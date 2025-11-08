Tiến Luật nói áp lực ở show thực tế, chia sẻ về danh xưng 'chồng Thu Trang'

Sau gần 4 tháng khổ luyện, Tiến Luật cùng đồng đội đã hoàn thành các nhiệm vụ trong Chiến sĩ quả cảm. Suốt hành trình này, dù là nghệ sĩ lớn tuổi nhất nhưng nam diễn viên luôn cố gắng vượt qua những thử thách khắc nghiệt, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Tiến Luật chia sẻ: “Đây không chỉ là show truyền hình mà là hành trình thật sự, nơi tôi phải vượt qua chính bản thân mình. Có những thử thách mà khi hoàn thành, tôi thấy mạnh mẽ hơn, biết ơn hơn”.

Tiến Luật thừa nhận từng lăn tăn khi nhận được lời mời tham gia Chiến sĩ quả cảm ẢNH: NSX

Tiến Luật thay đổi sau show thực tế

Chia sẻ với chúng tôi, Tiến Luật tâm sự trước khi tham gia Chiến sĩ quả cảm, anh vốn đã quen với áp lực, cường độ quay phim dày đặc. Tuy nhiên, show thực tế này lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác khi không có kịch bản, không có vai diễn mà chỉ là những thử thách. Song hành trình này giúp anh nhận ra giá trị của sức khỏe, tinh thần đồng đội và sự kiên trì.

Nam diễn viên cũng thừa nhận thời điểm nhận được lời mời, anh cũng có những lăn tăn, suy nghĩ. Bởi theo nam diễn viên, rào cản đối với anh chính là tuổi tác, sức khỏe không còn dẻo dai như trước. Song sau khi cân nhắc, chồng Thu Trang quyết định nhận lời. Bởi anh thấy đây là cơ hội để vượt qua những giới hạn của bản thân.

Tiến Luật bộc bạch: “Tôi chuẩn bị kỹ về khâu tập luyện, sắp xếp lịch trình. Còn chuyện chấn thương, tôi xác định luôn là có. Phải nói đây là chương trình dùng người hao nhất nhưng tôi không ngại mấy chuyện đó. Áp lực lớn nhất là tôi phải làm thế nào cho vui nhưng không được lố, phải giữ hình ảnh của người chiến sĩ công an”.

Hành trình khổ luyện mang lại cho nam diễn viên nhiều trải nghiệm và những người bạn mới ẢNH: NSX

Trong 4 tháng khổ luyện, Tiến Luật đối diện với nhiều khó khăn song anh không chọn dừng lại. Bởi nam diễn viên quan niệm đã nhận lời tham gia thì đó còn là công việc và “tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ cuộc, nhất là đối với nghề nghiệp của mình”. Hiểu rằng sức khỏe là một rào cản nên chồng Thu Trang chọn hướng đi “chậm mà chắc”, cứ hết lòng với từng nhiệm vụ được giao.

Anh thẳng thắn nhìn nhận: “Nếu so với các đồng đội khác, tôi không mạnh về thể lực nhưng bù lại, tôi có tinh thần và kinh nghiệm làm việc nhóm. Tôi biết lắng nghe, nhường nhịn và kết nối. Thử thách khó nhất đối với tôi là leo dây, bơi… Đó là ác mộng với người sợ độ cao và dẻo dai như tôi, nhưng rồi nhờ sự động viên của cả đội, tôi vẫn vượt qua được”.

Nam diễn viên nói thêm qua chương trình, anh "lãi" tình cảm, có thêm những khoảnh khắc khó quên và "lỗ" về cân nặng, giọng khàn hơn. "Nhưng vui vì mồ hôi đổ xuống đều đáng giá”, Tiến Luật chia sẻ.

Tiến Luật được vợ ủng hộ làm mới bản thân qua các chương trình ẢNH: NSX

Từ Anh trai vượt ngàn chông gai đến Chiến sĩ quả cảm, khán giả thấy Tiến Luật ở một môi trường vốn không phải thế mạnh của anh. Đối với nam diễn viên, đó là thử thách, cũng là cách anh tự làm khó mình trong nghề. Bởi chồng Thu Trang cho rằng khi làm nghệ thuật, nếu không thử cái mới sẽ dễ bị chững lại. “Với lại, đó cũng là cách để tôi có thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức phục vụ cho công việc diễn xuất sau này”, anh cho hay.

Một trong những nguồn động viên để Tiến Luật mạnh dạn trải nghiệm những điều mới mẻ chính là vợ anh - Thu Trang. Nam diễn viên kể khi nhận được lời mời từ các chương trình, người bạn đời chỉ nói đúng một câu: “Nếu anh thấy phù hợp thì cứ làm”. Song chính điều đó lại tiếp thêm cho diễn viên Đất rừng phương Nam sự tự tin. “Vợ là người khuyên tôi tham gia những chương trình có format mới để thử thách bản thân. Đi làm thì cũng sẽ có những nỗi lo nhưng vợ tin tưởng và biết rằng tôi sẽ vượt qua được”, anh cho hay.

Cũng theo Tiến Luật, việc nỗ lực tham gia các chương trình không phải là cách anh thoát khỏi danh xưng “chồng Thu Trang”. Thậm chí, nam diễn viên khẳng định anh tự hào về cách gọi này vì: “Chúng tôi đi cùng nhau từ thuở hàn vi, khi khó khăn nhất. Bây giờ người ta nhìn Thu Trang cũng nghĩ đến tôi và ngược lại. Chúng tôi đi chung một con đường nhưng bằng hai bản sắc riêng. Chúng tôi rất rạch ròi trong công việc, chỉ khi nào cần thì sẽ chia sẻ với nhau chứ không có lý do gì tôi phải thoát khỏi danh xưng đó cả”.