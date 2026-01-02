Giana 'Vietnam Idol': Ra khỏi công ty nhạc sĩ Huy Tuấn, tôi mất một năm chênh vênh

Giana trong đêm diễn quảng bá EP tối 1.1 ẢNH: NVCC

Giana tên thật là Hương Giang, sinh năm 2002, quê Hải Phòng, vào TP.HCM khi vừa tốt nghiệp cấp ba. Xa gia đình, không mối quan hệ, không nền tảng sẵn có, cô bắt đầu cuộc sống tự lập bằng những công việc nhỏ để trang trải sinh hoạt. "Lúc mới vào, tôi gần như không có gì trong tay. Có việc gì ra tiền là tôi làm, từ việc lặt vặt đến làm mẫu make up. Sau đó tôi mới bắt đầu có những show hát ở quán nhỏ, sự kiện nhỏ", Giana kể. Gần ba năm sống như vậy, cộng thêm một năm dịch bệnh, đã rèn cho cô thói quen tự xoay xở và chịu đựng áp lực từ rất sớm.

Cơ hội bước vào môi trường chuyên nghiệp đến với Giana sau khi cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Vietnam Idol 2023. Dù không đi sâu, nhưng phần thể hiện của cô đã lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Huy Tuấn. Từ đó, Giana được mời về công ty, được đào tạo bài bản và định hướng hình ảnh cá tính, năng động. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi cô được chú ý nhiều hơn, có sản phẩm, có định hướng rõ ràng và thu nhập ổn định.

Giana ra sao sau 'Vietnam Idol'?

Tuy nhiên, khi hình ảnh đang dần được khán giả nhận diện, Giana và công ty lại đưa ra quyết định ngừng hợp tác. "Tôi xin khẳng định là giữa mình và công ty cũ không có mâu thuẫn. Đó là những lý do cá nhân và đến bây giờ mọi người vẫn rất quan tâm, vẫn tạo cơ hội cho tôi", cô nói. Dẫu vậy, việc rời khỏi một môi trường quen thuộc đã khiến Giana rơi vào trạng thái trống rỗng. "Ra khỏi công ty, cảm giác đầu tiên là cô đơn và mất phương hướng. Tôi mất gần một năm chỉ để loay hoay không biết mình nên làm gì tiếp theo", nữ ca sĩ thẳng thắn.

Nữ ca sĩ thừa nhận từng áp lực với nhiều gương mặt bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol song cô cho rằng mỗi người sẽ có mỗi màu sắc riêng để ghi dấu với khán giả ẢNH: NVCC

Khoảng thời gian "chênh vênh" ấy cũng là lúc Giana đối diện rõ nhất với giới hạn của bản thân. Không còn nguồn lực tài chính lớn, không thể mua những ca khúc đắt tiền, cô buộc phải quay về với điều căn bản nhất: viết nhạc. "Khi hoạt động độc lập, tôi không đủ kinh phí để mua bài hát vài chục hay cả trăm triệu. Tôi phải tìm cách phát huy thứ mình có, và đó là viết", Giana chia sẻ. Từ những cảm xúc tiêu cực, hoang mang, cô dần học cách ngồi lại, bình tĩnh và biến chúng thành âm nhạc.

Chính từ quãng thời gian đó, EP đầu tay For Me ra đời, một dự án mang đậm dấu ấn cá nhân của Giana. EP gồm 5 ca khúc được sắp xếp như một hành trình cảm xúc, từ rối ren, giằng xé đến tự tin và chủ động hơn trong tình yêu cũng như cuộc sống. Lần đầu tiên, Giana trực tiếp tham gia sáng tác cho sản phẩm của mình, xem âm nhạc như cách để chữa lành và khẳng định giá trị bản thân.

Nói về áp lực đồng trang lứa, Giana không phủ nhận cô từng so sánh mình với những gương mặt cùng thời Vietnam Idol thành công sớm hơn. "Tôi cũng có áp lực, cũng có lúc tự hỏi vì sao mình chậm hơn. Nhưng tôi tin mỗi người có một con đường riêng. Có thể tôi đến muộn, nhưng không có nghĩa là tôi không đến", giọng ca Hải Phòng bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Giana cho biết cô không đặt nặng mục tiêu thành công tức thì. Với nữ ca sĩ, được tiếp tục làm nghề, được thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và được khán giả đón nhận phiên bản trưởng thành hơn đã là điều đáng quý. Sau một năm chênh vênh, Giana hiểu rằng hành trình nghệ thuật không phải lúc nào cũng cần đi nhanh. Đôi khi, việc dừng lại để hiểu mình rõ hơn chính là bước đệm cần thiết để đi xa và bền vững hơn.