Đoàn điện ảnh Việt Nam dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Ngày 27.10, tại Tokyo, Nhật Bản, Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) lần thứ 38 chính thức khai mạc (vào 17 giờ) và sẽ diễn ra đến 5.11. Đoàn điện ảnh Việt Nam do TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam làm trưởng đoàn.

TS Ngô Phương Lan cùng đoàn Việt Nam tại lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo ẢNH: NGỌC LÊ

Các thành viên của đoàn gồm: bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng; ông Nguyễn Hồng Dương - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Đặng Ngọc Hậu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; bà Giàng Thị Hoa - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; các thành viên của VFDA gồm: ông Đinh Trọng Tuấn, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh; bà Lý Phương Dung, nguyên Phó cục trưởng Cục Điện ảnh VN; bà Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch VFDA.

Sự tham gia của lãnh đạo địa phương vào các chương trình xúc tiến phát triển điện ảnh là minh chứng cho nỗ lực chung nhằm đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam vươn ra thế giới thông qua việc thu hút các đoàn làm phim trong nước và nước ngoài đến với địa phương.

Toàn cảnh lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo ẢNH: NGỌC LÊ

Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được Ban tổ chức TIFF 2025 lựa chọn trình chiếu ở hạng mục World Focus của Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Đây cũng là màn ra mắt quốc tế lần đầu tiên của tác phẩm này. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon đã xuất hiện trên thảm đỏ ở lễ khai mạc.

Theo TS Ngô Phương Lan, VFDA cùng đoàn Việt Nam tham dự và tổ chức các hoạt động tại TIFF 2025 là một bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Trong khuôn khổ TIFF, đoàn Việt Nam giới thiệu gian hàng điện ảnh tại Hội chợ của TIFF. Điểm nhấn quan trọng của đoàn là hội thảo "Việt Nam trên màn ảnh: Tiếng nói khu vực, vươn tầm toàn cầu" và chương trình Vietnam Night.

TS Ngô Phương Lan trao đổi với các lãnh đạo Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPA) tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo ngày 27.10 ẢNH: NGỌC LÊ

Bà Ngô Phương Lan cho biết, đoàn cũng sẽ có các buổi làm việc quan trọng với một số đối tác, tổ chức điện ảnh của Nhật Bản, Hiệp hội điện ảnh Mỹ... Đây cũng là cơ hội để VFDA giới thiệu và quảng bá Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV, được dự kiến tổ chức từ ngày 28.6 - 4.7.2026. Cũng cần nói thêm, DANAFF lần thứ nhất đã lấy Nhật Bản làm quốc gia tiêu điểm.

Các hoạt động trong khuôn khổ DANAFF bao gồm: DANAFF Talents, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng điện ảnh trẻ trong khu vực. Tại DANAFF III 2025, Project Market - Vườn ươm dự án lần đầu được thực hiện với Chợ dự án phim nghệ thuật châu Á và Chợ dự án phim Việt Nam dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia từ Pháp, Mỹ. Ngoài ra, workshop diễn xuất Ươm mầm tài năng, cũng đã trở thành bệ phóng thành công cho nhiều gương mặt diễn viên trẻ.

TS Ngô Phương Lan mong muốn Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa với các đối tác và tổ chức điện ảnh quốc tế ẢNH: NGỌC LÊ

Theo TS Ngô Phương Lan, đến với TIFF và các liên hoan phim uy tín như Busan, những người làm điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội học hỏi kinh nghiệm xây dựng nền công nghiệp điện ảnh. VFDA cũng là cầu nối giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước với các địa phương để cải thiện môi trường điện ảnh và phát triển thương hiệu điện ảnh Việt Nam.