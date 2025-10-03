Tòa chấp nhận yêu cầu của Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện với tỉ phú Gerard

Đàm Vĩnh Hưng vừa thành công trong việc chuyển vụ kiện giữa nam ca sĩ với tỉ phú Gerard về lại tòa án tiểu bang ẢNH: FBNV, CHỤP MÀN HÌNH

Vụ kiện căng thẳng giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và doanh nhân Gerard Williams (chồng ca sĩ hải ngoại Bích Tuyền) tại Mỹ tiếp tục có diễn biến mới. Theo đó, Tòa Liên bang Khu vực Trung phần California (Mỹ) vừa ban hành lệnh hủy bỏ phiên điều trần và chấp thuận đề nghị của phía nguyên đơn về việc trả lại vụ kiện cho tòa án tiểu bang xử lý.

Theo thông tin tóm tắt được nêu rõ trong tài liệu pháp lý kể trên, ngày 31.10.2024, nguyên đơn Hưng Huỳnh (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) đã nộp đơn kiện bị đơn Gerard Richard Williams (vụ kiện tiểu bang). Đến ngày 27.11.2024, nguyên đơn đã tống đạt lệnh triệu tập và đơn kiện cho bị đơn.

Sang đến ngày 7.8.2025, bị đơn đã có động thái xin chuyển vụ án lên Tòa án Liên bang dựa trên Diversity Jurisdiction (tạm dịch: Thẩm quyền tài phán dựa trên sự đa dạng) trong nỗ lực chiếm ưu thế trong cuộc chiến pháp lý lần này. Phía tỉ phú Gerard lập luận rằng Đàm Vĩnh Hưng là công dân Việt Nam còn mình là công dân của bang Missouri, Mỹ (thay vì là California như những tài liệu trước đó có đề cập). Do đó, vụ việc cần được chuyển đến Tòa Liên bang Khu vực Trung phần California.

Đàm Vĩnh Hưng nỗ lực đưa vụ kiện trở lại tòa án tiểu bang

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và tỉ phú Gerard Williams liên tục có động thái đáp trả nhau trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng trên đất Mỹ ẢNH: FBNV

Trước động thái của phía chồng ca sĩ Bích Tuyền, ngày 4.9.2025, Mr. Đàm đã nộp lên tòa án liên bang thỉnh nguyện đơn xin trả vụ kiện (Motion to Remand), yêu cầu phía này trả lại vụ kiện về tòa cấp tiểu bang. Nguyên nhân được luật sư của giọng ca Xin lỗi tình yêu đưa ra là phía bị đơn chuyển vụ kiện không đúng thời hạn và vi phạm quy tắc Forum Defendant Rule. Quy tắc này cấm bị đơn chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang nếu bị đơn là công dân của chính tiểu bang nơi đơn kiện ban đầu được nộp. Phía Đàm Vĩnh Hưng lập luận rằng bị đơn ông Gerard Williams là công dân California, nhưng đã khai với tòa liên bang rằng ông ta là công dân Missouri để lách luật đồng thời cung cấp các bằng chứng tương ứng.

Thời gian sau, hai bên đều có động thái bảo vệ lập luận của mình. Sau quá trình xem xét, tòa án nhận thấy động thái của phía nguyên đơn phù hợp với các quy tắc tố tụng dân sự liên bang. Phiên tòa tranh luận về yêu cầu trả vụ kiện lại cho tòa tiểu bang được lên lịch vào ngày 7.10.2025 cũng được hủy bỏ. Đề nghị chuyển vụ kiện từ tòa liên bang về tòa tiểu bang chính thức được chấp thuận toàn bộ, ngoại trừ các chi phí và phí luật sư mà phía Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu.

Như vậy, vụ việc được chuyển lại cho Tòa Thượng thẩm Quận Cam (Superior Court of California, County of Orange). "Khi đi đến kết luận này, tòa liên bang đã xem xét mọi lập luận của các bên và thảo luận những điểm chính trong đó", văn bản pháp lý ban hành vào đầu tháng 10.2025 nêu rõ.