Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tham gia Liên hoan phim Việt Nam

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/11/2025 12:40 GMT+7

Phim tài liệu 'Chân trời rực rỡ' của Hà Anh Tuấn, do đạo diễn Lan Nguyên thực hiện sẽ tham gia tranh giải trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tham gia Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 1.

Poster chính thức của bộ phim

Ảnh: BTC


Phim từ concert của Hà Anh Tuấn

Chân trời rực rỡ khởi nguồn từ concert cùng tên của Hà Anh Tuấn diễn ra vào mùa xuân năm 2023 tại sân lễ hội đền vua Ðinh, vua Lê, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Đêm nhạc có sự kết hợp giữa âm nhạc vừa hiện đại, vừa thấm đẫm truyền thống, quy tụ hơn 20.000 khán giả.

Trong đêm diễn ấy, Hà Anh Tuấn đã đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại sân khấu lớn, đồng thời kết hợp âm nhạc hiện đại với tinh thần thiền - triết của huyền thoại âm nhạc Kitaro và dành tặng một phần quà ý nghĩa cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Sau hơn 2 năm ghi hình và hoàn thiện, đạo diễn Lan Nguyên đã mở rộng ý tưởng thành bộ phim tài liệu, không chỉ để lưu giữ âm nhạc, mà để lắng nghe những câu chuyện về cội nguồn và sự trở về. 

Nói về dự án, đạo diễn Lan Nguyên chia sẻ: "Bộ phim là hành trình phức tạp của chính tôi, để đi tìm 'quê hương', không phải một địa danh, mà là cảm giác 'thuộc về'. Tôi tin rằng, trong mỗi khán giả đều có một hành trình tương tự".

Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tham gia Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 2.

Nam ca sĩ đưa nghệ thuật hát xẩm lên sân khấu lớn

Ảnh: BTC

Bộ phim khắc họa bức tranh quê hương Ninh Bình qua những địa danh: đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, chùa Bái Đính… Âm nhạc truyền thống hòa quyện với hơi thở hiện đại, được dẫn dắt bằng giọng kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn - người con của vùng đất Ninh Bình.

Trước khi đến với Liên hoan phim Việt Nam, phim tài liệu này đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 vào tháng 9.2025 tại Hà Nội. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, tác phẩm tiếp tục hành trình của mình với tư cách là một trong số ít phim tài liệu độc lập được chọn tranh giải chính thức, góp tiếng nói riêng biệt cho dòng phim tài liệu đương đại Việt Nam.

Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tham gia Liên hoan phim Việt Nam- Ảnh 3.

Chân trời rực rỡ là phim tài liệu âm nhạc, được dẫn dắt bằng giọng kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn

Ảnh: BTC

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ còn có buổi chiếu ra mắt khán giả vào ngày 21.11 tại rạp ở TP.HCM. Vé xem được phát miễn phí từ ngày 15.11 (số lượng có hạn).

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia đặc biệt trong năm 2025.

Diễn ra từ ngày 21-25.11 tại TP.HCM, với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn khẳng định bản lĩnh, khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và toàn cầu hóa.




Tin liên quan

Hà Anh Tuấn: Kiêu hãnh và nhân ái cùng 'Sketch a rose'

Hà Anh Tuấn: Kiêu hãnh và nhân ái cùng 'Sketch a rose'

Kết thúc tiết mục mở màn, Hà Anh Tuấn bày tỏ trước 3.400 khán giả tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) tối 18.10 (giờ địa phương): "Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt ở đó là nhà".

Khám phá thêm chủ đề

Hà Anh Tuấn ca sĩ Hà Anh Tuấn Liên hoan phim Việt Nam phim tài liệu Chân trời rực rỡ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận