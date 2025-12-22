Thu Trang nói về tin đồn không ra phim dịp tết vì ngại ‘đụng’ Trấn Thành

Lần đầu khai thác bối cảnh miền Tây xưa trong Ai thương ai mến, Thu Trang quyết tâm tái hiện không chỉ khung cảnh sông nước mà cả đời sống, con người và văn hóa Nam bộ. Trong đó, áo bà ba được nữ đạo diễn đầu tư kỹ để mang lại sự phù hợp cho câu chuyện. Cô nói: “Mỗi nhân vật đều được định hình tính cách rõ ràng, từ đó xây dựng ý đồ phục trang riêng để tôn lên cá tính và số phận của họ”.

Thu Trang tiếp tục với vai trò đạo diễn sau thành công của Nụ hôn bạc tỉ Ảnh: ĐPCC

Ngoài ra, Ai thương ai mến còn được lồng ghép đờn ca tài tử hay làng nghề bánh tráng. Theo chia sẻ của đạo diễn, thử thách lớn nhất của phim xưa chính là việc tìm được không gian phù hợp với tinh thần kịch bản. Cô và các cộng sự quyết định dựng bối cảnh hoàn toàn mới để đáp ứng yêu cầu cảnh quay. Không có đường xe thông, mọi nguyên vật liệu đều phải trung chuyển bằng ghe và xe công nông.

Thừa nhận đây là tác phẩm đầu tư nhất của mình tính đến hiện tại, khi được hỏi về doanh thu, vợ Tiến Luật tâm sự: “Khi làm một dự án phim điện ảnh, tôi đều mong phim thắng ở phòng vé để ít nhất vẫn có vốn làm dự án tiếp theo. Còn để nói phim đạt bao nhiêu tỉ còn phụ thuộc vào sự yêu thương của khán giả. Đương nhiên tôi vẫn muốn tự phá kỷ lục của bản thân mình”.

Thu Trang tái hiện bối cảnh miền Tây sông nước trong phim mới Ảnh: ĐPCC

Về việc không lựa chọn những gương mặt cũ của Nụ hôn bạc tỉ cho dự án mới, Thu Trang nói cô quan trọng yếu tố hợp vai, đồng thời muốn tạo sự mới mẻ cho khán giả. “Tôi muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho những bạn diễn viên trẻ khác. Nên những dự án sau tôi vẫn casting, vẫn cho các bạn trẻ và những người mới được trải nghiệm, để mang đến sự thú vị cho khán giả”, cô bộc bạch.

Hoạt động sôi nổi ở nhiều vai trò khác nhau song ở hiện tại, Thu Trang muốn khán giả nhớ đến mình trong vai trò đạo diễn. Với cô, đó là một vị trí mới mà bản thân mong muốn khán giả công nhận. Đi trên con đường này, Thu Trang khẳng định bản thân không ngại học hỏi, trau dồi. “Tôi được tính không giấu dốt, nếu dở chỗ nào thì tôi sẽ nói, không biết gì sẽ hỏi”, cô bày tỏ.

Mối quan hệ giữa Thu Trang với Trấn Thành - Trường Giang

Thu Trang không ngại trao cơ hội cho các diễn viên trẻ Ảnh: ĐPCC

Trước thông tin cho rằng lý do Thu Trang không chọn công chiếu Ai thương ai mến vào dịp Tết Nguyên đán vì ngại cạnh tranh với Trấn Thành - Trường Giang, nữ đạo diễn lên tiếng phủ nhận. Cô chia sẻ mỗi một tác phẩm đã có dự định thời điểm ra mắt.

“Ngay từ đầu, tất cả các diễn viên đều biết Ai thương ai mến không phải chiếu vào Tết Nguyên đán. Trước đó, tôi dự định làm Nụ hôn bạc tỉ 2 nhưng vì kịch bản chưa hài lòng lắm. Thứ 2 là vì tôi đang tham gia phim Mùi phở của một nhà sản xuất khác, cũng gia nhập vào đường đua phim tết năm nay. Nếu có thêm tác phẩm do mình sản xuất nữa thì tôi cảm thấy sẽ không công bằng với nhà sản xuất mà mình đã nhận đóng”, cô chia sẻ.

Nói thêm về tình bạn với Trấn Thành và Trường Giang, nữ đạo diễn chia sẻ 3 người bây giờ đã là 3 nhà sản xuất phim và mỗi người đều có con đường đi khác nhau. “Nhiều khi lâu lâu chúng tôi mới gặp gỡ trong một sự kiện nào đó. Chỉ có đợt tôi quay Nụ hôn bạc tỉ, Giang đang ở Đà Lạt nên ghé đoàn thăm. Còn mỗi người đều bận rộn với cuộc sống, công việc của mình. Ví dụ nếu có hỏi thì sẽ góp ý, còn đằng này mỗi người đều có “gu” riêng và định hướng riêng cho nghề nghiệp của mình”, cô thẳng thắn.