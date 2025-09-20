‘Hot boy bánh giò’ ra sao sau 12 năm gây sốt cùng Nhã Phương?

Hơn một thập kỷ sau vai diễn chàng trai bán bánh giò gây sốt cùng Nhã Phương, Võ Đình Hiếu vẫn miệt mài trên con đường diễn xuất. Gần đây, anh vừa có sự trở lại ấn tượng với vai Dũng trong phim truyền hình Duyên.

Võ Đình Hiếu gây chú ý bởi vai diễn hài hước trong phim Duyên ẢNH: ĐPCC

Trong phim, Võ Đình Hiếu hóa thân thành Dũng - chàng kỹ sư nông nghiệp luôn lăn xả với các công việc của nông trại, hết lòng vì bạn thân Hoàng Nam. Nhân vật này có tính cách hồn nhiên, lạc quan và thường xuyên mang lại tiếng cười cho người xem. Đây là vai diễn mới mẻ, phá cách trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên 9X sau những vai diễn gai góc trước đó.

Võ Đình Hiếu cho biết anh đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc giữa bản thân và Dũng. "Khi đọc kịch bản, tôi thấy Dũng có rất nhiều điểm giống mình ngoài đời, cũng hay nói chuyện, trêu đùa mọi người. Chính sự tương đồng này giúp tôi nhập vai một cách tự nhiên, cảm nhận nhân vật sâu hơn và thoải mái thể hiện sự hồn nhiên của anh ấy”, anh chia sẻ.

Đình Hiếu có nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi đóng phim cùng Nhan Phúc Vinh ẢNH: ĐPCC

Sức hút của Duyên đối với Võ Đình Hiếu không chỉ nằm ở nhân vật mà còn ở kịch bản hấp dẫn, xoay quanh những mâu thuẫn trong một gia đình giàu có để rồi qua đó, mỗi thành viên lại tìm thấy sự trưởng thành và thấu hiểu. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong phim là cảnh quay dưới mưa cùng Nhan Phúc Vinh. "Ê kíp phải sử dụng một vòi nước rất lớn, khiến chúng tôi không thể nghe rõ lời thoại của nhau. Cả hai anh em chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để diễn, vừa phải chống chọi với cái lạnh, vừa phải phối hợp thật ăn ý để hoàn thành cảnh quay trước khi trời tối", Võ Đình Hiếu nhớ lại.

Bên cạnh đó, chuyện tình của Dũng và Thảo Chi (Kiều Trinh Xíu đóng) cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Võ Đình Hiếu lý giải sức hút của cặp đôi đến từ sự "lén lút trong sáng". Anh phân tích: "Dũng khá khờ trong tình yêu nên mất một thời gian dài mới nhận ra tình cảm của Chi. Khi hẹn hò, cả hai phải giấu giếm vì ngại ngùng. Chính sự hồn nhiên của chàng trai vui tính và nét dịu dàng của nàng tiểu thư đã tạo nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, khiến khán giả phải tủm tỉm cười".

Phân cảnh hài hước trong Duyên: Dũng và Thảo Chi hẹn hò lén lút thì bị Nam bắt gặp ẢNH: ĐPCC

Hôn nhân của Võ Đình Hiếu

Bên cạnh sự nghiệp, Võ Đình Hiếu cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Khi được hỏi về âm nhạc, anh thẳng thắn cho biết đó chỉ là một cuộc dạo chơi vì đam mê. "Tôi vẫn sẽ viết nhạc cho một số bộ phim mình tham gia nếu có duyên, nhưng con đường chính mà tôi kiên định theo đuổi vẫn là diễn xuất", sao nam trải lòng.

Tháng 10.2024, nam diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Nói về cuộc sống hôn nhân, nam diễn viên thổ lộ “thật tuyệt khi có một người đồng hành cùng mình trên mọi chặng đường”.

Được biết vợ của Võ Đình Hiếu không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng là hậu phương vững chắc, luôn thấu hiểu và ủng hộ công việc của chồng. Anh tự hào kể: "Cô ấy từng theo tôi đi quay phim vài lần nên hiểu rõ những khó khăn, vất vả của nghề diễn. Vì vậy, cô ấy không bao giờ phàn nàn về việc tôi đi sớm về khuya mà luôn tạo điều kiện để tôi tự do và an tâm làm nghề”.