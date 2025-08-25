Lan Ngọc bị Ngô Kiến Huy, Tiến Luật 'than phiền' trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Trong tập 5 Chiến sĩ quả cảm, các nghệ sĩ bước vào bài tập huấn luyện cùng trung tá Lê Tấn Châu và trung tá Nguyễn Hữu Đạo. Thử thách lần này là giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang cứu nạn cứu hộ và ròng rọc thả chậm. Tại đây, các nữ nghệ sĩ khách mời Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bất ngờ xuất hiện trong vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 m.

Dàn khách mời nữ trong chương trình Chiến sĩ quả cảm gồm Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng, Trang Pháp, Salim... ẢNH: BTC

Thử thách bất ngờ ở 'Chiến sĩ quả cảm'

Chạm mặt nạn nhân trong nhiệm vụ kịch tính, Long Hạt Nhài bất ngờ vì trực tiếp giải cứu Salim - hậu phương của anh. “Trong một giây phút nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức tôi đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa nạn nhân Salim ra ngoài”, anh cho hay. Về phía Salim, cô bày tỏ sự xúc động khi được nhìn thấy chồng trong hình ảnh người chiến sĩ: “Tôi cảm thấy rất tự hào về chồng của mình”.

Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ, thì Huyền Baby hoảng loạn rất thật khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc. “Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua”, cô thổ lộ. Trong khi đó, Neko Lê, sau phần đu dây thoát hiểm cũng trải lòng: "Đu dây ròng rọc này, tôi phải chịu đựng cảm giác sợ hãi là khi bước ra khỏi cửa sổ. Đó một cảm giác rất chông chênh".

Lan Ngọc bị đồng đội góp ý trong quá trình huấn luyện thực hiện thử thách ẢNH: BTC

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy dưới sự giám sát của đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và đại úy Vũ Ngọc Hoàng. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ của Phan Mạnh Quỳnh, đã khiến cuộc thi thêm phần thú vị. Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, cô khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”.

Trong phần thi, các nghệ sĩ được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân - những kỹ năng luôn là cần thiết đối với mỗi người dân trong đời sống. Minh Hằng thừa nhận: “Đầu tiên phải gửi lời khen đến chiến sĩ nhập vai Thành Trung, Song Luân và Kiều Minh Tuấn về việc hướng dẫn rất chi tiết và giúp cho tôi hiểu rất rõ về các công cụ phòng cháy chữa cháy. Tôi cảm thấy chương trình quá hay khi đã làm cho các anh tự tin”. Neko Lê cũng tiết lộ anh ấn tượng trước sự bản lĩnh của “chị đẹp” khi hoàn thành xuất sắc từng nhiệm vụ.

Minh Hằng nhận lời khen trong quá trình làm nhiệm vụ ẢNH: BTC

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị Tiến Luật và Ngô Kiến Huy “bóc phốt” vì tự tin đến mức không lắng nghe hướng dẫn và có màn thể hiện không ăn khớp. "Lúc chúng tôi dạy thì không nghe, đến khi ra làm thì cầm ngược. Tôi chán nhỏ em tôi ghê", Tiến Luật bộc bạch.

Dù vậy, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự ủng hộ đến các anh em trong hành trình nhập vai người chiến sĩ đầy khó khăn, vất vả này. Cô nói: “Không biết khán giả sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất thích các anh trong hình ảnh người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này. Mặc trên mình bộ đồng phục của những người chiến sĩ thầm lặng, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng việc các anh làm”.

Trong khi đó, Trang Pháp lại mang đến cảm xúc chân thành với chia sẻ: “Khi vào vai nữ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảm giác của tôi là rất vinh dự và tự hào. Không phải ai cũng có cơ hội được có trải nghiệm quý giá này”. Với MONO, bài học lớn nhất chính là tinh thần đồng đội: “Thắng thua không quan trọng. Những thử thách rất hay đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong đơn vị cho các anh em tôi cùng những khách mời”.