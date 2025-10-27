Trấn Thành nhận 'kết đắng' khi thách thức kình ngư Ánh Viên

Trấn Thành gặp sự cố khi đối đầu với Ánh Viên

Trong tập 4 của chương trình Running Man Vietnam - Chạy ngay đi mùa 3, ngoài dàn cast chính thì sự xuất hiện của Đông Nhi, Hậu Hoàng, Cầm, vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú khiến người xem thích thú. Đáng chú ý, màn thi bơi của Trấn Thành và kình ngư Ánh Viên mang đến nhiều tiếng cười cho dàn khách mời và khán giả.

Ánh Viên như "cá gặp nước" trong thử thách ở hồ bơi Ảnh: Fanpage chương trình

Sự duyên dáng, chân chất của Ánh Viên trở thành điểm nhấn cho chương trình. Cụ thể, ở nhiệm vụ Cùng em băng qua bao đại dương, Trấn Thành chủ động thách đấu với Ánh Viên để chứng minh năng lực của mình ở trò chơi vận động. Nam đạo diễn Nhà bà Nữ nói: "Mọi người để kình ngư Ánh Viên lại cho tôi. Tôi muốn thách Ánh Viên là nếu mọi người đi bộ trên tấm ván để về đích thì tôi và Ánh Viên sẽ thi bơi. Tôi muốn thắng Ánh Viên bằng sở trường của em ấy".

Ngay sau đó, cựu vận động viên bơi lội lập tức hỏi lại: "Anh muốn bơi thiệt hả? Vì em sợ em bơi ra đó rồi quay về thì anh mới bơi đến đích thì sao?". Cô còn khẳng định với diện tích của hồ bơi này thì cô không cần phải dùng đến các kỹ thuật. Bị Ánh Viên "cà khịa", Trấn Thành quyết tâm giành chiến thắng và mong cô chơi hết sức thay vì nhường mình.

Trấn Thành bất lực trong cuộc đua với Ánh Viên Ảnh: Chụp màn hình

Nếu Trấn Thành tỏ ra tự tin thì các đồng đội của anh lại lo lắng vì trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Ánh Viên được mệnh danh là "nàng tiên cá" của đường đua xanh. Cô cũng từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu trong nước và quốc tế.

Không nằm ngoài dự đoán, Ánh Viên dễ dàng bơi về đích, thậm chí cô còn dừng lại để trêu chọc Trấn Thành. Trong khi đó, nam đạo diễn 8X bơi vượt qua cột mốc để vật phẩm do ban tổ chức quy định. Diễn viên Quang Trung cố gắng nhắc nhở đàn anh nhưng bất thành. Trong lúc tranh tài, Trấn Thành còn gặp sự cố "lộ hàng" khiến Liên Bỉnh Phát và Anh Tú Atus phải nhanh chóng đến "giải cứu". Tuy nhiên, anh vẫn khẳng định nếu bản thân không lạc đường thì đã có thể chiến thắng được Ánh Viên ở trò chơi này.

Ngoài ra, khán giả còn thích thú với màn "chạm trán" của vợ chồng Anh Tú và Diệu Nhi. Nữ diễn viên 9X chia sẻ vì không muốn ông xã biết mình tham gia Running Man Vietnam mùa 3 nên trước ngày ghi hình cô đã không về nhà ngủ. Anh Tú cũng thừa nhận anh không hề biết bà xã góp mặt trong chương trình nên liên tục gọi điện thoại để hỏi xem vì sao vợ không về nhà. Mặc dù là vợ chồng nhưng Anh Tú và Diệu Nhi đều chơi hết mình, tạo ra khoảnh khắc hài hước trong chương trình.