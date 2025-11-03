NSƯT Kim Tử Long: Tôi 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải học để rút kinh nghiệm

Kim Tử Long tiết lộ nguyên tắc nhận show?

Mới đây, đêm minishow Đêm tri ân của tài năng trẻ Ngọc Bảo Vy diễn ra tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (rạp Hồng Liên), TP.HCM. Mặc dù trời mưa khá to nhưng khán giả vẫn đến từ sớm để chờ đợi phần trình diễn của Ngọc Bảo Vy cùng những tên tuổi như NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Vinh Tuấn, Trường Huy…

Trong đó, màn kết hợp của vợ chồng Kim Tử Long với tài năng trẻ Ngọc Bảo Vy trong trích đoạn Thần nữ dâng Ngũ linh kỳ là một trong những điểm nhấn của chương trình.

Kim Tử Long luôn sẵn sàng hỗ trợ tài năng trẻ đam mê cải lương Ảnh: Hải Yến

Ngọc Bảo Vy là một người trẻ đam mê cải lương và quyết tâm theo đuổi con đường dù bộ môn này không còn ở thời kỳ hoàng kim. Chính vì sự nghiêm túc này, nghệ sĩ Kim Tử Long quyết định đồng ý và hỗ trợ hết mình để show diễn của Ngọc Bảo Vy được diễn ra suôn sẻ và gây ấn tượng với người xem.

"Long rất quý trọng các bạn trẻ, còn đối với sân khấu cải lương tuồng cổ thì các bạn ấy như là một con chim muốn ca hát, muốn được tung tăng bay nhảy. Cho nên mình rất hỗ trợ nhưng không phải vì vậy mà mình không có nguyên tắc. Đối với Long dù các bạn có đam mê như thế nào nhưng trước tiên phải biết trân trọng các bậc tiền bối và sau đó nữa là biết nghiêm túc biểu diễn, hoặc ngay cả lúc tập dượt. Đối với Vy, tôi cảm thấy cô ấy rất nghiêm túc trong lúc tập và biểu diễn. Dù bạn ấy có sơ sót nhưng đó là lỗi không đáng để mang ra mổ xẻ. Mình cần góp ý phê bình một cách nhân văn để bạn ấy ngày càng tốt hơn", Kim Tử Long chia sẻ.