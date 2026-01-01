Trường Giang tiết lộ cuộc sống trước khi đón con thứ 3

Dịp cuối năm 2025, Trường Giang đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của anh và Nhã Phương trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, nam diễn viên Siêu sao siêu ngố cũng có những trải lòng về cuộc sống hiện tại, khi vừa cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò người chồng, người cha trong gia đình.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương. Sau những thăng trầm, cả hai có tổ ấm viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ Ảnh: FBNV

Trường Giang chia sẻ điều anh mong muốn của 2026 là năm của sự chữa lành. Nam diễn viên bộc bạch: “Khi những tờ lịch cuối cùng của năm 2025 đang lặng lẽ khép lại, giữa cái se lạnh những ngày đầu năm mới, chúng tôi lại bồi hồi nhìn về chặng đường đã qua. Điều quý giá nhất mà Phương và Giang nhận được không phải ánh hào quang sân khấu hay những giải thưởng lấp lánh, mà chính là sự hiện diện ấm áp của mọi người trong từng khoảnh khắc vui buồn của cuộc đời mình”.

Trường Giang nói thêm ở thời điểm hiện tại, mái ấm gia đình với anh và Nhã Phương trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Cặp đôi vừa hoàn thành bộ phim tết - Nhà ba tôi có một phòng. Với anh, đây là tác phẩm mà hai vợ chồng gửi gắm trọn vẹn những chiêm nghiệm về tình phụ tử, về những hy sinh thầm lặng của người cha, và về giá trị cốt lõi của một gia đình, thông qua thông điệp: Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, nhà vẫn là nơi duy nhất ta được phép yếu đuối mà vẫn thấy mình bình yên.

Nói về cuộc sống hôn nhân, Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ điều kỳ diệu nhất của cả hai lúc này chính là thiên thần nhỏ thứ 3. Theo dự kiến, em bé sẽ chào đời vào giữa tháng 1. “Những ngày này, cả nhà như đang sống trong một bầu không khí hạnh phúc lặng lẽ mà ngập tràn”, diễn viên 8X bày tỏ.

Trường Giang thử sức với vai trò đạo diễn ở phim tết chiếu rạp Ảnhd: ĐPCC

Từ hành trình bản thân đã trải qua, Trường Giang chiêm nghiệm rằng: “Hạnh phúc đôi khi giản đơn đến lạ - nó nằm trong tiếng cười trong trẻo của con, trong cái nắm tay thật chặt của người bạn đời, và trong niềm hy vọng về một khởi đầu mới đầy yêu thương”.

Màn tái xuất của Trường Giang

Sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trường Giang đánh dấu sự trở lại bằng tác phẩm Nhà ba tôi một phòng. Đây là dự án anh thử sức với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Phim dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh cùng với các dự án như Thỏ ơi!, Báu vật trời cho, Mùi phở…

Trong quá trình Trường Giang thực hiện phim, Nhã Phương luôn bên cạnh, trở thành hậu phương vững chắc cho người bạn đời. Thậm chí, cô còn đảm nhận vai trò giám đốc casting nhằm tìm kiếm nhân vật phù hợp cho phim. “Có thể thực hiện một việc gì đó để làm hậu phương vững chắc cho chồng, tôi thấy rất vui. Và tôi quyết định thử một vai trò mới”, nữ diễn viên bộc bạch.

