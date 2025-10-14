Minh Sang trở lại sau 2 năm vắng bóng, nói về nghi vấn dựa hơi Võ Minh Lâm

Ca sĩ Minh Sang sinh năm 1984, quê gốc Hải Dương, sớm bộc lộ tình yêu ca hát từ những sân khấu quần chúng thời phổ thông, và sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh lên TP.HCM để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Minh Sang cũng từng thử sức ở địa hạt diễn xuất với các vai diễn trong phim truyền hình, bao gồm Cho yêu thương quay về, Nơi tình yêu ở lại, Thứ hạng của sao, Khúc Nam Ai.

Minh Sang có những phần học xướng âm và luyện thanh tại Nhạc Viện TP.HCM, tham gia cuộc thi Giọng hát hay trên VOH, Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình và sau đó là Giọng hát Việt (mùa 2), trở thành thí sinh nổi bật trong đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Trong bộ phim Khúc Nam Ai, Minh Sang có đoạn diễn xuất chung với NSƯT Võ Minh Lâm, một trong những mối duyên từ sớm của 2 nam nghệ sĩ để nối dài đến sản phẩm Rực sáng sức trẻ Việt Nam ra mắt đầu tháng 10.

NSƯT Võ Minh Lâm (trái) và ca sĩ Minh Sang trong MV "Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam" vừa ra mắt Ảnh: NVCC

Ca sĩ Minh Sang lên tiếng về tin đồn dựa hơi

Việc Minh Sang lựa chọn một tên tuổi lớn, có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực cải lương như Võ Minh Lâm để hợp tác trong MV đầu tiên đã khiến dư luận đặt nghi vấn liệu đây có phải là chiêu trò "dựa hơi" để quảng bá tên tuổi hay không.

Nam ca sĩ khẳng định mình tiếp cận vấn đề này một cách rất thoải mái và không quá trân trọng hay suy nghĩ nhiều về nó. Anh nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết và sự đồng điệu trong công việc với Võ Minh Lâm.

Theo Minh Sang, sự hợp tác này đơn thuần đến từ sự phù hợp về mặt nghệ thuật và định hướng âm nhạc, chứ không phải một chiến lược để mưu cầu danh tiếng cá nhân. Ca khúc mới có sự kết hợp giữa nhạc cổ động và cải lương, hai thể loại khá kén người nghe. Nam ca sĩ tin rằng kết hợp hai thể loại có vẻ không liên quan này tạo ra một điểm nhấn lạ, ấn tượng, giúp mọi người dễ nhớ tới hơn.

Học trò của Đàm Vĩnh Hưng cho biết, khi mới vào nghề, anh từng đối mặt với nhiều khó khăn và những lời mời mọc không lành mạnh, nhưng đó không phải là lý do khiến anh tạm dừng sự nghiệp hai năm. Anh chia sẻ rằng quyết định dừng lại xuất phát từ những áp lực lớn về kinh tế, gia đình và tình cảm khiến anh không đủ tinh thần để tiếp tục. Trong thời gian đó, gia đình chính là điểm tựa giúp anh vượt qua khủng hoảng. Dù cảm thấy hổ thẹn, anh vẫn được bố mẹ động viên và tôn trọng mọi quyết định. Nhờ vậy, anh dần lấy lại tinh thần, tìm việc để tự lo cho bản thân và cuối cùng có cơ duyên trở lại với nghề.