Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24: Thời của 'câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ'

Đó là nhận định của ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 24 trong cuộc họp báo công bố sự kiện sáng 5.11 tại Hà Nội.

LHP Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh giàu khí thế và đầy ý nghĩa: đánh dấu 55 năm LHP Việt Nam ra đời (1970-2025), TP.HCM – địa điểm diễn ra LHP – vừa trở thành thành phố sáng tạo điện ảnh đầu tiên của Đông Nam Á. 2025 cũng là năm chứng kiến một năm giàu khởi sắc của nền điện ảnh nước nhà với những bộ phim "bom tấn" Việt, đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng và thu hút khán giả Việt đến rạp đông hơn bao giờ cùng hiệu ứng A50, A80…

203 phim gửi tham dự, 87 phim tranh giải

Phát biểu khai mạc cuộc họp báo LHP Việt Nam lần thứ 24 sáng 5.11 tại Hà Nội, ông Tạ Quang Đông hào hứng nhận định: "Nhìn lại chặng đường 2 năm qua kể từ LHP Việt Nam lần thứ 23, chúng ta có thể thấy rõ sức sống mãnh liệt của điện ảnh nước nhà: số lượng và chất lượng phim tăng lên, thị trường điện ảnh sôi động, các tác phẩm Việt Nam được đón nhận tích cực ở các LHP quốc tế và thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh và sáng tạo. Những thành quả đó cho thấy điện ảnh Việt Nam đang bứt phá trên con đường chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Ông cho rằng chúng ta có quyền tự hào khi những bộ phim Việt được đón nhận ở các LHP quốc tế và công chiếu tại nhiều quốc gia, đặc biệt được khán giả trong nước ủng hộ nồng nhiệt.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam phát biểu khai mạc họp báo Ảnh: T.L

Từ 203 bộ phim gửi về, được đánh giá là có số lượng kỷ lục so với các kỳ LHP trước, Ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 đã chọn ra được 16 phim truyện điện ảnh, 36 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 21 phim hoạt hình tham gia tranh giải. Bên cạnh đó, chương trình Toàn cảnh sẽ giới thiệu 14 phim truyện điện ảnh, 25 phim tài liệu, 7 phim khoa học và 11 phim hoạt hình. Các bộ phim này không tranh giải nhưng sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh toàn cảnh của điện ảnh Việt đương đại với nhiều xu hướng sáng tạo khác nhau.

Poster LHP Việt Nam lần thứ 24 Ảnh: BTC

Với khẩu hiệu "Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới", LHP kỳ này được thiết kế như một chuỗi hoạt động quy mô, có chiều sâu và đặc biệt nhấn mạnh tính kết nối giữa nghệ sĩ – công chúng – nhà quản lý – nhà đầu tư.

Một nền công nghiệp điện ảnh đang thể hiện rõ nét và mạnh mẽ hơn bao giờ của điện ảnh Việt sẽ được phản ánh và mổ xẻ qua 2 hội thảo chuyên đề: hội thảo Phát triển công nghiệp điện ảnh trong kỷ nguyên mới, nhằm đưa ra các giải pháp thúc đẩy và hoàn thiện hệ sinh thái điện ảnh chuyên nghiệp, hiện đại, cập nhật các xu hướng và ứng dụng công nghệ mới trong các khâu của chuỗi giá trị điện ảnh - từ sáng tạo nội dung, sản xuất, hậu kỳ, phát hành đến trải nghiệm khán giả; hội thảo Kinh nghiệm thu hút đoàn làm phim đến các địa phương nhằm kết nối lãnh đạo địa phương với các nhà sản xuất, đạo diễn, đoàn làm phim trong và ngoài nước để chia sẻ bài học và cơ chế chính sách hỗ trợ, tiềm năng bối cảnh, dịch vụ của địa phương.

"Chuỗi hoạt động bên lề cùng chương trình Xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương là điểm mới nổi bật của LHP năm nay, mở ra cơ hội gặp gỡ, hợp tác giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ, doanh nghiệp và lãnh đạo các địa phương, góp phần hình thành mạng lưới kết nối và lan tỏa giá trị của điện ảnh Việt Nam", ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 nhấn mạnh.

Đêm nhạc phim tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tại không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM sẽ diễn ra 2 hoạt động đáng chú ý. Triển lãm ảnh TP.HCM vươn mình cùng đất nước qua góc nhìn điện ảnh (21-25.11), dự kiến trưng bày khoảng 250 hình ảnh in trích từ tư liệu của Viện Phim Việt Nam cùng các đơn vị liên quan, phân kỳ theo 3 giai đoạn: thời kỳ đấu tranh giải phóng (1945–1975) với các tác phẩm như Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa…; giai đoạn kiến thiết đất nước (1976–1985) với Mùa gió chướng, Tội lỗi cuối cùng…; thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển (1986–2025) với Cô Ba Sài Gòn, Gái nhảy… Song song còn có đêm nghệ thuật Âm nhạc trong phim, khẳng định lần nữa mối song hành đẹp đẽ giữa âm nhạc và điện ảnh, với những bản nhạc phim nổi tiếng trong các bộ phim Việt gây dấu ấn.

Chương trình Xúc tiến, phát triển điện ảnh địa phương cũng là một điểm nhấn quan trọng, đóng vai trò như một "chợ kết nối" tại LHP kỳ này, nơi các nhà lãnh đạo địa phương sẽ giới thiệu tiềm năng bối cảnh, hệ sinh thái dịch vụ, chính sách ưu đãi và cam kết đồng hành cùng các nhà làm phim.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP Việt Nam lần thứ 24 phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: T.L

Về cơ cấu giải thưởng, ông Đặng Trần Cường cho biết: "Ngoài các hạng mục truyền thống dành cho các tác phẩm và cá nhân, LHP lần này còn có bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL dành cho đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023 - 2025 và vinh danh cá nhân Việt Nam và nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam".

Diễn ra tại thành phố có nhịp điệu phát triển điện ảnh năng động nhất cả nước, LHP Việt Nam lần thứ 24 dự kiến đón khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có trên 500 đại biểu tại TP.HCM với sự góp mặt của nhiều thành phần: nghệ sĩ điện ảnh, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, các đơn vị phát hành – phổ biến phim, cơ quan quản lý…

Lễ khai mạc (tối 21.11) và bế mạc (tối 25.11) sẽ diễn ra tại khuôn viên ngoài trời Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), truyền hình trực tiếp trên VTV2 và VTV9.

Trước thềm LHP Việt Nam lần thứ 24, từ ngày 15-20.11.2025 sẽ diễn ra Tuần phim Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo đó, một loạt phim Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí: Vầng trăng thơ ấu; Đào, Phở và Piano; Mùi cỏ cháy; Hồng Hà nữ sĩ; Bình minh đỏ; Hoa nhài; Người trở về; Truyền thuyết Quán Tiên; Ngã ba Đồng Lộc; Hà Nội 12 ngày đêm; Nhà tiên tri; Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh; Những người viết huyền thoại; Sống cùng lịch sử; Chim vành khuyên; Vợ chồng A Phủ; Sao tháng Tám; Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... Trong đó, Mưa đỏ – bộ phim "bom tấn" Việt từng gặt doanh thu kỷ lục 714 tỉ đồng cũng sẽ được trình chiếu miễn phí tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Cần Thơ và TP.HCM.



