Điện ảnh Việt Nam trở lại ấn tượng tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38 (tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản, kéo dài đến ngày 5.11), Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố gồm TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên khai mạc gian hàng Việt Nam tại Hội chợ phim và truyền hình (TIFFCOM). TIFFCOM là chợ dự án tập trung vào lĩnh vực điện ảnh, thu hút nhà sản xuất phim chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Đoàn Việt Nam tại Hội chợ phim và truyền hình của Liên hoan phim quốc tế Tokyo

TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh, bà Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên cùng các lãnh đạo và thành viên của VFDA đã khai trương gian hàng với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản - ông Phạm Quang Hiệu.

Tham gia TIFFCOM có hàng chục gian hàng của các tổ chức điện ảnh uy tín như Korean Film Council (KOFIC, Hàn Quốc), Tokyo Film Commission (Nhật Bản), Warner Bros Pictures (Mỹ), Thailand Film Office (Thái Lan)... Riêng gian hàng Việt Nam, sau khi khai trương t hu hút gần 100 khách, các nhà hoạt động điện ảnh, nhà sản xuất phim Nhật Bản và quốc tế đến tham quan và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Gian hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trưng bày nhiều nội dung nổi bật, trong đó giới thiệu: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV 2026; bộ chỉ số PAI – công cụ do VFDA khởi xướng từ năm 2023 nhằm đánh giá năng lực thu hút đoàn làm phim của các địa phương Việt Nam; bối cảnh quay phim của các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Chủ tịch VFDA TS Ngô Phương Lan giới thiệu với khách quốc tế về Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng và các bối cảnh quay phim ở Việt Nam

Chủ tịch VFDA nhấn mạnh: "Đây là lần đầu tiên Việt Nam có gian hàng điện ảnh chính thức tại LHP quốc tế Tokyo, dù LHP đã bước sang lần thứ 38. Kể từ khi thành lập (2019), VFDA đã không ngừng nỗ lực quảng bá môi trường làm phim Việt Nam ra thế giới. Việc ra mắt gian hàng độc lập tại TIFF 2025 thể hiện cam kết dài hạn của VFDA trong việc nâng tầm thương hiệu điện ảnh Việt Nam thông qua hợp tác quốc tế. Năm nay, chủ đề chính là 'Tiếng nói điện ảnh Việt vươn ra toàn cầu', gian hàng không chỉ quảng bá sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, mà còn xúc tiến các hoạt động của VFDA nhằm đưa điện ảnh Việt ra thế giới, và đặc biệt là quảng bá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV năm 2026".

VFDA giới thiệu với khách quốc tế đến tham quan gian hàng điện ảnh Việt Nam

TS Ngô Phương Lan khẳng định, sự tham gia của lãnh đạo địa phương vào các chương trình xúc tiến phát triển điện ảnh tại các sự kiện quốc tế có uy tín như TIFF và TIFFCOM là sự nỗ lực chung nhằm quảng bá hình ảnh đất nước tuyệt đẹp, con người Việt Nam vươn ra thế giới thông qua việc thu hút các đoàn làm phim trong nước và nước ngoài đến với địa phương.

Toàn cảnh các gian hàng có mặt ở TIFFCOM

"Sự quan tâm của các nhà làm phim Nhật Bản và quốc tế đối với điện ảnh Việt Nam đang ngày càng rộng mở. Với một liên hoan phim quốc tế hạng A như TIFF, đây chắc chắn là nơi điện ảnh Việt Nam có thể lan tỏa rộng rãi nhất, là cầu nối quan trọng để điện ảnh Việt Nam vươn xa hơn, khẳng định vị thế trong khu vực và thế giới. Sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản góp phần mạnh mẽ xây dựng hình ảnh điện ảnh Việt Nam được giới thiệu một cách chuyên nghiệp, chính thống nhưng vẫn đậm đà bản sắc riêng", bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

Địa đạo được chọn chiếu tại chương trình Tiêu điểm điện ảnh thế giới

Điểm sáng đặc biệt tại TIFF năm nay là phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chọn vào chương trình Tiêu điểm điện ảnh thế giới (World Focus); dự án phim 1982 của nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn tham dự chương trình Chợ dự án.

Các nhà làm phim quốc tế thích thú khi đến gian hàng điện ảnh của Việt Nam sau khai mạc

Ca sĩ - diễn viên Hoàng Yến Chibi, gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt qua Tháng năm rực rỡ, đã mặc áo dài đến dự buổi khai trương gian hàng Việt Nam. Cô hào hứng chia sẻ: "Không gian trưng bày rất chuyên nghiệp, ấn tượng, nổi bật, thấy rõ vai trò của VFDA trong quảng bá, xúc tiến điện ảnh Việt Nam. Tôi cảm thấy tự hào và mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mình đến với khán giả quốc tế".

Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Hoàng Yến Chibi có mặt ở gian hàng điện ảnh Việt Nam tại TIFFCOM

Trước đó, trong khuôn khổ TIFF, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) tổ chức American Film Night (Đêm điện ảnh Mỹ), do bà Urmila Venugopalan - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành MPA khu vực châu Á - Thái Bình Dương chủ trì. Chủ tịch VFDA TS Ngô Phương Lan cùng các phó chủ tịch và một số thành viên chủ chốt của hiệp hội đã đến dự.

American Film Night là nơi quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood, nhà sản xuất, và đạo diễn nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là sự kiện quan trọng có sự tham gia của các đối tác chiến lược của MPA tại Nhật Bản, bao gồm các công ty sản xuất phim hàng đầu.

Chủ tịch VFDA và Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành MPA tại American Film Night

Tại sự kiện, Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của MPA khu vực châu Á – Thái Bình Dương cùng đại diện của một số hãng phim thành viên MPA. Các bên chia sẻ thông tin về hoạt động của mỗi hiệp hội, đồng thời bày tỏ mong muốn thiết lập và mở rộng các hoạt động hợp tác trong tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành điện ảnh khu vực.

Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ với các nhà làm phim quốc tế tại gian hàng Việt Nam

Đáng chú ý, MPA cũng dự kiến sẽ tổ chức American Film Night tại DANAFF IV, hứa hẹn mang đến một sự kiện điện ảnh quốc tế chất lượng ngay tại Việt Nam.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV DANAFF IV năm 2026 với chủ đề "Nhịp cầu từ Châu Á ra thế giới", dự kiến diễn ra từ 28.6 đến 4.7.2026. DANAFF IV sẽ giới thiệu những tác phẩm điện ảnh mới đến từ khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam, được tuyển chọn để tham dự các hạng mục dự thi cũng như trình chiếu trong các chương trình đặc biệt như "Toàn cảnh điện ảnh châu Á" và "Điện ảnh Việt Nam hôm nay". Bên cạnh đó, khu vực tôn vinh di sản điện ảnh sẽ có chương trình đặc biệt tuyển chọn "Những bộ phim xuất sắc của Việt Nam trong 40 năm đổi mới (1986 - 2026)" và "Tiêu điểm điện ảnh Mỹ" với những bộ phim Mỹ kinh điển, đỉnh cao của thế giới từ thời phim câm (từ giữa những năm 1890) cho đến nay. Ngoài ra, hoạt động trong khuôn khổ DANAFF gồm DANAFF Talents, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ trong khu vực. Workshop diễn xuất Ươm mầm tài năng, cũng đã trở thành bệ phóng thành công cho nhiều gương mặt diễn viên trẻ.



