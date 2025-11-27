Trấn Thành: Nhiều người tưởng tôi cái gì cũng biết

Trấn Thành: Tôi có 'cây thước' của riêng mình

Trong năm 2025, Trấn Thành liên tục để lại dấu ấn với khán giả không chỉ ở mảng phim ảnh mà còn ở các gameshow như Em xinh say hi, Anh trai say hi... Đáng chú ý, màn tái xuất của Trấn Thành tại Running Man Vietnam mùa 3 "gây sốt" trên các nền tảng mạng xã hội.

Trấn Thành tự đặt mục tiêu cho riêng mình ẢNH: FBNV

Mỗi tập phát sóng, khán giả đều kỳ vọng được thưởng thức màn tung hứng của Trấn Thành và dàn cast. Bên cạnh đó, cái tên của nam đạo diễn phim Nhà bà Nữ trở thành đề tài để so sánh với những nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định anh chưa bao giờ muốn vượt mặt bất kỳ ai. "Tôi nghĩ khán giả thương hoặc mình đạt được một thành tích gì đó thì khán giả mới lấy mình ra làm 'thước đo' để so sánh với những cái còn lại. Nhưng tôi không lấy ai làm mục tiêu để vượt qua hay phấn đấu vì tôi có mục tiêu riêng cho mình. Khi tôi làm bất kỳ điều gì, tôi tự đặt mục tiêu riêng và vượt qua nó. Tôi có 'cây thước' của riêng mình nên khi tôi tham gia cái gì, tôi tìm cách làm tốt nhất có thể. Tôi sẽ dùng 'cây thước' của mình để đo trước", anh nói.

Song song đó, Trấn Thành nhấn mạnh mọi sự so sánh đều là khập khiễng và việc đặt mọi thứ "lên bàn cân" chỉ để có chuyện thảo luận và tạo ra sự vui vẻ. Giải thích về điều này, đạo diễn phim Mai nói: "Chúng ta chỉ nên so sánh cho vui vì nếu không so sánh thì không có gì để bàn, ví dụ phim nào hay hơn hoặc bài hát nào hay hơn. Tuy nhiên, sau khi đã so sánh và có cả kết quả cho chuyện đó thì mọi thứ cũng chỉ là tạm thời. Chúng ta chỉ so sánh được khi cái gì đó đồng chất, đồng màu, cùng điểm xuất phát còn mình không thể nào so sánh giữa hai con người với nhau. Vì cuộc sống, tư duy của mỗi người đều khác nhau".

Trấn Thành cảm thấy thoải mái khi chơi gameshow cùng các đồng nghiệp ẢNH: FBNV

Tôi muốn được sống là chính mình

Mặt khác, Trấn Thành cảm ơn tất cả những ý kiến, góp ý khán giả dành cho mình. Đối với anh, nếu việc làm của mình nhận được lời khen thì nên duy trì còn ngược lại anh sẽ thay đổi, làm tốt hơn nữa. Trấn Thành khẳng định anh luôn nhìn mọi việc với góc độ tích cực. Trong thời gian gần đây, Trấn Thành thường xuyên đọc bình luận của khán giả và anh cảm thấy thú vị vì tư duy của mọi người ngày càng văn minh.

Trấn Thành vui vì được khán giả yêu mến trở lại ẢNH: FBNV

"Lâu lắm rồi tôi mới lên mạng xem mọi người nói gì về mình vì trước giờ mình tham gia cũng nhiều chương trình và thấy nó hơi bão hòa. Sau đó, cũng có những chuyện tiêu cực nên tôi ít lên mạng xã hội. Mọi người thấy tôi sôi nổi vậy chứ không lên mạng quá nhiều đâu. Nhiều người tưởng tôi cái gì cũng biết nhưng không phải thế, tôi có cuộc sống rất con người và thích làm việc liên quan đến con người. Trong những năm gần đây, tôi thấy mọi người nói chuyện với điện thoại chứ không nói chuyện với nhau. Còn tôi lại thích được nói chuyện trực tiếp, gặp gỡ nhau và làm việc liên quan đến con người thay vì thông qua máy móc. Nhưng gần đây tuần nào tôi cũng lên đọc bình luận vì thấy mọi người bàn về mình vui quá và đa số đều tích cực. Không phải tôi vui vì được khen mà có nhiều khán giả bình luận thông minh lắm, ai cũng duyên dáng hết", nam đạo diễn 8X bộc bạch.

Bên cạnh đó, Trấn Thành gửi lời cảm ơn đến Running Man Vietnam vì mang "đứa trẻ" của anh trở lại. Anh được sống vô tư, chân thật, thoải mái cùng với các đồng nghiệp. Anh giãi bày: "Ở vị trí này, độ tuổi này tôi không muốn diễn, tôi chỉ muốn sống là mình nên phải thương thật thì tôi mới chơi được như vậy. Các đồng nghiệp cho tôi không khí như một gia đình nên tôi chơi hết mình".