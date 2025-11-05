Lân Nhã lên tiếng khi giá vé concert cao ngang ngửa Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn

Lân Nhã xin lỗi khi khán giả nhận xét giá vé concert ở Hà Nội cao Ảnh: Tang Tang

Tối 4.11, ca sĩ Lân Nhã có buổi livestream trò chuyện cùng khán giả và chia sẻ về hai dự án âm nhạc: album Nhã 2025, Nhã Concert sẽ diễn ra ngày 7.11 tại Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội) và Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào ngày 20.12.

Trong livestream, Lân Nhã trải lòng về hành trình làm nghề trong 15 năm qua. Nam ca sĩ cho biết trong chặng đường đó, anh có khoảng 7, 8 năm làm nghề lồng tiếng, chỉ đi hát nhiều từ năm 2017, 2018 đến nay.

Anh bộc bạch: "Suốt khoảng thời gian đi hát, tôi cảm giác mình thật sự được làm nghề, được sống nhiều hơn với âm nhạc và khán giả. Nó mang lại cho tôi rất nhiều đặc biệt về cảm xúc, về cái nhìn của mình với nghề, với âm nhạc, khán giả. Đó chính là những nguồn động viên, những giá trị thật mà đôi khi mình không tìm thấy trong cuộc sống. Khi đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt mọi người hướng về phía mình, cảm nhận sự kỳ vọng khi mình hát, tôi thấy hạnh phúc. Vậy nên tôi thấy đây là thời điểm đẹp, muốn làm một điều gì đó ý nghĩa ở thời điểm này".

Nam ca sĩ tiết lộ sẽ có nhiều khách mời tham gia concert ở Hà Nội và TP.HCM

Ảnh: Tang Tang

Album Nhã 2025 được Lân Nhã ấp ủ hơn hai năm, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc. Album do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận toàn bộ phần hòa âm phối khí. Phần xử lý âm thanh (mix) được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí và kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook “Sunny” Nam, hoàn thiện khâu cân chỉnh cuối cùng (master). Album gồm 8 ca khúc hoàn toàn mới, được xem như một cột mốc trong sự nghiệp của Lân Nhã, phản ánh những thay đổi trong cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm của anh suốt chặng đường làm nghề.

Lân Nhã cho biết, anh luôn nhận được ý kiến là vì sao hầu như chỉ hát nhạc xưa mà ít khi nào ra nhạc mới. Anh khẳng định bản thân luôn yêu nhạc xưa và những bản tình ca sống cùng năm tháng, tương lai làm nghề vẫn sẽ như thế. Nhưng lần này anh muốn gửi thêm đến khán giả những bài hát mới, phù hợp với tâm trạng và sự đồng điệu nội tâm của mình. Album Nhã 2025 sẽ có cả phiên bản đĩa than.

Lân Nhã xin lỗi

Sau phần giới thiệu về album, Lân Nhã chia sẻ về concert sắp tới. Trước đó, ê kíp công bố giá vé concert tại Hà Nội (dao động từ 2,5 triệu đồng - 4,2 triệu đồng) gây tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt khi tổ chức gần thời điểm Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn mà giá vé lại khá cao.

Giọng ca sinh năm 1986 cho biết bản thân không chiêu trò, chỉ biết hát thôi Ảnh: Tang Tang

Lân Nhã liên tục nói lời xin lỗi và tâm sự: “Tôi ít sử dụng mạng, chỉ dùng messenger (tin nhắn) để liên lạc cho công việc thôi, nên nhiều khi chậm hơn mọi người, không biết thông tin xung quanh là mấy. Tôi nghĩ là mỗi người như chị Tâm, anh Tuấn hay bản thân tôi đều có một lượng khán giả riêng. Sau một thời gian làm nghề, đi hát và đứng trên nhiều sân khấu khác nhau, mình cũng cảm nhận rất rõ điều đó. Không hiểu sao năm nay lại có nhiều anh chị em cùng làm concert như vậy, nhưng với tôi thì đây là lần đầu tiên tôi tự làm một concert cho riêng mình. Ê kíp đã cố gắng hạ hết mức có thể rồi. Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội), số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra nữa… Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn. Nhưng sau concert này, tôi chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé dễ tiếp cận hơn".

Nam ca sĩ khẳng định anh vốn không giỏi chiêu trò. Với anh, điều quan trọng nhất của một ca sĩ vẫn là giọng hát và sự chân thành gửi gắm trong từng ca khúc. Tự nhận mình không giỏi ăn nói, Lân Nhã cho rằng khán giả yêu quý anh suốt thời gian qua chính vì sự giản dị và cách hát tự nhiên, không màu mè. Trước ý kiến cho rằng công tác quảng bá concert lần này của Lân Nhã khá yếu, thậm chí có người còn tưởng đây chỉ là một đêm nhạc phòng trà nên ngạc nhiên khi thấy giá vé cao. Chỉ đến khi nhấn vào đường link họ mới biết đó là một concert quy mô lớn được tổ chức tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM.

Trước góp ý này, Lân Nhã cho biết anh hiểu cảm giác của khán giả. Anh nói: “Việc làm concert riêng lần này là một bước đi hoàn toàn mới, nên chắc chắn Nhã còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là trong khâu quảng bá". Bên cạnh đó, Lân Nhã cũng cho biết thêm, anh tạm ngưng nhận lịch diễn phòng trà và các show bán vé trong giai đoạn này để dành toàn bộ thời gian tập luyện cho concert.