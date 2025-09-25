Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

TS Ngô Phương Lan: Tốc độ tăng trưởng của điện ảnh Việt mỗi năm đạt 15-20%

Thạch Anh
Thạch Anh
25/09/2025 13:46 GMT+7

Tại sự kiện Vietnam Night thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã có những chia sẻ về thị trường phim trong nước thời gian qua.

Sự kiện Vietnam Night thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 được tổ chức hôm 22.9. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia, nhà làm phim, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và quốc tế, để lại ấn tượng mạnh mẽ về một sức sống mới của nền điện ảnh Việt trong bức tranh điện ảnh khu vực.

TS Ngô Phương Lan: Tốc độ tăng trưởng của điện ảnh Việt mỗi năm đạt 15-20% - Ảnh 1.

TS Ngô Phương Lan (thứ hai từ phải sang) tại sự kiện Vietnam Night

Ảnh: VFDA cung cấp

Phát biểu tại sự kiện, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua, với tốc độ tăng trưởng từ 15 - 20% mỗi năm. Đồng thời, bà khẳng định vai trò cầu nối của VFDA - tổ chức vừa đóng vai trò của một Film Commission, vừa góp tiếng nói với nhà nước trong xây dựng luật và chính sách điện ảnh.

Thông qua các sáng kiến như Bộ Chỉ số thu hút đoàn phim (PAI) và Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), VFDA đã góp phần đưa điện ảnh Việt Nam phát triển cùng với nền điện ảnh khu vực. Bà cũng trân trọng mời bạn bè quốc tế đến thành phố Đà Nẵng dự DANAFF IV vào năm 2026, dự kiến tổ chức từ 28.6 - 4.7.

Có gì ở sự kiện Vietnam Night?

Sự kiện nhận được sự quan tâm và chúc mừng nồng nhiệt từ các lãnh đạo, chuyên gia và nhà làm phim trong khu vực. Nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc đã xuất hiện tại Vietnam Night, như Oh Ji Ho (Lời cầu hôn thứ 2), Jung Joon Ho (Hitman, Mật danh Iris), Lee Yoon-mi (Tên tôi là Kim Sam Soon), Choi Jaesung , Kim Min (A Shop for Killers), Choi Jaesung (The Iron Empress) cùng nữ diễn viên Việt Nam Đỗ Thị Hải Yến với màn trở lại đáng mong chờ trong bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Lê (góp mặt trong hạng mục A Window of Asian Cinema BIFF 2025). Bên cạnh đó, nam diễn viên Park Sung Woong (The Killing Vote) và diễn viên Idol Nation, từng là khách mời đặc biệt của DANAFF III cũng tham dự sự kiện này.

TS Ngô Phương Lan: Tốc độ tăng trưởng của điện ảnh Việt mỗi năm đạt 15-20% - Ảnh 2.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến diện áo dài truyền thống tại sự kiện

Ảnh: VFDA cung cấp

Tại sự kiện, diễn viên Jung Joon Ho bày tỏ: “Thật vui khi tôi có mặt trong bầu không khí tự do và cởi mở này. Chúng ta ở đây đều là những người yêu điện ảnh Việt Nam nói riêng và điện ảnh nói chung. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay cũng đã có sự hiện diện của các đạo diễn gạo cội Hàn Quốc, với nhiều tác phẩm tiêu biểu được trình chiếu”.

Tại sự kiện, diễn viên Park Sung Woong bày tỏ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm Vietnam Night chính là khi ông được gặp gỡ, gửi lời chào với khán giả, các chuyên gia Việt và có cơ hội lên sân khấu bày tỏ lời cảm ơn. Thông qua giao lưu và hợp tác, Việt Nam và Hàn Quốc có thể tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh nói chung.

Diễn viên Idol Nation chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia Vietnam Night tại Hàn Quốc. Đây là một sự kiện ý nghĩa không chỉ tôn vinh điện ảnh Việt Nam mà còn tạo ra cầu nối để hai nền điện ảnh Việt - Hàn có thể hiểu nhau hơn, chia sẻ nhiều giá trị văn hóa và nghệ thuật. Từng tham dự tại DANAFF III, cô chia sẻ thêm: “DANAFF để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng đẹp: từ cách tổ chức chuyên nghiệp, không khí điện ảnh sôi động cho đến sự chào đón nồng nhiệt của khán giả và đồng nghiệp quốc tế. Tôi mong chờ mùa DANAFF tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút nhiều dự án quốc tế hơn nữa".

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Vietnam Night là phần giới thiệu 2 dự án điện ảnh sắp ra mắt. Trong đó, Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh là bộ phim lịch sử - giả tưởng lấy cảm hứng từ truyền thuyết về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Ngoài ra, Sài Gòn Oppa là dự án hợp tác Việt - Hàn, do đạo diễn Park Gyu Tea - người đứng sau thành công vang dội của bộ phim hài ăn khách Bỗng dưng trúng số - đảm nhận vai trò đạo diễn.

Đạo diễn trải lòng sau khi 'Mưa đỏ' thành phim Việt ăn khách nhất phòng vé

Đạo diễn trải lòng sau khi 'Mưa đỏ' thành phim Việt ăn khách nhất phòng vé

'Chúng tôi mang khát vọng kể lại câu chuyện của cha anh bằng tất cả sự chân thành của người nghệ sĩ, nhưng chính khán giả mới là người đã hoàn tất câu chuyện ấy, đã tiếp thêm cho 'Mưa đỏ' một linh hồn sống động', đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

