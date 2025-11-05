'Thử thách kép' ở miền Trung

G ỒNG MÌNH SAU LŨ

Hôm qua 4.11, lũ rút dần ở các địa bàn ngập lụt nặng như TP.Đà Nẵng. Người dân vùng hạ lưu Vu Gia - Thu Bồn cơ bản dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do ngập lụt nhiều ngày qua, trong khi phía thượng lưu vẫn đang tất bật, nhiều khu vực vẫn ngập cục bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng gia cố bờ kè tại bờ biển An Bàng (P.Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) trước khi bão Kalmaegi đổ bộ ẢNH: HUY ĐẠT

Mối lo lớn nhất ở vùng núi TP.Đà Nẵng lúc này là sạt lở. Hôm qua, vết nứt kéo dài hơn trên ngọn đồi thuộc thôn Đắc Rích, xã vùng cao La Dêê, địa phương phải ban hành thông báo khẩn. Vết nứt này nằm ngay phía trên khu dân cư có gần 20 hộ dân sinh sống. "Chỉ cần thêm một đợt mưa lớn nữa, khối đất có thể sụt trượt bất cứ lúc nào. Người dân địa phương đã ví ngọn núi bị nứt toác này như "quả bom" đang treo lơ lửng trên đầu", một lãnh đạo UBND xã La Dêê nói.

Sau lũ, vùng núi A Vương tan hoang với hàng chục điểm sạt lở trên các tuyến giao thông huyết mạch. Các thôn Atêếp, Aréc, Ga'lâu đến nay vẫn bị cô lập nhiều ngày, hệ thống điện, nước sinh hoạt, thủy lợi, viễn thông hư hỏng nặng… Tại xã Phước Hiệp, sạt lở, giao thông chia cắt, đang gây khó khăn lớn cho lực lượng cứu hộ. Ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, gọi đây là "thử thách kép" của những địa bàn miền núi TP.Đà Nẵng, khi chưa thể gượng dậy sau đợt lũ lịch sử lại phải căng mình đối phó cơn bão Kalmaegi.

Ở địa bàn TP.Huế, thống kê tổng hợp cả 3 đợt lũ (từ 26.10 - 4.11) cho thấy cần đến hàng ngàn tỉ đồng để khắc phục thiệt hại của cơ sở hạ tầng giao thông thủy lợi, nông lâm thủy sản... Mưa lũ cũng làm hư hỏng, thiệt hại nhiều công trình di sản cố đô Huế, trong đó nghiêm trọng nhất là một đoạn tường hoàng thành Huế ở phía đường Đặng Thái Thân bị sập khoảng 15 m. Lũ cũng gây sạt lở hơn 10 km dọc bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu và các sông khác.

Hôm qua, mưa ngớt, lũ rút dần nhưng hàng trăm hộ dân ở vùng trũng thấp Quảng Trị vẫn còn phải di chuyển bằng đò nhỏ, do nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt. Khu vực miền núi ghi nhận 14 điểm sạt lở, tập trung tại các xã Tà Rụt, A Vao... Chưa kể tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm - Pa Lin bị sạt lở khoảng 700 m³ đất đá, QL14 thuộc xã Đakrông sụt lún mặt đường kéo dài khoảng 100 m.

Bão Kalmaegi rất mạnh, ứng phó ở mức cao nhất Chiều 4.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Kalmaegi sẽ là cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm nay. Dự báo sau khi đi vào Biển Đông, cơn bão số 13 có thể đạt cường độ mạnh nhất trên cấp 14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa. Dự báo khoảng chiều 6.11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển các tỉnh miền Trung, đến đêm cùng ngày, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Trong đó, vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10 - 12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7 - 9, giật cấp 13 - 14 và gây mưa lớn từ đêm 6 - 9.11. Khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị - Đắk Lắk. Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo do ảnh hưởng của cơn bão, từ chiều tối 5.11, ven biển từ TP.Huế đến Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao do bão cao từ 0,3 - 0,6 m, kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển. Ngoài ra, cơn bão này có hoàn lưu rất rộng, các địa phương nói trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. "Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển từ nam Quảng Trị đến Đắk Lắk. Đường đi và tác động tương tự với bão số 12 (bão Damrey) năm 2017 và bão số 9 (bão Molave) năm 2018. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới", ông Khiêm lưu ý. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi các bộ trưởng, lãnh đạo địa phương nằm trong khu vực dự kiến bão có thể ảnh hưởng trực tiếp yêu cầu theo dõi, nắm chắc diễn biến bão lũ, thường xuyên cập nhật tình hình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và mưa lũ sau bão Kalmaegi. Công điện nhấn mạnh bão Kalmaegi là cơn bão cường độ rất mạnh, sau khi vào Biển Đông tiếp tục mạnh lên, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn lịch sử kéo dài, gây thiệt hại nặng nề. Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó bão Kalmaegi từ sớm, từ xa với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất; triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó ở mức cao nhất để bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phan Hậu

G IA CỐ KÈ BIỂN, RÀ SOÁT HỒ CHỨA

Hôm qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng và Sư đoàn 315 cùng đoàn viên, thanh niên, người dân TP.Hội An khẩn trương gia cố tuyến kè biển An Bàng bị sạt lở sau bão số 12. Tại bờ kè biển An Lương (xã Duy Nghĩa) bộ đội và người dân vẫn ngày đêm gia cố bờ, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) cùng người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ Ảnh: Thanh Lộc

Diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi cũng đang khiến chính quyền địa phương các xã vùng cao Đà Nẵng cảnh giác, khẩn trương rà soát toàn bộ phương án phòng chống và sơ tán dân. "Chúng tôi tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là vai trò người đứng đầu. Đội xung kích tại chỗ ở từng thôn sẽ là lực lượng phản ứng nhanh nhất khi có tình huống khẩn cấp", ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, nói.

Hôm qua, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên nhân dân các xã Ninh Châu, Trường Ninh. Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của bão Kalmaegi. Các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp xã, đặc khu được phân công phụ trách từng địa bàn; các hồ chứa thủy lợi, thủy điện vận hành điều tiết hợp lý.

Lúa lên mầm vì mưa lũ, người dân rốn lũ Đà Nẵng cố 'vớt vát' từng hạt

Dùng máy bay không người lái chuyển hàng cứu trợ Máy bay không người lái (drone) đã được sử dụng tại vùng cao Đà Nẵng để cẩu hàng cứu trợ cho người dân, khi xe cơ giới không thể vận chuyển hàng hóa vào vùng cô lập. Hôm qua 4.11, thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Trà My (TP.Đà Nẵng), cho biết hơn 10 tấn hàng hóa gồm gạo, mì gói, thuốc men… đã được drone vận chuyển trong 2 ngày qua, vượt qua đoạn sạt lở dài khoảng 800 m trên QL40B nối xã Trà My với các xã vùng cao phía tây. Đã có 3 drone hạng nặng được huy động đến thôn Trà Giác (xã Trà Tân), phối hợp bộ đội và tình nguyện viên từ TP.HCM, Quảng Ngãi. "Nhờ thiết bị bay không người lái, chúng tôi đã tiếp cận, đưa hàng vào được vùng bị cô lập, giúp dân sớm ổn định cuộc sống", thượng tá Toàn nói.



