Hà Anh Tuấn: Kiêu hãnh và nhân ái cùng 'Sketch a rose'

Hà Anh Tuấn cho rằng, "Singapore, Úc, Mỹ đều là cái cớ để tôi mơ giấc mơ chung của âm nhạc Việt Nam được cất cao đầy kiêu hãnh và nhân ái trong thế giới rộng lớn của nhân loại. Tôi không thực hiện giấc mơ âm nhạc của riêng mình để ở lại mà là để sống, để tan vào dân tộc mình dù ở bất cứ nơi đâu".

Tên chương trình Sketch a rose lấy cảm hứng từ vở kịch Tin ở hoa hồng của cố nhà văn Lưu Quang Vũ ẢNH: ĐẠI NGÔ

Theo Hà Anh Tuấn, cụm từ này truyền cảm hứng cho anh trên con đường ca hát và giúp anh luôn tin vào những điều tốt đẹp từ những điều nhỏ bé nhất ẢNH: ĐẠI NGÔ

Và với đêm diễn Sketch a rose tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), Hà Anh Tuấn và ê kíp của anh đã hiện thực hóa những niềm tin ở hoa hồng - đưa âm nhạc Việt cất cao tại các nhà hát là "thánh đường nghệ thuật" của khu vực và thế giới (sau Esplanade, Singapore và Opera Sydney, Úc).

Đến với khán giả của mình tại Mỹ, Hà Anh Tuấn đã chọn những nhạc phẩm gắn liền với đời sống tinh thần người Việt nhiều thế hệ để bắt đầu và kết thúc. Đó là âm nhạc của Phạm Duy (Em bé quê, Bà mẹ quê, Tình ca, Ngày xưa Hoàng Thị, Áo anh sứt chỉ đường tà...); Trịnh Công Sơn (Bà mẹ Ô Lý, Cánh đồng hòa bình, Xin cho tôi...).

Chương trình biểu diễn gần 30 ca khúc nhạc Việt, được dàn dựng bởi ê kíp đồng hành với âm nhạc Hà Anh Tuấn: đạo diễn Cao Trung Hiếu, giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, nhạc trưởng Trần Nhật Minh cùng hơn 60 nhạc công từ Crystal Band, dàn nhạc giao hưởng Saigon Pops Orchestra và nhóm bè Cadillac ẢNH: VIET VISION

Sketch a rose cũng mang đến nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ - như làn gió thanh mát, trẻ trung. Đó cũng là những ca khúc Hà Anh Tuấn tâm đắc trong album Sketch a rose như Hoa hồng (Phan Mạnh Quỳnh), Khách thơ (Thành Nghiệp), Em (Vũ Cát Tường) và Từ đống tro tàn (Trần Duy Khang).

Là khách mời của chương trình, danh ca Tuấn Ngọc (cùng Thu Phương, Phan Mạnh Quỳnh) tỏ ra bất ngờ khi Hà Anh Tuấn đưa cả ê kíp hơn 100 người đến biểu diễn ở Hollywood. Còn Thu Phương chia sẻ: "Tôi chờ đợi 40 năm để được đứng trên sân khấu như thế này, và luôn có niềm tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến nếu ta không ngừng mơ ước và cố gắng".

Ủng hộ 2,6 tỉ đồng cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời Trong đêm diễn, Hà Anh Tuấn thay mặt khán giả ủng hộ 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng) cho chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên nhằm hỗ trợ trẻ em mồ côi sau Covid-19. Trước đó, anh và ê kíp từng đóng góp 4 tỉ đồng cho dự án cộng đồng Chồi Việt Nam hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt (dự án này cũng đồng hành cùng Báo Thanh Niên bảo trợ trẻ mồ côi vì Covid-19).

Nhiều nghệ sĩ Việt như Ý Lan, Tuyết Ngân, Minh Tú (Tam Ca Áo Trắng), Thanh Thảo, Đoan Trang... đã đến thưởng thức đêm nhạc của Hà Anh Tuấn. Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Mỹ - Nguyễn Quốc Dũng cùng phu nhân và gia đình.

Khép lại chương trình, nam ca sĩ hào hứng: "Cho phép Hà Anh Tuấn xin thêm một phiên bản đặc biệt của Sketch a rose, mang tên The Rose vào những ngày mùa đông sắp đến tại Đà Lạt".



