Nhạc sĩ Đức Trí tiết lộ ca khúc 'giúp Hoàng Yến Chibi tậu mấy căn nhà'

Tại đây, Đức Trí không chỉ xuất hiện trong vai trò nhạc trưởng, người làm mới các bản nhạc phim đình đám một thời mà còn thể hiện khả năng dẫn chuyện linh hoạt, tạo sinh khí cho toàn chương trình.

Về mặt âm nhạc, anh tiếp tục chọn các giọng ca nội lực, quen thuộc với khán giả yêu thích Musique de Salon gồm Hoàng Yến Chibi, Hà An Huy, Thùy Chi, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương và Đức Tuấn cùng các bản phối kết hợp giữa dàn giao hưởng và nhạc nhẹ.

ẢNH: TUẤN DUY

Từng nghệ sĩ đều được Đức Trí đặt để cho các tiết mục phù hợp với tính cách và màu sắc âm nhạc cá nhân. Hoàng Yến Chibi mở đầu chương trình với 2 bài hát từng xuất hiện trong phim remake Tháng năm rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là Yêu (Văn Phụng) và Nụ hôn đánh rơi (Đức Trí).

ẢNH: TUẤN DUY

Nam nhạc sĩ tiết lộ nhờ ca khúc không ai đặt hàng, không hề tính trước, được sáng tác trên đường đến buổi họp báo mà Hoàng Yến Chibi đã "tậu liền mấy căn nhà". Nữ ca sĩ cũng hài hước bổ sung thêm là cô còn nhận "hàng loạt giải thưởng danh giá".

Khai thác chất ngẫu hứng mà Hà An Huy đã ghi được dấu ấn từ chương trình Big song big deal, quán quân Vietnam Idol 2024 được Đức Trí "chọn mặt gửi vàng" thể hiện bản jazz As time goes by nằm trong bộ phim Casablanca kinh điển.

ẢNH: TUẤN DUY

Nam ca sĩ cũng được thử thách khi làm mới Bài ca trên núi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương nằm trong bộ phim Vợ chồng A Phủ và nhạc phim Mắt biếc - Có chàng trai viết lên cây. Qua bản phối mới mẻ, đặc biệt ấn tượng của nghệ sĩ saxophone Hồng Kiên, có thể nói ca khúc nhiều thập kỷ trước đã sống lại với một diện mạo mới.

Thùy Chi nhận được nhiều sự tán thưởng với Ước mơ trong đời đầy tình cảm và Phận bèo mây có âm hưởng Bắc bộ độc đáo, nằm trong phim Kiều @ mà ít người biết là một sáng tác của Đức Trí. Phần trình diễn mang đậm dấu ấn dân tộc với trống đế, phách và dùng cello giả tiếng đàn đáy.

ẢNH: TUẤN DUY

Nhưng bất ngờ nhất phải nhắc đến Góc tối của Nguyễn Hải Phong nằm trong bộ phim Người vợ cuối cùng. Với bản phối mang màu sắc classical rock, nữ ca sĩ đã dùng giọng bạch thanh nội lực thay cho quãng cao quen thuộc.

Sau Skyfall (Musique de Salon trước đó), Bùi Lan Hương tiếp tục với nhạc phim James Bond khi thể hiện Writing on the wall. Các nốt belt chắc chắn của nữ ca sĩ cũng tạo cảm giác khác lạ so với head voice của bản gốc từ Sam Smith, nhận được sự tán thưởng lớn dù cô chia sẻ mình đang sốt cao.

ẢNH: TUẤN DUY

Nữ ca sĩ cũng trình diễn 2 "hit" lớn của mình là Ngày chưa giông bão và Nhìn những mùa thu đi. Nhạc sĩ Đức Trí cũng ca ngợi vai diễn tái hiện hình tượng danh ca Khánh Ly của cô trong Em và Trịnh.

Là giọng ca nội lực, Văn Mai Hương "thử thách" bản thân bằng 2 bản hit lớn của thập niên 1990 là My heart will go on và I have nothing của 2 diva Celine Dion và Whitney Houston. Nữ ca sĩ cho biết mình khá lo lắng nhưng phần trình diễn đã thuyết phục được người xem bởi cảm xúc và kỹ năng điêu luyện.

ẢNH: TUẤN DUY

Trên sân khấu cô cũng bật khóc khi nhắc đến cố đạo diễn Vũ Ngọc Phượng - người đứng sau bộ phim remake Anh trai yêu quái và là cơ duyên để cô và Hứa Kim Tuyền quen biết nhau. Nữ ca sĩ cho biết đây là lần đầu tiên thể hiện trên sân khấu ca khúc nhạc phim ấy - Rồi mình sẽ gặp nhau vì sợ sẽ không giữ được sự xúc động...

ẢNH: TUẤN DUY

Đức Tuấn khép lại chương trình với Xanh bạc mái đầu (nhạc phim Áo lụa Hà Đông, sáng tác bởi Đức Trí - Hà Quang Minh), Cinema Paradiso và Bài ca đất phương Nam (nhạc phim Đất rừng phương Nam).

Bên cạnh các bản nhạc phim, đêm diễn cũng mang đến nhiều bản nhạc nền (music score) đáng nhớ của các phim Việt như Bao giờ cho đến tháng 10, Áo lụa Hà Đông, Tấm Cám - Chuyện chưa kể cũng như phim ngoại: Godfather, The Terminal, Superman, Pink Panther, Nhiệm vụ bất khả thi...

ẢNH: TUẤN DUY

Song song đó, Đức Trí cũng tiết lộ nhiều kỷ niệm với các nhạc sĩ Phú Quang, đạo diễn Lưu Huỳnh, Nguyễn Quang Dũng, Ngô Thanh Vân... khi đảm nhận khâu nhạc phim. Anh bất ngờ cho biết tác phẩm đầu tiên mình đảm nhận là phim Hoa tigôn mọc sau hè của anh trai - cố nhạc sĩ Trương Đức - có Việt Trinh đóng chính.