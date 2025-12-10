Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Cuộc sống nghệ sĩ Đình Toàn ở tuổi 49

Thạch Anh
Thạch Anh
10/12/2025 07:38 GMT+7

Ở tuổi 49, nghệ sĩ Đình Toàn tất bật với công việc ở sân khấu kịch. Ngoài ra, anh tâm sự bản thân muốn thử sức ở những vai diễn khó trong lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh.

Ngồi ghế giám khảo khách mời Người kể chuyện tình, Đình Toàn cho biết đây là một trong những chương trình anh đã theo dõi từ những ngày đầu tiên. Nam nghệ sĩ ấn tượng với format kết hợp giữa hát và diễn xuất của chương trình. Theo nam giám khảo, đây không chỉ là một thử thách để tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân mà còn giúp các ứng viên tôi luyện thêm kỹ năng cho bản thân khi tham gia. “Tôi xem chương trình từ mùa 1 khi Phương Trinh Jolie làm MC. Khi được mời làm giám khảo, tôi cảm thấy rất vui và thoải mái”, anh chia sẻ.

Cuộc sống nghệ sĩ Đình Toàn ở tuổi U.50 - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Đình Toàn ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, phát sóng trên THVL1 ngày 11.12

Ảnh: NVCC

Là một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, Đình Toàn cho biết anh hiểu rõ thí sinh của chương trình không phải diễn viên chuyên nghiệp. “Âm nhạc vẫn là phần chính. Phần diễn chỉ là thử thách. Tôi không đặt nặng, mà chỉ mong những kinh nghiệm, những góp ý của mình có thể giúp các bạn hoàn thiện thêm các kỹ năng”, anh nói.

Trước vấn đề nghệ sĩ trẻ bị chèn ép khi mới vào nghề, Đình Toàn thẳng thắn: “Nhiều người than bị bắt nạt, bị thiệt thòi. Nếu vậy, tại sao không bước ra? Cuộc đời của bạn, bạn phải tự quyết định. Đừng trông chờ vào ai khác”.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Đình Toàn

Ở tuổi 49, nghệ sĩ Đình Toàn thường xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Khi được hỏi về bí quyết, diễn viên của sân khấu kịch IDECAF bày tỏ: “Ở tuổi nào cũng có thể trẻ, tuổi nào cũng có thể già. Quan trọng là nội tại của mình. Cuộc sống luôn có cả vui lẫn buồn, nhưng tôi chọn cách nhìn mọi thứ thật tích cực. Nếu cuộc sống không còn màu hồng, hãy chọn màu khác, màu xám cũng đẹp, màu đen cũng đẹp. Không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng, nhưng hãy tin rằng không phải lúc nào nó cũng màu xám. Vấn đề là bạn chọn sắc màu nào để tồn tại”.

Cuộc sống nghệ sĩ Đình Toàn ở tuổi U.50 - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Đình Toàn cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng

Ảnh: NSX

Hiện tại, khối lượng công việc của Đình Toàn nhiều hơn trước vì phải đảm nhiệm thêm nhiều trách nhiệm cho sân khấu kịch IDECAF. Nam nghệ sĩ cho rằng mỗi người phải tự tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời chia sẻ thêm: “Không ai chỉ ai cách sống được. Bạn phải tự tìm cho mình sự cân bằng riêng”.

Ở tuổi 49, Đình Toàn cho biết anh may mắn luôn nhận được tình cảm của khán giả sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ tự nhìn nhận: “Tôi nghĩ vì mình ý thức được cách sống để được mọi người yêu thương, nên cuộc sống hiện tại rất tốt”. Đình Toàn chia sẻ thêm ngoài hàng hiệu, điều anh không chia sẻ trên mạng xã hội chính là chuyện đời tư.

Trải nghiệm qua hầu hết các dạng vai từ già, trẻ, giả gái đến các nhân vật nội tâm phức tạp, Đình Toàn vẫn luôn mong mỏi những vai diễn khó hơn. Ngoài sân khấu, anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho điện ảnh và truyền hình: “Tôi sẽ chọn vai hay chứ không chọn sự xuất hiện. Nếu có vai diễn ác hoặc quái dị, tôi cũng rất muốn thử”. 

Kết thúc buổi trò chuyện, nghệ sĩ Đình Toàn gửi lời động viên đến các thí sinh chương trình năm nay: “Thị trường âm nhạc ngày càng khó, khán giả có vô số lựa chọn. Nghệ sĩ trẻ phải nỗ lực hơn, học hỏi nhiều hơn và không được nản. Có những người nổi tiếng không phải vì tài năng, điều đó đôi khi làm bạn chạnh lòng. Nhưng hãy tin vào bản thân, giá trị thật luôn tồn tại. Ai cũng có bầu trời riêng để tỏa sáng”.

Tin liên quan

‘Báu vật’ của nghệ sĩ Đình Toàn sau 25 năm vào showbiz

‘Báu vật’ của nghệ sĩ Đình Toàn sau 25 năm vào showbiz

Ôn lại chặng đường làm nghề, nghệ sĩ Đình Toàn nhắc đến vai diễn chú hề Lí Lắc từng giúp tên tuổi anh đến gần với khán giả trong quãng thời gian đầu theo nghệ thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Đình Toàn diễn viên Đình Toàn Người kể chuyện tình Idecaf
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận