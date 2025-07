'Quán Kỳ Nam' của Leon Lê dự LHP quốc tế Toronto

Trong tháng 9 tới, phim sẽ được công chiếu lần đầu tại LHP quốc tế Toronto (TIFF) lần thứ 50 ở hạng mục Trình chiếu đặc biệt (Special Presentations) không tranh giải. Đây là một trong những LHP lớn của thế giới, quy tụ nhiều tác phẩm và ngôi sao đình đám của ngành nghệ thuật thứ 7.

Poster phim Quán Kỳ Nam được TIFF đăng tải ẢNH: TIFF

Trang web của TIFF giới thiệu Quán Kỳ Nam (Ky Nam Inn) dài 140 phút, lấy bối cảnh TP.HCM thập niên 1980, xoay quanh một dịch giả trẻ (Liên Bỉnh Phát thủ vai) và một góa phụ đứng tuổi (Đỗ Hải Yến) tìm thấy sự an ủi nơi nhau. Ban tuyển chọn đánh giá đây là tác phẩm đầy tinh tế và nhẹ nhàng của Leon Lê, đồng thời giới thiệu 2 diễn viên chính với các tác phẩm quốc tế của họ. Trong đó Liên Bỉnh Phát được đề cập với Bác sĩ tha hương và Đỗ Hải Yến với Người Mỹ trầm lặng. Đây cũng là sự trở lại của nữ diễn viên sau 8 năm không tham gia bất cứ dự án nào.

Quán Kỳ Nam cũng đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa Leon Lê và biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, đạo diễn hình ảnh Bob Nguyễn và nhà soạn nhạc Tôn Thất An sau Song lang.

Cùng hạng mục Special Presentations với Quán Kỳ Nam là những dự án nổi bật, có thể kể đến A Pale View of Hills chuyển thể từ tiểu thuyết Cảnh đồi mờ xám của nhà văn đoạt giải Nobel Kazuo Ishiguro, Couture có Angelina Jolie đóng chính, 2 nhà làm phim "quen mặt" tại giải Oscar Baz Luhrmann (EPiC: Elvis Presley in Concert) và Guillermo del Toro (Frankenstein) cũng sẽ góp mặt. Đến từ Hàn Quốc, Yeon Sang-ho nổi tiếng với phim Train to Busan và Byun Sung-hyun gây được ấn tượng với Kill Boksoon cũng được giới thiệu với The Ugly và Good News…