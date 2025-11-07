Hoa hậu Mai Phương tiết lộ câu nói của Trường Giang khi muốn làm ca sĩ

Huỳnh Nguyễn Mai Phương từng được công chúng biết đến là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và Top 40 Hoa hậu Thế giới 2023. Trở thành nữ hoàng nhan sắc, Mai Phương có định hướng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Sau 15 tháng "ở ẩn", Mai Phương chính thức debut trong vai trò ca sĩ và phát hành album đầu tay mang tên A Beautiful Mess. Đây được xem là một bước chuyển mình mạnh mẽ của Hoa hậu Mai Phương. Cô cũng khẳng định mình theo đuổi con đường lâu dài thay vì chỉ "cưỡi ngựa xem hoa".

Hoa hậu Mai Phương khẳng định ca hát là con đường theo dõi lâu dài thay vì "cưỡi ngựa xem hoa" Ảnh: FBNV

Đối với Mai Phương, đây là một hành trình nhiều thử thách để tìm được “cái tôi” và biết bản thân thật sự cần gì. Cô cũng nhận được lời khuyên từ danh hài Trường Giang trước khi quyết định trở thành một ca sĩ.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,7 m. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sau đó tranh tài ở Hoa hậu Thế giới 2023, vào top 40 chung cuộc. Sau khi trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế, Mai Phương chọn rời Công ty Sen Vàng và đầu quân cho VMAS để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.