thuật nhưng lại tràn đầy nhiệt huyết và đam mê. Theo anh, đây là nơi để các thí sinh không chỉ khẳng định tài năng, mà còn được rèn luyện sự tự tin, tiếp thu những góp ý hữu ích từ giám khảo cũng như trải nghiệm sự cạnh tranh, gắn kết cùng bạn bè đồng trang lứa.

Tự nhận mình như một “người thợ mài đá”, Nguyễn Văn Chung cho rằng mỗi thí sinh là một viên ngọc quý tiềm năng, việc họ có thể tỏa sáng hay không sẽ phụ thuộc vào chính nội lực và nỗ lực rèn luyện. Tác giả Viết tiếp câu chuyện hòa bình bày tỏ niềm háo hức khi được đồng hành trong hành trình phát hiện những viên ngọc ấy để các bạn trẻ có cơ hội bứt phá.

Nếu như ở những mùa trước, tiêu chí quan trọng hàng đầu của anh là tìm kiếm những giọng ca thật sự nổi bật, thì ở mùa 4 này, Nguyễn Văn Chung cho biết mình sẽ mở rộng góc nhìn: “Tôi sẽ chú trọng nhiều hơn đến nội lực và khả năng đi đường dài của thí sinh. Đó là những bạn trẻ có bản lĩnh, có ý chí, dám thay đổi, dám bứt phá và sẵn sàng thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. Bởi một nghệ sĩ thực thụ không chỉ cần giọng hát hay mà còn cần sự linh hoạt và khả năng thích nghi với dòng chảy liên tục của âm nhạc hiện đại”.