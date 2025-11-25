Kết quả cuộc thi Sống đẹp lần V - 'Sự diệu kỳ của lòng nhân ái'

Tác phẩm dự thi ở đủ các hạng mục: phóng sự, ký sự, ghi chép; truyện ngắn; và album ảnh, trong đó thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 2013 (12 tuổi) và thí sinh lớn tuổi nhất sinh năm 1952 (73 tuổi). Tổng số bài dự thi đã đăng trên Thanh Niên Online và báo in là 246 tác phẩm.

Sau vòng tuyển chọn sơ khảo, có 26 truyện ngắn, 40 bài phóng sự, 29 tác phẩm ảnh lọt vào vòng trong. Ban giám khảo chung kết gồm nhà văn Phan Hồn Nhiên; Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà; NSNA Lê Xuân Thăng, nguyên Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN; nhà văn Cao Việt Quỳnh; cùng nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo; nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, đã cẩn trọng chấm điểm, chọn ra kết quả cho các hạng mục như sau:

I. Hạng mục PHÓNG SỰ, KÝ SỰ, GHI CHÉP:

Giải nhất (30 triệu đồng/giải): Hành trình không có điểm dừng - tác giả Nguyễn Vũ Điền.

Giải nhì (15 triệu đồng/giải): Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên); Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An).

Giải ba (10 triệu đồng/giải): Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương); Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (Hồng Minh); "Cây Tô Hạp" gieo mầm sử thi Raglai miền đàn đá (Lê Đức Dương).

Giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải): Lặng lẽ gieo mầm sự sống (Đào Thọ); Gen Z: Viết lịch sử tử tế bằng "thì hiện tại" (Dương Quỳnh Anh); Người tái chế rác vì tương lai con trẻ (Cao Hy); Những tấm lòng thầm lặng trong bóng đêm (Ngô Thị Tuyết Lê); Tiếng hát nối miền yêu thương (Trần Thanh Thủy).

II. Hạng mục TRUYỆN NGẮN

Giải nhất (30 triệu đồng/giải): Một giọt nước (Hoài Thương).

Giải nhì (20 triệu đồng/giải): Phép màu cho Gold (Trần Thị Tú Ngọc).

Giải ba (10 triệu đồng/giải): Của nợ (An Hạ); Chuyến tàu Trường Sa (Mạnh Hoài Nam).

Giải khuyến khích: (5 triệu đồng/giải): Thắt thẻo trần ai (An Nguyễn); Chiếc xe chở chữ (Phạm Thị Mỹ Liên); Đêm trên cao nguyên (Quốc Việt); Những ngọn nến xanh (L.G.Tuấn).

III. Hạng mục ALBUM ẢNH

Giải nhất (10 triệu đồng/giải): Giải cứu san hô, trả lại sự sống cho "rừng nơi đáy nước" (Trung Đào).

Giải nhì (5 triệu đồng/giải): Bếp thiện nguyện Từ Tâm (Anh Jour).

Giải ba (3 triệu đồng/giải): Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh (Trần Nguyễn Nguyên Khang).

Giải khuyến khích (2 triệu đồng/giải): Tiếng kèn Saranai nơi tháp nắng (Lê Đức Dương); Thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh (Nguyễn Mạnh Cường); Sống giữa biển khơi (Văn Đường); Tuổi teen và bài học yêu thương từ viện dưỡng lão (Lương Đình Khoa); Nảy mầm xanh trên đỉnh núi đá Chư Nâm (Trúc Phùng).

IV. BÀI VIẾT ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT: (5 triệu đồng/giải)

Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường (Đặng Hoàng An), bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online.

V. BÀI VIẾT XUẤT SẮC VỀ MÔI TRƯỜNG (5 triệu đồng/giải)

Chàng trai Nga "nhặt rác để sống có ý nghĩa hơn" (Tô Khuyên).

VI. 5 NHÂN VẬT TRUYỀN CẢM HỨNG (30 triệu đồng/giải)

Cầu thủ Nguyễn Tiến Linh - Tấm lòng vàng của chàng cầu thủ (tác giả Hồng Minh).

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng - Hành trình không có điểm dừng (Nguyễn Vũ Điền).

Cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp - Sự diệu kỳ của lòng nhân ái: "Quân tốt" giữa đời thường"

(Đặng Hoàng An).

Anh Lê Quốc Trung - "Bác sĩ" trong lòng dân (Đào An Duyên).

Cô giáo Đào Thị Thanh An - Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn (Trần Văn Vương).

Lễ tổng kết, trao giải và ra mắt sách Sự diệu kỳ của lòng nhân ái - tuyển tập các bài viết chất lượng từ cuộc thi Sống đẹp lần V sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 18.12, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, TP.HCM. Chương trình được trực tiếp trên các nền tảng số: thanhnien.vn; Facebook, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.