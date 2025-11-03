Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
NSƯT Kim Tử Long: Tôi 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải học để rút kinh nghiệm
Video Giải trí

NSƯT Kim Tử Long: Tôi 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải học để rút kinh nghiệm

Minh Hy - Hải Yến
03/11/2025 15:55 GMT+7

Là nghệ sĩ gạo cội trong nghề, Kim Tử Long không phủ nhận những ưu điểm của mạng xã hội, nơi những lời khen "bay bổng" có thể tạo sự hưng phấn và động lực làm nghề. Tuy nhiên, ông cũng chỉ rõ đó là "con dao hai lưỡi", dễ khiến người trẻ ảo tưởng.

Kim Tử Long tiết lộ nguyên tắc nhận show?

Mới đây, đêm minishow Đêm tri ân của tài năng trẻ Ngọc Bảo Vy diễn ra tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (rạp Hồng Liên), TP.HCM. Mặc dù trời mưa khá to nhưng khán giả vẫn đến từ sớm để chờ đợi phần trình diễn của Ngọc Bảo Vy cùng những tên tuổi như NSƯT Kim Tử Long, Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Hoàng Đăng Khoa, ca sĩ Vinh Tuấn, Trường Huy…

Trong đó, màn kết hợp của vợ chồng Kim Tử Long với tài năng trẻ Ngọc Bảo Vy trong trích đoạn Thần nữ dâng Ngũ linh kỳ là một trong những điểm nhấn của chương trình.

NSƯT Kim Tử Long: Tôi 60 tuổi rồi nhưng vẫn phải học để rút kinh nghiệm - Ảnh 1.

Kim Tử Long luôn sẵn sàng hỗ trợ tài năng trẻ đam mê cải lương

Ảnh: Hải Yến

Ngọc Bảo Vy là một người trẻ đam mê cải lương và quyết tâm theo đuổi con đường dù bộ môn này không còn ở thời kỳ hoàng kim. Chính vì sự nghiêm túc này, nghệ sĩ Kim Tử Long quyết định đồng ý và hỗ trợ hết mình để show diễn của Ngọc Bảo Vy được diễn ra suôn sẻ và gây ấn tượng với người xem.

"Long rất quý trọng các bạn trẻ, còn đối với sân khấu cải lương tuồng cổ thì các bạn ấy như là một con chim muốn ca hát, muốn được tung tăng bay nhảy. Cho nên mình rất hỗ trợ nhưng không phải vì vậy mà mình không có nguyên tắc. Đối với Long dù các bạn có đam mê như thế nào nhưng trước tiên phải biết trân trọng các bậc tiền bối và sau đó nữa là biết nghiêm túc biểu diễn, hoặc ngay cả lúc tập dượt. Đối với Vy, tôi cảm thấy cô ấy rất nghiêm túc trong lúc tập và biểu diễn. Dù bạn ấy có sơ sót nhưng đó là lỗi không đáng để mang ra mổ xẻ. Mình cần góp ý phê bình một cách nhân văn để bạn ấy ngày càng tốt hơn", Kim Tử Long chia sẻ.

Tin liên quan

Kim Tử Long 'quay xe' đóng web drama vì con gái của 'người tình sân khấu'

Kim Tử Long 'quay xe' đóng web drama vì con gái của 'người tình sân khấu'

Sau 2 web drama thành công, NSƯT Ngọc Huyền trở lại với Yêu nhau ngày nắng ấm. Trước đó, NSƯT Kim Tử Long đã từ chối tham gia với đoàn phim nhưng cuối cùng nhận lời tham gia vì con gái của 'người tình sân khấu'.

Khám phá thêm chủ đề

kim tử long cải lương ngọc bảo vy thần nữ dâng ngũ linh kỳ Trinh Trinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận