Tiến Luật nói gì khi bị đập chai thủy tinh vào đầu trong show thực tế?

Trong tập 9 Chiến sĩ quả cảm, Tiến Luật và các đồng nghiệp nhập vai lực lượng đánh bắt nhóm đối tượng có vũ trang. Cụ thể, họ phải ngụy trang và tỏa thành nhiều mũi tiếp cận, nhưng bất ngờ ập đến khi lại chạm mặt Hoa hậu Tiểu Vy.

Cuộc gặp tưởng chừng là phút nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng lập tức biến thành tình huống nguy hiểm khi một cô gái bất ngờ dùng chai thủy tinh đánh mạnh vào đầu Tiến Luật, khiến cả đội hoảng loạn. Ngay sau đó, nhóm nữ khách mời vốn đã ẩn nấp liền phản công, khiến các chiến sĩ bất ngờ.

Chia sẻ về tình huống này, Tiến Luật cho biết: “Thật ra lúc đó đau thì ít mà quê thì nhiều. Tôi chỉ bị giật mình, bị hoảng một chút vì tình huống bất ngờ chứ không gặp vấn đề gì về thể chất. Nhưng quê là do sau đó bị mọi người chọc suốt”.

Tiến Luật tại 'Chiến sĩ quả cảm'

Tiến Luật là thành viên lớn tuổi nhất trong Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX

Xuyên suốt 9 tập của Chiến sĩ quả cảm, Tiến Luật thường bị trêu là “nghệ sĩ lớn tuổi nhất” nhưng vẫn kiên trì vượt qua những thử thách. Diễn viên Nụ hôn bạc tỉ thừa nhận khi tham gia chương trình, khó khăn nhất với anh là vấn đề thể lực. Tuy nhiên, vì đã có kinh nghiệm ghi hình nhiều gameshow, Tiến Luật biết cách chia sức cho từng chặng. “Cái gì khó thì làm từ từ, dễ thì làm nhanh. Tôi không vồ vập để bị thương”, anh nói.

Để chuẩn bị cho việc tham gia Chiến sĩ quả cảm, trước đó, Tiến Luật đã chủ động rèn luyện thể lực. Anh chơi pickleball, đều đặn đi bộ với vợ mỗi ngày. Sau chương trình, nam diễn viên nhận thấy sức khỏe được cải thiện đáng kể. Bởi trước đây, nam nghệ sĩ chỉ đi bộ thì hiện tại có thể chạy được quãng ngắn. Thu Trang lại rất yên tâm khi chồng tham gia chương trình. Sao nam 8X tiết lộ: “Vợ biết tôi đầy bản lĩnh và thủ đoạn nên ít khi hỏi tôi có sao không. Chỉ có tôi hay gọi về mè nheo vợ thôi”.

Tiến Luật cho biết, trong quá trình ghi hình Chiến sĩ quả cảm, anh không dính chấn thương dù nhiều đồng đội gặp sự cố, phải rời chương trình. Sao nam 8X bộc bạch thêm: “Tôi tham gia chương trình không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Tôi mê đi quay lắm. Tôi có thể chậm, có thể không bằng người khác nhưng chắc chắn tôi phải về đích”, anh chia sẻ.

Tiến Luật đặt mục tiêu không bỏ cuộc khi tham gia show thực tế Chiến sĩ quả cảm

Ảnh: NSX

Tiến Luật chia sẻ ở Chiến sĩ quả cảm, anh mong muốn mang đến hình ảnh bền bỉ, quan tâm đồng đội, vừa nêu cao tinh thần vượt qua khó khăn, không bao giờ bỏ cuộc bất chấp những nghi ngại về tuổi tác. Nam nghệ sĩ từng nhận nhiều lời khen khi đảm nhận vai trò thủ lĩnh và gần đây nhất, anh xúc động khi nhận được huy hiệu hoa điểm 10 cùng các đồng đội.

Trên trang cá nhân, Tiến Luật cũng có những chia sẻ hài hước: “Rất mệt nhưng tôi không bỏ cuộc. Ai cũng nói sao khỏe vậy. Thật ra mấy thử thách này vượt giới hạn của tôi. Nhưng mình mà bỏ cuộc thì sẽ có những tiếng cười từ Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy. Mới nghĩ tới đó thôi thì động lực của mình lại lên. Thật ra khi mình vượt qua, dù về đích chậm hơn các bạn thì cũng thấy thích thú lắm”.

Nam nghệ sĩ cũng khẳng định đây là chương trình thực tế 100%, không có chuyện dừng lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đúng như tinh thần Chiến sĩ quả cảm, các nghệ sĩ tham gia đều cố gắng, dũng cảm hoàn thành hết các thử thách.