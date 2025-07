Thanh Ngọc, Duyên Quỳnh diện áo dài, khoe giọng cao vút trên sân khấu sinh viên

Vòng chung kết Dare You Do? - Tự tin nói trước công chúng mùa 3 với chủ đề Âm vang tiếp bước chính thức diễn ra tại Trường cao đẳng FPT Polytechnic (Công viên phần mềm Quang Trung, TP.HCM). Chương trình có sự góp mặt của ban lãnh đạo nhà trường cùng các giám khảo - nhà báo Lê Phước Lập, nhà báo Phan Tô Ny, MC Tú Trinh và MC - giảng viên Phạm Ngọc Bình. Bên cạnh đó, hai tiết mục văn nghệ của ca sĩ Thanh Ngọc và Duyên Quỳnh cũng giúp cuộc thi trở nên sôi động.

Top 3 thí sinh xuất sắc tại cuộc thi Dare You Do? - Tự tin nói trước công chúng 2025 Ảnh: BTC

Theo đó, ca sĩ Thanh Ngọc mở đầu với hai ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu và Người mẹ của tôi. Giọng ca ngọt ngào, da diết của nữ ca sĩ 8X càng giúp các thí sinh có thêm cảm xúc trong việc truyền tải lòng biết ơn đối với những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập của dân tộc.

Trong khi đó, bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Duyên Quỳnh cũng hun đúc tinh thần yêu nước cho thế hệ kế thừa. Ngoài phần biểu diễn trên sân khấu, Duyên Quỳnh còn đi xuống từng hàng ghế để giao lưu với mọi người. Màn hát live khoe chất giọng cao vút của hai nữ ca sĩ cũng là một điểm nhấn nổi bật của chương trình.

Màn trình diễn đầy cảm xúc của Thanh Ngọc Ảnh: BTC

Duyên Quỳnh khoe giọng hát nội lực trong ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình Ảnh: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết: "Quỳnh rất vui khi được gửi lời ca tiếng hát của mình đến các bạn sinh viên. Nhìn thấy sự năng động của các bạn, Quỳnh ước gì thời sinh viên của mình cũng có được nhiều hoạt động, có nhiều cơ hội để được trải nghiệm, thử thách bản thân, từ đó tích lũy được vốn sống làm hành trang bước vào đời". Song song đó, Duyên Quỳnh cũng mong các thí sinh giữ tinh thần vững vàng ở những vòng tranh tài để đạt được kết quả mong muốn.

Trở lại với phần thi của top 8 thí sinh ở vòng chung kết, hầu hết các bạn đều cho thấy được khả năng trình bày quan điểm, thuyết phục người nghe và bản lĩnh sân khấu. Theo đó, giám khảo Phan Tô Ny và Quốc Bình đều đánh giá cao sự sáng tạo trong mỗi bài thi cũng như cách thế hệ trẻ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những vị anh hùng dân tộc nhân dịp 78 năm kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7). Song song với lời khen, ban giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm trong chất giọng khi diễn đạt và ngôn ngữ hình thể để các sinh cải thiện hơn.

Các giám khảo thảo luận trước khi đưa ra kết quả cuối cùng tại vòng chung kết Dare You Do? - Tự tin nói trước công chúng mùa 3 Ảnh: BTC

Sau hai phần thi gay cấn, thí sinh Trần Thị Hải Yến xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Huỳnh Như đoạt giải á quân còn vị trí thứ ba thuộc về Mai Diễm Kiều. Ngoài ra, 3 giải khuyến khích gọi tên Đinh Hữu Hoàng, Nguyễn Nhất Huy và Nguyễn Như Mai.

Bên cạnh đó, ban giám khảo còn trao giải câu chuyện truyền cảm hứng cho thí sinh A Ngao, giải thí sinh được yêu thích nhất cho Đinh Hữu Hoàng, giải thí sinh có phần trình bày ấn tượng nhất cho Nguyễn Thị Diệu và giải thí sinh có giọng nói hay nhất dành cho Nguyễn Hoàng Sơn.

Dare You Do? - Tự tin nói trước công chúng là cuộc thi của chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện tại Trường cao đẳng FPT Polytechnic TP.HCM. Sau 2 mùa do các giảng viên trường tổ chức, cuộc thi năm nay do các bạn sinh viên thực hiện, cũng chính là dự án tốt nghiệp của nhóm Alights (nhóm sinh viên học kỳ cuối của chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện).