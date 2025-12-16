Tiến Luật tiết lộ quá khứ của Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang

Trường Giang 'đối đầu' Trấn Thành, Thu Trang

Sau Trấn Thành, Thu Trang thì Trường Giang cũng thông báo tham gia "đường đua" phim điện ảnh vào dịp đầu năm 2026. Việc này khiến cộng đồng yêu phim ảnh cho rằng đây là một cuộc cạnh tranh tương đối "khốc liệt" vì cả ba nghệ sĩ đều là cái tên có lượng người hâm mộ đông đảo. Đặc biệt, Trấn Thành và Thu Trang còn là nhà sản xuất và đạo diễn "mát tay" vì sở hữu gia tài phim trăm tỉ.

Ngoài phim Ai thương ai mến do chính mình đạo diễn dự kiến ra mắt vào ngày 1.1.2026 thì mùng 1 Tết Bính Ngọ, Thu Trang cũng góp mặt trong phim Mùi phở cùng với NSND Xuân Hinh Ảnh: FBNV

Trước những ý kiến xoay quanh màn cạnh tranh của Thu Trang, Trấn Thành và Trường Giang thì Tiến Luật bất ngờ chia sẻ hình ảnh và bật mí về quá khứ của cả ba. Tiến Luật cho biết mình là người chứng kiến tình bạn của 3 nghệ sĩ này từ thuở hàn vi đến khi mỗi người đều có thành công riêng trên con đường đã chọn.

"Tôi chứng kiến tình bạn của ba người này từ những ngày đầu tiên. Từ hồi chiếc xe đầu tiên thằng bạn mua, nó vừa ra giấy là tôi chạy qua nhà Trang để chở bả đi ăn trên chiếc xe mới đó, rồi tới lúc cả ba hẹn nhau ăn quán cháo lề đường rồi cả ba mỗi đứa một xe, mỗi người một hướng. Lúc lên xe vợ tôi nói nhìn ba đứa bạn thân từ lúc khổ tới khi cả ba có được 3 chiếc xe hơi sao cảm giác phấn khích quá. Tới giờ, cả ba đều có gia đình và sự nghiệp riêng nên chắc không còn nhiều thời gian đi thâu đêm như cách đây gần 20 năm", Tiến Luật kể.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Trường Giang và Trấn Thành trong show Đấu trường tiếu lâm cách đây 10 năm Ảnh: TL

Tiến Luật mong phim của ba nghệ sĩ đều thành công

Bên cạnh đó, Tiến Luật cũng tâm sự rằng anh biết có nhiều lời đồn không hay về mối quan hệ của Thu Trang, Trường Giang và Trấn Thành. Tuy nhiên, dù họ có những lúc giận dỗi, bất đồng quan điểm nhưng cả ba nghệ sĩ đều dõi theo hành trình của nhau. Anh nói: "Cũng có lúc bực, lúc giận nhưng để đạp nhau cho banh chành thì bản thân tôi nghĩ họ không có".

Sau cùng, Tiến Luật mong bà xã sẽ có một khởi đầu thành công với phim Ai thương ai mến vào dịp tết dương lịch 2026. Đồng thời, anh cũng gửi lời chúc đến Trường Giang và Trấn Thành sẽ đạt được doanh thu như mong ước, khi phim của cả hai ra mắt vào mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Trước đó khi nói về sự so sánh, Trấn Thành từng trải lòng: "Tôi nghĩ khán giả thương hoặc mình đạt được một thành tích gì đó thì khán giả mới lấy mình ra làm 'thước đo' để so sánh với những cái còn lại. Nhưng tôi không lấy ai làm mục tiêu để vượt qua hay phấn đấu vì tôi có mục tiêu riêng cho mình. Khi tôi làm bất kỳ điều gì, tôi tự đặt mục tiêu riêng và vượt qua nó. Tôi có 'cây thước' của riêng mình nên khi tôi tham gia cái gì, tôi tìm cách làm tốt nhất có thể. Tôi sẽ dùng 'cây thước' của mình để đo trước".

Trước khi phát triển mạnh mẽ ở mảng điện ảnh, Trường Giang, Trấn Thành và Thu Trang từng hợp tác trong nhiều tiểu phẩm hài. Vào năm 2015, vợ chồng Tiến Luật cùng với Trấn Thành và Trường Giang còn cùng ngồi "ghế nóng" ở gameshow Đấu trường tiếu lâm.