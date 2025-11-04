Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mắc kẹt trong rừng tràm Hiếu Giang vì lũ lớn

Bá Cường
Bá Cường
04/11/2025 18:37 GMT+7

3 người dân Nghệ An vừa được lực lượng chức năng cứu hộ thành công khi bị mắc kẹt trong rừng tràm tại xã Hiếu Giang (Quảng Trị) do mưa lũ.

Chiều 4.11, thông tin từ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang cứu hộ thành công 3 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn khi đi khai thác rừng tràm.

Quảng Trị cứu hộ 3 người mắc kẹt trong rừng tràm do lũ lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công 3 người dân bị mắc kẹt trong rừng tràm do mưa lũ

ẢNH: CÔNG AN XÃ HIẾU GIANG

Trước đó, vào trưa cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc 3 người dân bị mắc kẹt tại khu vực đập tràn xã Hiếu Giang trong lúc khai thác rừng tràm, gồm: anh M.V.P (32 tuổi), anh L.V.D (39 tuổi) và ông V.V.V (42 tuổi, đều trú tại tỉnh Nghệ An).

Sau khi nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã triển khai phương tiện, huy động các cán bộ chiến sĩ khẩn trương tiếp cận khu vực nhóm người bị mắc kẹt. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cả 3 người dân đã được đưa vào bờ an toàn.

Công an xã Hiếu Giang cảnh báo, người dân trên địa bàn cần phải theo dõi thông tin, diễn biến mưa lũ để hạn chế đi đến những nơi nguy hiểm. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã Hiếu Giang liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc người dân bị mắc kẹt trong rừng hoặc giữa dòng nước lũ trong lúc đi bắt dế, đánh cá...

Quảng Trị cứu hộ 3 người mắc kẹt trong rừng tràm do lũ lớn - Ảnh 2.

Các chiến sĩ tại Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh hỗ trợ các giáo viên dọn dẹp trường học

ẢNH: BÁ HOÀNG

Liên quan đến tình hình mưa lũ, ngày 4.11, các chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Trường Tiểu học Vĩnh Lâm, Trường Mầm non Vĩnh Lâm (thuộc xã Vĩnh Thủy) để hỗ trợ các giáo viên vệ sinh, dọn dẹp bùn đất, sắp xếp lại các đồ đạc để các em học sinh sớm trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ để tránh mưa lũ.

