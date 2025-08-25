Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Lan Ngọc bị Ngô Kiến Huy, Tiến Luật 'than phiền' trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Thạch Anh
Thạch Anh
25/08/2025 11:54 GMT+7

Sự xuất hiện của dàn khách mời nữ như Lan Ngọc, Khánh Vy, Huyền Baby... mang đến nhiều tình tiết bất ngờ cho 'Chiến sĩ quả cảm'.

Trong tập 5 Chiến sĩ quả cảm, các nghệ sĩ bước vào bài tập huấn luyện cùng trung tá Lê Tấn Châu và trung tá Nguyễn Hữu Đạo. Thử thách lần này là giải cứu nạn nhân mắc kẹt trên cao bằng xe thang cứu nạn cứu hộ và ròng rọc thả chậm. Tại đây, các nữ nghệ sĩ khách mời Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby bất ngờ xuất hiện trong vai nạn nhân bị mắc kẹt trên tầng cao nhất tòa nhà hơn 30 m.

- Ảnh 1.

Dàn khách mời nữ trong chương trình Chiến sĩ quả cảm gồm Lan Ngọc, Huyền Baby, Minh Hằng, Trang Pháp, Salim...

ẢNH: BTC

Thử thách bất ngờ ở 'Chiến sĩ quả cảm'

Chạm mặt nạn nhân trong nhiệm vụ kịch tính, Long Hạt Nhài bất ngờ vì trực tiếp giải cứu Salim - hậu phương của anh. “Trong một giây phút nhìn thấy vợ mình, tôi đã bị bối rối. Tuy nhiên, tôi hiểu được việc quan trọng nhất vẫn là đưa nạn nhân ra khỏi đó một cách an toàn nên ngay lập tức tôi đã trở lại công việc và hỗ trợ để đưa nạn nhân Salim ra ngoài”, anh cho hay. Về phía Salim, cô bày tỏ sự xúc động khi được nhìn thấy chồng trong hình ảnh người chiến sĩ: “Tôi cảm thấy rất tự hào về chồng của mình”.

Nếu Minh Hằng, Ninh Dương Lan Ngọc và Trang Pháp bình tĩnh phối hợp cùng các chiến sĩ, thì Huyền Baby hoảng loạn rất thật khi phải thực hiện động tác thoát hiểm bằng ròng rọc. “Đây giống như một thử thách lớn trong đời tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các chiến sĩ, tôi đã vượt qua”, cô thổ lộ. Trong khi đó, Neko Lê, sau phần đu dây thoát hiểm cũng trải lòng: "Đu dây ròng rọc này, tôi phải chịu đựng cảm giác sợ hãi là khi bước ra khỏi cửa sổ. Đó một cảm giác rất chông chênh".

- Ảnh 2.

Lan Ngọc bị đồng đội góp ý trong quá trình huấn luyện thực hiện thử thách

ẢNH: BTC

Sau phần huấn luyện kỹ năng trên cao, các chiến sĩ nhập vai cùng dàn khách mời bước vào hội thi chữa cháy dưới sự giám sát của đại úy Phạm Trương Tuấn Anh và đại úy Vũ Ngọc Hoàng. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Khánh Vy - vợ của Phan Mạnh Quỳnh, đã khiến cuộc thi thêm phần thú vị. Vừa gặp chồng đã phải “đối đầu”, cô khẳng định: “Trong cuộc sống thường ngày, chồng tôi chưa bao giờ thắng tôi bất kỳ cuộc đua nào. Tôi tin lần này tôi cũng sẽ chiến thắng”.

Trong phần thi, các nghệ sĩ được trực tiếp làm quen với bình chữa cháy xách tay, lắp lăng vòi, chữa cháy và giải cứu nạn nhân - những kỹ năng luôn là cần thiết đối với mỗi người dân trong đời sống. Minh Hằng thừa nhận: “Đầu tiên phải gửi lời khen đến chiến sĩ nhập vai Thành Trung, Song Luân và Kiều Minh Tuấn về việc hướng dẫn rất chi tiết và giúp cho tôi hiểu rất rõ về các công cụ phòng cháy chữa cháy. Tôi cảm thấy chương trình quá hay khi đã làm cho các anh tự tin”. Neko Lê cũng tiết lộ anh ấn tượng trước sự bản lĩnh của “chị đẹp” khi hoàn thành xuất sắc từng nhiệm vụ.

Lan Ngọc bị Ngô Kiến Huy, Tiến Luật 'than phiền' trong 'Chiến sĩ quả cảm' - Ảnh 3.

Minh Hằng nhận lời khen trong quá trình làm nhiệm vụ

ẢNH: BTC

Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc liên tục bị Tiến Luật và Ngô Kiến Huy “bóc phốt” vì tự tin đến mức không lắng nghe hướng dẫn và có màn thể hiện không ăn khớp. "Lúc chúng tôi dạy thì không nghe, đến khi ra làm thì cầm ngược. Tôi chán nhỏ em tôi ghê", Tiến Luật bộc bạch.

Dù vậy, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự ủng hộ đến các anh em trong hành trình nhập vai người chiến sĩ đầy khó khăn, vất vả này. Cô nói: “Không biết khán giả sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất thích các anh trong hình ảnh người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ như thế này. Mặc trên mình bộ đồng phục của những người chiến sĩ thầm lặng, tôi cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng việc các anh làm”.

Trong khi đó, Trang Pháp lại mang đến cảm xúc chân thành với chia sẻ: “Khi vào vai nữ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cảm giác của tôi là rất vinh dự và tự hào. Không phải ai cũng có cơ hội được có trải nghiệm quý giá này”. Với MONO, bài học lớn nhất chính là tinh thần đồng đội: “Thắng thua không quan trọng. Những thử thách rất hay đã tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ trong đơn vị cho các anh em tôi cùng những khách mời”.

Tin liên quan

Ninh Dương Lan Ngọc rời 'Sao nhập ngũ' vì chấn thương

Ninh Dương Lan Ngọc rời 'Sao nhập ngũ' vì chấn thương

Trong tập 3 của 'Sao nhập ngũ', dàn nghệ sĩ tham gia các hoạt động như hội thao điều lệnh, thử thách chặt ngói - chịu gậy... Chương trình nói lời chia tay với Ninh Dương Lan Ngọc vì vấn đề chấn thương.

Khám phá thêm chủ đề

chiến sĩ quả cảm Lan Ngọc Minh Hằng TIẾN LUẬT Ngô Kiến Huy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận