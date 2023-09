‘American Fiction’ giành giải cao nhất LHP quốc tế Toronto, tăng thêm cơ hội tại Oscar 2024

Kết quả này của American Fiction liệu có dự báo một chiến thắng sớm tại Oscar 2024?

Nữ diễn viên Erika Alexander và Jeffrey Wright Orion Pictures

American Fiction gần đây nổi lên như một bộ phim ăn khách đột phá, là tác phẩm của đạo diễn kiêm biên kịch Jefferson, người rất nổi tiếng với các tập phim của TV series Watchmen và Succession.

Phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Erasure (năm 2001) của Percival Everett – nhà văn từng được đề cử giải thưởng Booker 2022, xoay quanh một tác giả phẫn nộ vì ngành xuất bản chỉ quan tâm đến việc phục vụ độc giả da trắng.

Bắt đầu từ năm 1978 và thường được coi là “điềm báo” cho giải Oscar ở hạng mục Phim hay nhất, trong suốt 12 năm qua, tác phẩm chiến thắng hạng mục People’s Choice của TIFF đều có thành tích đáng kể tại giải Oscar diễn ra sau đó. Trong đó những phim đồng thời chiến thắng hạng mục Phim hay nhất có thể kể đến như Nomadland (đạo diễn Chloé Zhao, Oscar 2021), Green Book (đạo diễn Peter Farrelly, Oscar 2019), 12 Years a Slave (đạo diễn Steve McQueen, Oscar 2014)…

Các tác phẩm khác cũng từng chiến thắng TIFF và được đề cử cho Phim hay nhất gồm The Fabelmans của Steven Spielberg, Belfast của Kenneth Branagh, JoJo Rabbit của Taika Waititi, Three Billboards Outside Ebbing Missouri của Martin McDonagh, La La Land của Damien Chazelle...

Năm nay vị trí thứ hai ở hạng mục bình chọn thuộc về The Holdovers của Alexander Payne, với sự tham gia của nam tài tử Paul Giamatti trong vai giáo viên một trường nội trú được giao nhiệm vụ ở cùng với một số học sinh xuyên suốt kỳ nghỉ Giáng sinh, vào những năm 1970.

Vị trí thứ ba thuộc về tác phẩm mới nhất của đạo diễn huyền thoại Hayao Miyazaki từ Studio Ghibli - The Boy and the Heron, đã được trình chiếu tại Nhật vào tháng 7 vừa qua và sẽ ra rạp tại khu vực Bắc Mỹ từ ngày 8.12.

3 tác phẩm chiến thắng năm nay T.D tổng hợp

American Fiction dự kiến ra rạp vào ngày 3.11 năm nay, còn có sự tham gia của các diễn viên Sterling K. Brown, Issa Rae, Erika Alexander, Tracee Ellis Ross... Trong một cuộc phỏng vấn, Jefferson cho biết ông cảm thấy có sự kết nối với cuốn sách của Everett ngay lần đầu đọc.

“Tôi đã có những cuộc trò chuyện tương tự như vậy với các đồng nghiệp da màu ở cả hai lĩnh vực. Rằng tại sao chúng ta luôn viết cũng như làm phim về sự khốn khổ, tổn thương, bạo lực và nỗi đau mà mình sở hữu? Tại sao đây luôn là điều mọi người vẫn thường mong đợi? Tại sao đó lại là điều duy nhất mà chúng ta cống hiến cho văn hóa này?”, Jefferson nói.

TIFF lần thứ 48 kết thúc vào chủ nhật vừa qua đã bị thu hẹp quy mô tổ chức do các cuộc đình công đang diễn ra ở Hollywood. Các buổi chiếu phim cũng như ra mắt thảm đỏ hầu như không có các sao nổi tiếng từ Hollywood đến tham dự, từ đó làm giảm tiếng vang mà liên hoan phim lớn nhất Bắc Mỹ thường vẫn sở hữu.

Tình trạng nói trên cũng đã gặp phải trước đó tại Liên hoan phim Venice, với giải Sư tử vàng thuộc về tác phẩm mới nhất Poor Things của đạo diễn gốc Hy Lạp Yorgos Lanthimos. Năm nay tác phẩm này không tham gia TIFF.