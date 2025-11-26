Nghệ sĩ Đình Toàn tiết lộ hai thứ không bao giờ khoe trên mạng xã hội

'Thần tài gõ cửa' cho Đình Toàn nhiều bài học

Bên cạnh vai trò đạo diễn, diễn viên, Đình Toàn còn là gương mặt thân thuộc với khán giả miền Tây thông qua chương trình Thần tài gõ cửa. Từ những ngày đầu tham gia chương trình đến thời điểm hiện tại, Đình Toàn cho biết đã có thêm nhiều vốn sống cũng như cảm nhận được sâu sắc trách nhiệm của bản thân với cuộc đời.

Đình Toàn gắn bó với chương trình Thần tài gõ cửa suốt 15 năm qua ẢNH: NVCC

Nhắc về một hoàn cảnh khiến anh ấn tượng, Đình Toàn xúc động: "Tôi nhớ mãi một nhân vật sống trên chiếc thuyền nhỏ. Chỉ cần sà lan lớn chạy ngang là thuyền của anh có thể lật bất cứ lúc nào. Anh chỉ có hai tay, không có chân, nếu rơi xuống nước trong đêm thì gần như không ai cứu được. Khi tôi hỏi: 'Nếu một ngày rơi xuống mà không ai cứu, anh nghĩ gì?' - anh trả lời rất nhẹ: 'Thì chắc mình chết thôi'. Tôi hỏi tiếp: "Còn con gái anh? Nó sống sao khi mất cả cha lẫn mẹ?'. Lúc đó anh mới lặng người. Những con người mưu sinh trong khắc nghiệt như vậy khiến tôi nhận ra số tiền 7 triệu đồng dù là giá trị thấp nhất trong chương trình nhưng với họ là cả một gia tài".

Khi đồng hành với những người chơi, nghệ sĩ Đình Toàn động viên nhân vật và nhấn mạnh chương trình đưa ra thử thách là khán giả nhìn thấy người chơi vượt qua nghịch cảnh như thế nào thay vì làm khó họ. Đối với Đình Toàn, chương trình không chỉ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp anh và khán giả hiểu được giá trị của lòng nhân ái, sự biết ơn.

Không bao giờ khoe đồ hiệu trên mạng xã hội

Ngoài ra, Đình Toàn chia sẻ thêm về cuộc sống của mình sau ánh hào quang của sân khấu. Nếu lúc đứng trước khán giả, anh là người hoạt bát, nhiệt huyết thì khi về nhà anh là người trầm tính, hướng nội. Ở tuổi 49, Đình Toàn thừa nhận: "Dẫu có những lúc đơn độc, nghĩ suy nhưng tôi hài lòng với cuộc sống độc thân này. Bao năm qua, tôi vẫn sống như vậy. Với tôi, hạnh phúc là khi mình biết đủ. Tôi chọn cách sống nhẹ nhàng và suy nghĩ tích cực về mọi thứ".

Đình Toàn biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước sự cám dỗ của hào quang ẢNH: NVCC

Hơn thế nữa, Đình Toàn khẳng định có hai thứ anh không bao giờ khoe trên mạng xã hội là hàng hiệu và chuyện đời tư. Anh nói: "Tôi cho rằng người của công chúng cần biết điểm dừng để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của sự nổi tiếng. Tôi không muốn cuốn vào vòng xoáy của điều tiếng. Giới nghệ thuật muôn màu muôn vẻ, tôi lại muốn mình đứng bên ngoài những hào quang đó. Đổi lại, tôi tìm thấy sự bình yên từ trong chính tâm hồn".

Nói thêm về nghệ thuật, Đình Toàn cho biết anh thích làm diễn viên hơn đạo diễn. Vì diễn viên chỉ cần hóa trang, hoàn thành nhân vật của mình là được về nhà. Trong khi đó, đạo diễn phải lo kịch bản, âm thanh, ánh sáng, cảnh trí… và cả chạy theo diễn viên để giữ nhịp vở diễn. Tuy nhiên, ở vị trí này anh lại có góc nhìn sâu rộng và học thêm được nhiều kỹ năng khác.

Đình Toàn cũng khuyên những diễn viên trẻ nên biết trân trọng, chắt chiu từng cơ hội. Vì trong nghệ thuật yếu tố này rất quan trọng, cơ hội không tự nhiên đến mà đó là kết quả khi mình làm tốt từng vai diễn nhỏ. Theo nam nghệ sĩ 7X, hào quang sẽ đến theo cách riêng, ở vị trí riêng của mỗi người và quan trọng là chấp nhận vùng sáng phù hợp với mình.