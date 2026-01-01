Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Trường Giang tiết lộ cuộc sống trước khi đón con thứ 3

Thạch Anh
Thạch Anh
01/01/2026 12:08 GMT+7

Dù bận rộn với nhiều vai trò, Trường Giang vẫn dành thời gian cho gian đình. Với anh, đây là 'điều thiêng liêng hơn bao giờ hết'.

Dịp cuối năm 2025, Trường Giang đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Nhã Phương trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam diễn viên Siêu sao siêu ngố cũng có những trải lòng về cuộc sống hiện tại, khi vừa cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò người chồng, người cha trong gia đình.

Trường Giang tiết lộ cuộc sống trước khi đón con thứ 3 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương. Sau những thăng trầm, cả hai có tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV

Trường Giang chia sẻ điều anh mong muốn của 2026 là năm của sự chữa lành. Nam diễn viên bộc bạch: “Khi những tờ lịch cuối cùng của năm 2025 đang lặng lẽ khép lại, giữa cái se lạnh những ngày đầu năm mới, chúng tôi lại bồi hồi nhìn về chặng đường đã qua. Điều quý giá nhất mà Phương và Giang nhận được không phải ánh hào quang sân khấu hay những giải thưởng lấp lánh, mà chính là sự hiện diện ấm áp của mọi người trong từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời mình”.

Trường Giang nói thêm ở thời điểm hiện tại, mái ấm gia đình với anh và Nhã Phương trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Cặp đôi vừa hoàn thành bộ phim tết - Nhà ba tôi có một phòng. Với anh, đây là tác phẩm mà hai vợ chồng gửi gắm trọn vẹn những chiêm nghiệm về tình phụ tử, về những hy sinh thầm lặng của người cha, và về giá trị cốt lõi của một gia đình, thông qua thông điệp: Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, nhà vẫn là nơi duy nhất ta được phép yếu đuối mà vẫn thấy mình bình yên.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ điều kỳ diệu nhất của cả hai lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ 3. Theo dự kiến, em bé sẽ chào đời vào giữa tháng 1. “Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn”, diễn viên 8X bày tỏ.

Trường Giang tiết lộ cuộc sống trước khi đón con thứ 3 - Ảnh 2.

Trường Giang thử sức với vai trò đạo diễn ở phim tết chiếu rạp

Ảnhd: ĐPCC

Từ hành trình bản thân đã trải qua, Trường Giang chiêm nghiệm rằng: “Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương”.

Màn tái xuất của Trường Giang

Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trường Giang đánh dấu sự trở lại bằng tác phẩm Nhà ba tôi một phòng. Đây là dự án anh thử sức với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh cùng với các dự án như Thỏ ơi!, Báu vật trời cho, Mùi phở…

Trong quá trình Trường Giang thực hiện phim, Nhã Phương luôn bên cạnh, trở thành hậu phương vững chắc cho người bạn đời. Thậm chí, cô còn đảm nhận vai trò giám đốc casting nhằm tìm kiếm nhân vật phù hợp cho phim. “Có thể thực hiện một việc gì đó để làm hậu phương vững chắc cho chồng, tôi thấy rất vui. Và tôi quyết định thử một vai trò mới”, nữ diễn viên bộc bạch.

Tin liên quan

Tiến Luật tiết lộ quá khứ của Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang

Tiến Luật tiết lộ quá khứ của Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang

'Đường đua' phim tết 2026 trở nên rộn ràng hơn khi Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang đều có tác phẩm ra rạp. Từ đó, mối quan hệ của cả ba trong quá khứ và hiện tại cũng khiến nhiều khán giả tò mò.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Giang Diễn viên Trường Giang Nhã Phương gia đình sao hôn nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận