NSƯT Võ Minh Lâm tiết lộ lý do chưa xin lên NSND

Võ Minh Lâm biết ơn vì hành trình trưởng thành từ Chuông vàng vọng cổ

Trong buổi công chiếu phim tài liệu Chuông vàng tỏa sáng do HTV thực hiện, Võ Minh Lâm xúc động nhắc lại dấu mốc năm 2006, khi anh trở thành quán quân Chuông vàng vọng cổ ở tuổi 17. Từ một thí sinh còn chập chững vào nghề, nhờ sự dìu dắt của các bậc tiền bối, đến nay Võ Minh Lâm đã trở thành cái tên được nhiều sân khấu cải lương săn đón.

“Với sân khấu, 20 năm là vừa đủ để một thí sinh ngày nào có thể ngồi ghế giám khảo. Nếu sớm hơn, tôi nghĩ mình chưa có đủ độ chín nghề, chưa đủ trải nghiệm để nhìn ra đâu là giọng ca có thể đi xa”, anh bộc bạch.

Võ Minh Lâm là gương mặt sáng giá được nhiều sân khấu cải lương săn đón Ảnh: FBNV

Theo giọng ca cải lương, điều ý nghĩa nhất khi làm huấn luyện viên chính là vừa được truyền đạt kinh nghiệm, vừa được học hỏi ngược lại từ thí sinh. “Tôi học từ các bạn sự trẻ trung, hồn nhiên. Chính điều đó giúp mình không áp đặt, mà định hướng để thí sinh phát huy sở trường riêng”, anh nói thêm. Ở tuổi 37, NSƯT Võ Minh Lâm sở hữu nhiều huy chương vàng và được xem là một trong những gương mặt sáng giá của sân khấu cải lương. Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó nghệ thuật, anh được giới chuyên môn đánh giá vừa là “kép đẹp” của sân khấu, vừa có khả năng hóa thân đa dạng từ vai trẻ đến vai lão.

Trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ và gặt hái nhiều thành công sau đó, Võ Minh Lâm cho biết hiện tại anh không quá đặt nặng chuyện danh hiệu hay sớm đạt NSND. Nam nghệ sĩ thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót và chính những điều chưa đạt được sẽ trở thành động lực để anh tiếp tục nỗ lực, gắn bó với nghề.

“Nếu đạt đỉnh cao sớm quá, tôi sợ sẽ bị chững lại. Khi đã có tất cả, con người dễ tự hài lòng, không còn động lực để tiến lên. Danh hiệu càng cao thì áp lực càng lớn. Nếu diễn không tròn vai, khán giả sẽ thất vọng, bản thân mình lại tự thu mình”, anh bày tỏ.

Theo Võ Minh Lâm, danh hiệu là đích đến quan trọng nhưng không phải mục tiêu ngắn hạn. Hiện tại, anh coi danh hiệu NSƯT như “chiếc áo vừa vặn” để nhắc nhở bản thân nỗ lực mỗi ngày. “Tôi thấy mình đã có nhiều thứ chưa từng mơ ước. Còn NSND, hãy để dành cho lúc nào tôi thật sự đủ bản lĩnh để gánh vác”, anh tâm sự.

Ngoài việc ca hát, “hot boy cải lương” còn tham gia các chương trình truyền hình và gameshow để duy trì tên tuổi Ảnh: FBNV

Cuộc sống hiện tại của Võ Minh Lâm

Hiện tại, "thần đồng cải lương" Võ Minh Lâm đảm nhận nhiều vai kép chính tại các sân khấu cải lương như Trần Hữu Trang, Đại Việt, Chí Linh - Văn Hà... đồng thời tham gia các chương trình truyền hình và gameshow để duy trì tên tuổi. Anh thừa nhận con đường theo nghề không hề dễ dàng, bởi nếu chỉ diễn sân khấu thì mức độ được khán giả biết đến còn hạn chế. Theo anh, nghệ sĩ hôm nay buộc phải đa năng, vừa gắn bó sân khấu, vừa xuất hiện trên truyền hình và mạng xã hội. Tuy nhiên, việc chạy show quá nhiều lại khiến thời gian rèn luyện nghề bị thu hẹp, tạo nên một bài toán cân bằng không dễ giải quyết.

Nam nghệ sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận, nhiều đồng nghiệp đã chọn thêm nghề tay trái để đảm bảo cuộc sống. Với bản thân, anh từng nghĩ đến kinh doanh nhưng vẫn muốn giữ nghệ thuật là trung tâm. “Nếu lo kinh tế quá, tôi sợ sẽ xao nhãng nghề. Nhưng nếu chỉ đam mê nghệ thuật mà không lo cuộc sống thì khó đi đường dài”, Võ Minh Lâm bày tỏ.

Ngoài sân khấu, nam nghệ sĩ sinh năm 1989 cũng dành nhiều thời gian cho công tác đào tạo và tham gia các hoạt động cộng đồng. Võ Minh Lâm tâm sự, chính những hoạt động bên lề này giúp anh có thêm năng lượng, giữ lửa đam mê và thấy rõ trách nhiệm của mình với cải lương hôm nay. “Khán giả ngày càng trẻ hóa, nếu mình không chủ động đổi mới, không gần gũi thì sẽ khó tiếp cận họ. Tôi coi đó cũng là một phần quan trọng trong công việc làm nghề của mình”, anh chia sẻ.