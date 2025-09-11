Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phim tài liệu hoạt hình về con gái Hùm thiêng Yên Thế

Tuấn Duy
Tuấn Duy
11/09/2025 08:35 GMT+7

Sau series hoạt hình She-Kings khắc họa chân dung 7 vị nữ tướng sát cánh cùng Hai Bà Trưng trong cuộc khởi nghĩa chống quân Hán, mới đây DeeDee Animation Studio cùng Avalook giới thiệu những thước phim đầu tiên của dự án HERstory, mang đến những góc nhìn mới về các nữ nhân đã mạnh mẽ hoặc âm thầm góp phần làm nên lịch sử.

Phim tài liệu hoạt hình về con gái Hùm thiêng Yên Thế- Ảnh 1.
Phim tài liệu hoạt hình về con gái Hùm thiêng Yên Thế- Ảnh 2.
Phim tài liệu hoạt hình về con gái Hùm thiêng Yên Thế- Ảnh 3.

Những hình ảnh đầu tiên từ dự án Hoàng Thị Thế - Fate and Destiny

ẢNH: HERSTORY - THẾ À

Nhân vật đầu tiên được khai thác là Hoàng Thị Thế - con gái Hùm thiêng Yên Thế Hoàng Hoa Thám cùng dự án Hoàng Thị Thế - Fate and Destiny. Bà Hoàng Thị Thế sinh ra giữa núi rừng, trong đại bản doanh của nghĩa quân Yên Thế. Khi trưởng thành, bà trở thành con nuôi của Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Albert Sarraut và Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer. Chính mối quan hệ tréo ngoe này khiến bà trở thành chứng nhân đặc biệt của lịch sử VN. Tại Pháp, bà từng tham gia diễn xuất trong các bộ phim của hãng Paramount danh tiếng rồi kết hôn với một nhà đại tư sản Pháp. Những bước ngoặt này giúp câu chuyện của nhân vật chính trở nên ly kỳ, thu hút.

Không dừng ở Hoàng Thị Thế, bộ phim còn tái hiện "vũ trụ" Yên Thế, hình tượng Đề Thám cũng như những dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc khởi nghĩa kéo dài gần 30 năm này.

Dự án mang phong cách đồ họa, lấy cảm hứng từ tranh lụa VN dưới hình thức phim tài liệu hoạt hình, trong đó mỗi khung hình là một bức tranh lụa sống động.

