Phim tài liệu âm nhạc của Hà Anh Tuấn tham gia Liên hoan phim Việt Nam

Poster chính thức của bộ phim Ảnh: BTC





Phim từ concert của Hà Anh Tuấn

Chân trời rực rỡ khởi nguồn từ concert cùng tên của Hà Anh Tuấn diễn ra vào mùa xuân năm 2023 tại sân lễ hội đền vua Ðinh, vua Lê, cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Đêm nhạc có sự kết hợp giữa âm nhạc vừa hiện đại, vừa thấm đẫm truyền thống, quy tụ hơn 20.000 khán giả.

Trong đêm diễn ấy, Hà Anh Tuấn đã đưa nghệ thuật hát xẩm trở lại sân khấu lớn, đồng thời kết hợp âm nhạc hiện đại với tinh thần thiền - triết của huyền thoại âm nhạc Kitaro và dành tặng một phần quà ý nghĩa cho chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Sau hơn 2 năm ghi hình và hoàn thiện, đạo diễn Lan Nguyên đã mở rộng ý tưởng thành bộ phim tài liệu, không chỉ để lưu giữ âm nhạc, mà để lắng nghe những câu chuyện về cội nguồn và sự trở về.

Nói về dự án, đạo diễn Lan Nguyên chia sẻ: "Bộ phim là hành trình phức tạp của chính tôi, để đi tìm 'quê hương', không phải một địa danh, mà là cảm giác 'thuộc về'. Tôi tin rằng, trong mỗi khán giả đều có một hành trình tương tự".

Nam ca sĩ đưa nghệ thuật hát xẩm lên sân khấu lớn Ảnh: BTC

Bộ phim khắc họa bức tranh quê hương Ninh Bình qua những địa danh: đầm Vân Long, núi Mã Yên, Tam Cốc, đền Thái Vi, chùa Bái Đính… Âm nhạc truyền thống hòa quyện với hơi thở hiện đại, được dẫn dắt bằng giọng kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn - người con của vùng đất Ninh Bình.

Trước khi đến với Liên hoan phim Việt Nam, phim tài liệu này đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 vào tháng 9.2025 tại Hà Nội. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, tác phẩm tiếp tục hành trình của mình với tư cách là một trong số ít phim tài liệu độc lập được chọn tranh giải chính thức, góp tiếng nói riêng biệt cho dòng phim tài liệu đương đại Việt Nam.

Chân trời rực rỡ là phim tài liệu âm nhạc, được dẫn dắt bằng giọng kể và tiếng hát của Hà Anh Tuấn Ảnh: BTC

Phim tài liệu Chân trời rực rỡ còn có buổi chiếu ra mắt khán giả vào ngày 21.11 tại rạp ở TP.HCM. Vé xem được phát miễn phí từ ngày 15.11 (số lượng có hạn).

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia đặc biệt trong năm 2025.



Diễn ra từ ngày 21-25.11 tại TP.HCM, với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", sự kiện không chỉ tôn vinh tác phẩm xuất sắc mà còn khẳng định bản lĩnh, khát vọng hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số và toàn cầu hóa.









