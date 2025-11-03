Đà Nẵng: Sơ tán gần 15.900 người dân khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm

Đà Nẵng thiệt hại hơn 837 tỉ đồng do mưa bão

Chiều tối 3.11, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng cho hay, theo báo cáo nhanh của các địa phương, tổng thiệt hại do đợt mưa bão vừa qua trên địa bàn ước tính hơn 837,3 tỉ đồng. Thiên tai cũng đã gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, hạ tầng giao thông, điện lực, nông nghiệp và y tế.

Toàn TP.Đà Nẵng có 14 người tử vong (trong đó 6 người tử vong trực tiếp do thiên tai; 8 trường hợp tử vong gián tiếp, đang được xác minh), 4 người mất tích và 47 người bị thương.

Trong lĩnh vực nhà ở, có 78 căn nhà bị sập (66 sập hoàn toàn, 12 nhà sập một phần), 269 căn bị hư hỏng và 17 căn nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại nặng với hơn 146 con gia súc và 26.988 con gia cầm chết trôi; 55 ha lúa, 718 ha rau màu, 167 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 73 ha cây trồng hằng năm bị hư hại; khoảng 350 tấn lương thực bị trôi hoặc ẩm mốc.

Hàng ngàn người dân trong vùng ngập sâu, sạt lở đã được sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: S.X.

Hệ thống thủy lợi, đê kè tại nhiều khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, bờ biển Hội An Tây và Hội An Đông bị sạt 3.450 m, xâm thực sâu 25 - 30 m; đê sông Ly Ly (xã Xuân Phú) bị vỡ 20 m, uy hiếp 48 hộ dân; tại Duy Nghĩa, bờ kè An Lương sạt lở 4 vị trí, khối lượng khoảng 1.160 m³ đất đá, bê tông.

Đáng chú ý, mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng cho hạ tầng giao thông. Nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ bị sạt lở, sụt lún, trong đó có đường Hồ Chí Minh, QL14B, QL14D, QL14E, QL24C, ĐT606, ĐT619 và các tuyến huyện lộ. Tổng thiệt hại giao thông ước tính trên 180 tỉ đồng.

Hiện các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và đánh giá tổng thể thiệt hại, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong các báo cáo tiếp theo.

Sơ tán hơn 15.800 người dân ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở

Đến chiều 3.11, toàn TP.Đà Nẵng đã tổ chức sơ tán 4.835 hộ/15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, sạt lở nguy hiểm. Công tác di dời được triển khai an toàn, kịp thời; bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí cho việc di dời và tái định cư nhân dân miền núi ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao; xây dựng các khu dân cư mới gắn với phát triển sinh kế bền vững, từng bước giúp người dân "thích nghi và sống chung với thiên tai".

Bên cạnh đó, TP.Đà Nẵng cũng cần Trung ương hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông miền núi (điện, đường, trường, trạm) theo hướng "thích ứng với thiên tai", đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài. Đặc biệt, đề nghị ưu tiên nguồn lực để bảo vệ bền vững bờ biển trên địa bàn TP.Đà Nẵng.