Nghệ sĩ tạm dừng ghi hình ‘Chiến sĩ quả cảm’ vì chấn thương

Thạch Anh
Thạch Anh
10/08/2025 21:36 GMT+7

Nhà sản xuất 'Chiến sĩ quả cảm' cho biết khi đặt ra các thử thách, họ đã tính đến yếu tố an toàn cho dàn nghệ sĩ.

Chiều 10.8, sự kiện công chiếu sớm tập 3 Chiến sĩ quả cảm được tổ chức tại Hà Nội, có sự góp mặt của đạo diễn Mai Thắm cùng dàn nghệ sĩ như Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn.

Nghệ sĩ tạm dừng ghi hình ‘Chiến sĩ quả cảm’ vì chấn thương- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ góp mặt trong Chiến sĩ quả cảm nhận được sự ủng hộ của khán giả

ẢNH: NSX

Nhà sản xuất nói gì về độ an toàn trong 'Chiến sĩ quả cảm'?

Ngoài việc theo dõi tập phát sóng mới, khán giả cũng có dịp giao lưu với dàn nghệ sĩ trong chương trình. Trước những thắc mắc về tính an toàn của nghệ sĩ khi đối diện với các thử thách, tổng đạo diễn Mai Thắm khẳng định đây là yếu tố được ưu tiên trong suốt quá trình quay hình. Ngoài ra, ê kíp cũng bố trí xe cứu thương, bác sĩ túc trực để sẵn sàng hỗ trợ. "Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình. Luôn có những chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng họ", cô nói.

Theo tổng đạo diễn, ê kíp đã tiến hành casting dàn cast kỹ lưỡng. Ngoài ra, nhà sản xuất cũng cân nhắc khi đặt ra thử thách nhằm vừa đảm bảo tính chân thực, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nghệ sĩ. Mai Thắm khẳng định rằng nếu các nghệ sĩ tuân thủ đúng hướng dẫn của chỉ huy, các rủi ro đó sẽ gần như “bằng không”.

Nghệ sĩ tạm dừng ghi hình ‘Chiến sĩ quả cảm’ vì chấn thương- Ảnh 2.

Theo nhà sản xuất, độ an toàn luôn được đảm bảo khi các nghệ sĩ thực hiện thử thách

ẢNH: NSX

Tổng đạo diễn Mai Thắm tiết lộ thêm một thành viên trong dàn cast chính của Chiến sĩ quả cảm đã gặp phải chấn thương khá nặng bên ngoài chương trình và không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Dù nam nghệ sĩ vẫn rất tha thiết mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em, nhưng “rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sĩ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều".

Nổi bật tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm đã có một khoảnh khắc đáng nhớ khi anh quyết định gỡ bỏ tóc giả giữa sự kiện theo yêu cầu của một khán giả. Nam diễn viên hài hước chia sẻ: “Tôi đi đâu, làm gì cũng phải có tóc giả, nó như thần hộ mệnh của tôi. Không có tóc giả là tôi thấy bị xui liền. Mọi người thấy đó, mấy lúc mà bị la rầy, bị yêu cầu 'đồng chí Lâm nghiêm túc' là toàn mấy lúc không đội tóc giả”.

Nghệ sĩ tạm dừng ghi hình ‘Chiến sĩ quả cảm’ vì chấn thương- Ảnh 3.

Dàn nghệ sĩ nỗ lực vượt qua các thử thách trong chương trình

ẢNH: NSX

Sẵn dịp này, Neko Lê cũng tiết lộ hậu trường thú vị trong chương trình về Lê Dương Bảo Lâm. Anh chia sẻ nam diễn viên luôn khó tính, nhắc nhở các đồng nghiệp trong suốt quá trình ghi hình rằng “phải thoại ngắn, gọn, nhanh, rõ ý”. Nói về điều này, anh cho hay: “Tôi cảm thấy áp lực lắm, cảm giác như đi thi hoa hậu vậy đó”. Trước lời “tố cáo” của đồng đội, Lê Dương Bảo Lâm hài hước: “Hôm nay có đông khán giả của Neko Lê ở đây nên muốn mách để khán giả tấn công tôi đúng không?”.

Bên cạnh đó, Long Hạt Nhài cũng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thậm chí, anh còn đặc biệt nhận được lời khen của Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên chia sẻ Long Hạt Nhài luôn là người nguyên tắc và nghiêm túc thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đồng đội. Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng và sự ghi nhận đối với tinh thần làm việc của Long Hạt Nhài, mà còn khẳng định vai trò của anh trong dàn cast.

