Phim Việt rộng cửa cho diễn viên trẻ

N GUỒN NĂNG LƯỢNG TƯƠI MỚI

Xu hướng mở rộng và tìm kiếm diễn viên trẻ không còn là một vài hiện tượng nhỏ lẻ mà đang trở thành chiến lược của các nhà làm điện ảnh Việt. Khi các tác phẩm lớn lựa chọn lớp diễn viên mới để kết nối với khán giả trẻ, điện ảnh có thêm sức sống mới.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho rằng sự thành công của các diễn viên trẻ trong phim lịch sử - chiến tranh thời gian qua là một tín hiệu tích cực. "Theo tôi, có 2 yếu tố then chốt làm nên sự thu hút này: sự tươi mới và khả năng hóa thân. Các diễn viên trẻ thường mang đến năng lượng tươi mới, không bị định kiến hoặc đóng khung bởi những vai diễn trước. Điều này giúp khán giả trẻ dễ đồng cảm và tin tưởng hơn vào nhân vật. Họ nhìn thấy chính mình trong hình ảnh mà các diễn viên trẻ đang hóa thân. Theo đó, sự hy sinh, sứ mệnh lớn lao với đất nước trở nên gần gũi hơn. Không còn là những khái niệm trừu tượng, khán giả trẻ sẽ tự đặt ra cho chính mình những câu hỏi rất thật khi xem diễn viên trẻ đóng trên màn ảnh", Nguyễn Phan Quang Bình nhận định.

Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Diễm Hằng Lamoon ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Bảo Định - gương mặt mới toanh của điện ảnh - có màn thể hiện xuất sắc trong phim Tử chiến trên không ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Có thể thấy nhiều gương mặt trẻ thời gian qua đã làm rất tốt vai diễn trong phim và họ được chú ý nhiều hơn sau đó. Có thể kể đến Lê Hạ Anh, Đỗ Nhật Hoàng hay Steven Nguyễn trong Mưa đỏ. Với Tử chiến trên không, đạo diễn Hàm Trần lựa chọn nhiều diễn viên trẻ và mới như Bảo Định, Ma Ran Đô, Lợi Trần… cho các vai tuyến đầu.

Trước đó, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng chọn nhiều gương mặt trẻ tham gia Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối như Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon, Hoàng Minh Triết, Khánh Ly, Nhật Ý… bên cạnh lớp diễn viên gạo cội. Sự hòa trộn giữa thế hệ cũ - mới khiến các tuyến diễn xuất phong phú hơn và giúp diễn viên trẻ có cơ hội học hỏi trực tiếp từ lớp đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Sắp tới một số dự án phim đang quay và dự kiến phát hành như Huyền tình Dạ Trạch, Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, Thế hệ kỳ tích… cũng sẽ trình làng một lực lượng mới toanh.

K HÔNG "THẢ NỔI" CHẤT LƯỢNG

Việc các nhà làm phim "mở cửa" cho diễn viên mới là tín hiệu tốt thể hiện chiến lược đa chiều về truyền thông, đánh vào thị hiếu khán giả, làm mới và thay thế dần nguồn nhân lực cho điện ảnh để hướng tới sự phát triển lâu dài. Theo đánh giá của một số nhà làm phim thông qua những đợt casting, có thể nhận thấy nhiều gương mặt trẻ chưa nhiều kinh nghiệm diễn xuất, năng lực có hạn nhưng ở họ có nguồn năng lượng mới, cảm xúc thật và tinh thần cầu thị. Nếu được định hướng đúng và có cơ hội va chạm thực tế, họ có thể phát triển và trở thành những gương mặt triển vọng.

Dù vậy, việc trao cơ hội không đồng nghĩa với "thả nổi" chất lượng diễn viên, dễ dãi trong tuyển chọn. Đạo diễn Hoàng Nam của phim Đèn âm hồn đang lựa chọn nhiều gương mặt diễn viên trẻ, thậm chí lần đầu đóng phim như Trần Tú, Hồng Khanh, Dương Hoàng Hải, Võ Huy cho phim điện ảnh Thế hệ kỳ tích. Tuy nhiên, anh cho biết điều này là do một phần ở nội dung phim nói về giới trẻ. Theo Hoàng Nam, lựa chọn này cũng là bài toán rủi ro mà nhiều nhà làm phim sẽ phải cân nhắc, bởi những gương mặt gạo cội, bảo chứng phòng vé sẽ đảm bảo về doanh thu hơn.

Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng trong phim Mưa đỏ ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Lê Hạ Anh trong phim Mưa đỏ ẢNH: ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

"Làm việc với các diễn viên trẻ có thể cảm nhận sức trẻ của họ, mong muốn được cống hiến và khát khao chinh phục. Họ biết lắng nghe, cố gắng hoàn thiện tốt nhất vai diễn của mình. Tuy nhiên phải đánh giá đúng năng lực, khả năng phù hợp vai diễn của từng diễn viên", đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ, đồng thời nhận định thêm: "Phim Việt trong xu hướng hiện nay được xem là đang mở rộng cửa cho diễn viên trẻ nhưng đây cũng là sự mạo hiểm. Các nhà làm phim sẽ cân đối giữa mới và cũ để bảo đảm doanh thu cho dự án. Tuy nhiên trong xu hướng tìm kiếm gương mặt trẻ, sắp tới sẽ có nhiều diễn viên mới, có nhiều cơ hội để phát triển, tạo ra sự thú vị cho khán giả".

Nói thêm về "cánh cửa rộng" cho diễn viên trẻ, đạo diễn Tôn Nguyễn nhấn mạnh: "Không chỉ các nhà làm phim đang tạo cơ hội cho diễn viên trẻ, mà chính nhà đầu tư và khán giả cũng đang dần tin tưởng vào thế hệ mới, từ diễn viên trẻ tới đạo diễn trẻ. Họ mong muốn thấy những điều tươi mới, dám nghĩ, dám làm với nhiệt huyết, sức trẻ và góc nhìn hiện đại. Đây là tín hiệu tích cực cho điện ảnh Việt, vì chỉ khi người trẻ được tin tưởng, chúng ta mới có thể hy vọng vào những đột phá thật sự trong tương lai".