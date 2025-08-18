Kiều Minh Tuấn 'khóc thét' khi làm nhiệm vụ trong 'Chiến sĩ quả cảm'

Trong tập 4 Chiến sĩ quả cảm, dàn nghệ sĩ nhận thử thách kiểm tra thực hành mò tìm tang vật dưới nước - nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác cứu nạn cứu hộ. Tại nhiệm vụ này, Kiều Minh Tuấn khóc thét khi chạm phải món đồ lạ. Nam diễn viên ví bản thân như đang bước vào một bộ phim kinh dị: “Mình nghĩ trong đầu, không biết nếu những người đi vớt xác họ chạm phải thi thể thì sẽ căng thẳng như thế nào”.

MC Thành Trung gặp khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ mò tìm tang vật dưới nước Ảnh: NSX

Thành Trung vốn tự tin vào khả năng bơi lội cũng hoang mang trước nhiệm vụ được giao. Nam MC quên mất quy tắc quan trọng nhất là nắm chặt “sợi dây sinh tử” kết nối với đồng đội. Anh kể: “Ở những giây đầu tiên khi lặn xuống, tôi có cảm giác vô cùng sợ hãi. Tôi không thể kiểm soát hơi thở gấp gáp của chính mình. Nhưng tôi đã cố gắng tự trấn an bản thân, sau đó bình tĩnh giữ chặt sợi dây, đi theo hướng của nó để mò tìm đồ vật”.

Bài kiểm tra từ Chiến sĩ quả cảm đã cho các nghệ sĩ thấy khoảng cách lớn giữa luyện tập trên cạn và thực chiến trong môi trường khắc nghiệt. Neko Lê trải lòng: “Trước đây tôi từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn dưới nước, khi đó rất nhiều người dân phàn nàn tại sao lực lượng cứu hộ mất quá nhiều thời gian tìm kiếm thi thể dưới nước. Bây giờ tôi mới hiểu, khi lặn xuống, giữa mênh mông dòng nước, họ không nhìn thấy được gì cả”.

'Chiến sĩ quả cảm' vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Các nhiệm vụ trong chương trình gây ra không ít thử thách cho dàn nghệ sĩ Ảnh: NSX

Sau đó 12 chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách diễn tập thực hành cứu nạn cứu hộ tại địa hình hiểm trở. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Nguyễn Chí Thành, họ được chia thành ba tổ gồm trinh sát cứu nạn cứu hộ; triển khai hệ dây; cố định dây, kéo dây triển khai đèn chiếu sáng.

Ở phần việc triển khai đèn chiếu sáng, Lê Dương Bảo Lâm và Long Hạt Nhài cho biết cả hai tự tin vì từng quen với các thiết bị ánh sáng trong công việc nghệ thuật, nhưng cũng hoang mang vì chưa hiểu hết vai trò trọng yếu của người điều khiển trong môi trường khắc nghiệt này. Khi trực tiếp vác đèn lên vách đá, nam diễn viên mới thấm thía: “Không có cây đèn chiếu sáng là mọi thứ tối om không nhìn thấy gì, thiếu đèn thì mọi khâu cũng không thể nào tiếp tục được”.

12 chiến sĩ nhận được lời khen ngợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ảnh: NSX

Tại khu vực địa hình gập ghềnh với những vách đá trơn trượt và cây cối chắn lối, Thành Trung, Song Luân và Neko Lê gặp khó khi triển khai hệ thống dây cứu hộ. Song Luân tiết lộ: “Việc triển khai hệ dây rất phức tạp, rất cầu kỳ. Qua vách núi, mọi thứ công phu, kỳ công lắm”. Neko Lê ban đầu ngỡ rằng nhiệm vụ của tổ mình là đơn giản nhất “nhưng rồi tôi mới hiểu là có quá nhiều việc chúng tôi phải làm”.

Ở vị trí trinh sát cứu nạn cứu hộ, Ngô Kiến Huy và Liên Bỉnh Phát giữ trọng trách sơ cứu nạn nhân, trong khi Kiều Minh Tuấn và MONO khẩn trương thiết lập đường dây đưa băng ca đến. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Song Luân bất ngờ báo hiệu hết dây trong lúc băng ca chưa kịp tiếp cận nạn nhân. Cả đội ban đầu hoang mang, nhưng nhờ sự tiếp ứng kịp thời, tình huống đã nhanh chóng được xử lý.

Nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại khi giữa lúc nạn nhân còn trên băng ca, trời bất ngờ đổ mưa lạnh buốt gây khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Song Luân nhớ lại: “Vừa phải giữ cho nạn nhân an toàn trên đỉnh chóp của vách đá vừa phải xoay băng ca trong không gian rất hẹp. Chỉ cần trượt hay sơ suất một chút là nạn nhân có thể rơi xuống vách đá”. Song bằng sự nỗ lực, các nghệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ, nhận lời khen ngợi từ thượng tá Nguyễn Chí Thành.