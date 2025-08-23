Ninh Dương Lan Ngọc mặc gợi cảm, đeo trang sức 6 tỉ đi sự kiện

Lan Ngọc khoe sắc tại sự kiện ở Thái Lan ẢNH: NVCC

Xuất hiện tại một sự kiện ở Thái Lan, Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng bởi hình ảnh gợi cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1990 lựa chọn thiết kế đầm dài ôm sát cơ thể tông màu đen huyền bí của nhà mốt Phan Huy. Chất liệu bề mặt nhăn độc đáo mang lại hiệu ứng thị giác mới lạ, trong khi chi tiết viền ngực ánh vàng tạo điểm nhấn lộng lẫy và tôn làn da trắng.

Ninh Dương Lan Ngọc chọn kiểu tóc búi cao, kết hợp lọn tóc buông nhẹ và lối trang điểm sắc sảo. Để tổng thể thêm ấn tượng, người đẹp 35 tuổi phối cùng vòng cổ chế tác từ vàng 24k và ruby, trị giá hơn 6 tỉ đồng. Nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm, sao nữ 9X tự tin khi theo đuổi nhiều phong cách khác nhau, mang lại sự mới mẻ mỗi khi xuất hiện.

Lan Ngọc đọ sắc cùng dàn sao tại sự kiện

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong 4 nghệ sĩ Việt Nam được mời tham dự sự kiện ở Thái Lan, bên cạnh dàn sao gồm ca sĩ Đông Nhi, Hoa hậu Thanh Thủy và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Tại đây, dàn người đẹp có dịp đọ sắc, khiến dân mạng xuýt xoa.

Lan Ngọc đọ sắc cùng Hoa hậu Thiên Ân, Đông Nhi và Thanh Thủy ẢNH: NVCC

Chia sẻ sau sự kiện, Lan Ngọc cho biết cô hạnh phúc khi hình ảnh được truyền thông quốc tế lan tỏa trên mạng xã hội. “Tôi luôn hãnh diện khi mang hình ảnh phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Nên mỗi lần xuất hiện, tôi cùng ê kíp đều chuẩn bị thật chỉn chu và nghiêm túc”, nữ diễn viên bày tỏ.

Thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Sao nhập ngũ 2025. Tuy nhiên, vì gặp sự cố chấn thương nên nữ diễn viên đành phải nói lời chia tay chương trình. Nhìn lại hành trình đó, sao nữ bộc bạch: “Tham gia chương trình, tuy chỉ hoàn thành một nội dung nhỏ trong quá trình huấn luyện nhưng bản thân cảm thấy rất tự hào vì được khoác lên mình màu xanh áo lính”.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng hé lộ kế hoạch sắp tới khi sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình Running Man Vietnam - Chạy ngay đi mùa 3. Trước đó, những hình ảnh của sao nữ 9X trong show thực tế này được hé lộ, khiến khán giả thích thú. “Cũng đã khá lâu chương trình mới trở lại, nên Ngọc và các anh chị em trong đội rất mong được khán giả yêu thương", cô chia sẻ.