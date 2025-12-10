Cuộc sống nghệ sĩ Đình Toàn ở tuổi 49

Ngồi ghế giám khảo khách mời Người kể chuyện tình, Đình Toàn cho biết đây là một trong những chương trình anh đã theo dõi từ những ngày đầu tiên. Nam nghệ sĩ ấn tượng với format kết hợp giữa hát và diễn xuất của chương trình. Theo nam giám khảo, đây không chỉ là một thử thách để tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân mà còn giúp các ứng viên tôi luyện thêm kỹ năng cho bản thân khi tham gia. “Tôi xem chương trình từ mùa 1 khi Phương Trinh Jolie làm MC. Khi được mời làm giám khảo, tôi cảm thấy rất vui và thoải mái”, anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Đình Toàn ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, phát sóng trên THVL1 ngày 11.12 Ảnh: NVCC

Là một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất, Đình Toàn cho biết anh hiểu rõ thí sinh của chương trình không phải diễn viên chuyên nghiệp. “Âm nhạc vẫn là phần chính. Phần diễn chỉ là thử thách. Tôi không đặt nặng, mà chỉ mong những kinh nghiệm, những góp ý của mình có thể giúp các bạn hoàn thiện thêm các kỹ năng”, anh nói.

Trước vấn đề nghệ sĩ trẻ bị chèn ép khi mới vào nghề, Đình Toàn thẳng thắn: “Nhiều người than bị bắt nạt, bị thiệt thòi. Nếu vậy, tại sao không bước ra? Cuộc đời của bạn, bạn phải tự quyết định. Đừng trông chờ vào ai khác”.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Đình Toàn

Ở tuổi 49, nghệ sĩ Đình Toàn thường xuất hiện với nguồn năng lượng tích cực, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Khi được hỏi về bí quyết, diễn viên của sân khấu kịch IDECAF bày tỏ: “Ở tuổi nào cũng có thể trẻ, tuổi nào cũng có thể già. Quan trọng là nội tại của mình. Cuộc sống luôn có cả vui lẫn buồn, nhưng tôi chọn cách nhìn mọi thứ thật tích cực. Nếu cuộc sống không còn màu hồng, hãy chọn màu khác, màu xám cũng đẹp, màu đen cũng đẹp. Không phải lúc nào cuộc sống cũng màu hồng, nhưng hãy tin rằng không phải lúc nào nó cũng màu xám. Vấn đề là bạn chọn sắc màu nào để tồn tại”.

Nghệ sĩ Đình Toàn cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng Ảnh: NSX

Hiện tại, khối lượng công việc của Đình Toàn nhiều hơn trước vì phải đảm nhiệm thêm nhiều trách nhiệm cho sân khấu kịch IDECAF. Nam nghệ sĩ cho rằng mỗi người phải tự tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời chia sẻ thêm: “Không ai chỉ ai cách sống được. Bạn phải tự tìm cho mình sự cân bằng riêng”.

Ở tuổi 49, Đình Toàn cho biết anh may mắn luôn nhận được tình cảm của khán giả sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ tự nhìn nhận: “Tôi nghĩ vì mình ý thức được cách sống để được mọi người yêu thương, nên cuộc sống hiện tại rất tốt”. Đình Toàn chia sẻ thêm ngoài hàng hiệu, điều anh không chia sẻ trên mạng xã hội chính là chuyện đời tư.

Trải nghiệm qua hầu hết các dạng vai từ già, trẻ, giả gái đến các nhân vật nội tâm phức tạp, Đình Toàn vẫn luôn mong mỏi những vai diễn khó hơn. Ngoài sân khấu, anh cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho điện ảnh và truyền hình: “Tôi sẽ chọn vai hay chứ không chọn sự xuất hiện. Nếu có vai diễn ác hoặc quái dị, tôi cũng rất muốn thử”.

Kết thúc buổi trò chuyện, nghệ sĩ Đình Toàn gửi lời động viên đến các thí sinh chương trình năm nay: “Thị trường âm nhạc ngày càng khó, khán giả có vô số lựa chọn. Nghệ sĩ trẻ phải nỗ lực hơn, học hỏi nhiều hơn và không được nản. Có những người nổi tiếng không phải vì tài năng, điều đó đôi khi làm bạn chạnh lòng. Nhưng hãy tin vào bản thân, giá trị thật luôn tồn tại. Ai cũng có bầu trời riêng để tỏa sáng”.