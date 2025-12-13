Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Phim

Thu Trang chọn Ngọc Thuận làm 'người tình màn ảnh'

Thạch Anh
Thạch Anh
13/12/2025 07:18 GMT+7

Trong Ai thương ai mến - tác phẩm đánh dấu màn trở lại của Thu Trang sau thành công của Nụ hôn bạc tỉ, sự góp mặt của Ngọc Thuận được khán giả quan tâm.

Trong phim, anh vào vai công tử Khả, đem lòng yêu Mến (Thu Trang thủ vai). Anh không chỉ tìm cách giúp cô trả nợ mà còn nhất quyết muốn đưa người mình thương về nhà làm "con ở trừ nợ", tạo nên loạt tình huống hài hước. Trong trailer vừa được công bố cũng hé lộ nhiều bi kịch mà cặp đôi gặp phải, gây tò mò cho khán giả.

Thu Trang chọn Ngọc Thuận làm 'người tình màn ảnh' - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Ai thương ai mến

Ảnh: ĐPCC

Thu Trang nói khi tìm kiếm diễn viên cho Ai thương ai mến, cô đặt tiêu chí phù hợp với nhân vật lên trên hết. Nữ đạo diễn đánh giá Ngọc Thuận toát lên được chất đàn ông miền Tây hiền lành, trầm ấm, phù hợp với câu chuyện mà cô muốn kể. "Tôi chọn Ngọc Thuận vì nam diễn viên "vừa đẹp, vừa thật, vừa đúng" với câu chuyện tình cảm trong phim", Thu Trang cho hay.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỉ, Thu Trang hiểu rằng dự án tiếp theo sẽ được đặt lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, nữ đạo diễn chọn cách không ôm áp lực, mà làm với tinh thần trách nhiệm. Cô bày tỏ quan điểm: "Áp lực thì ai làm nghề cũng có, nhưng tôi tin khán giả thương mình vì sự chân thật và chỉn chu. Nên tôi tập trung vào kịch bản, vào cảm xúc, chất đời miền Tây mà mình hiểu rõ. Khi mình làm hết sức và đúng với thẩm mỹ của mình, còn lại để khán giả quyết định".

Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, Ai thương ai mến xoay quanh nhân vật Mến, người phụ nữ mất cha mẹ, một mình gồng gánh gia đình giữa nợ nần và những bi kịch. Ngoài Thu Trang và Ngọc Thuận, tác phẩm còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Ngọc Hiệp, diễn viên Tiến Luật, Trâm Anh, Võ Điền Gia Huy… Phim dự kiến có suất chiếu đặc biệt ngày 31.12.2025 và khởi chiếu vào 1.1.2026 trên toàn quốc. 

THU TRANG đạo diễn nghệ sĩ
