Đà Nẵng xuất hiện 'hố tử thần'

Ngày 3.11, đại diện lãnh đạo UBND P.Ngũ Hành Sơn cho biết sau mưa lớn kéo dài, một "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn qua Làng Đại học, P.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Theo ghi nhận, hố có chiều rộng khoảng 4 m, dài 4 m, sâu hơn 1 m, phần miệng "ăn" từ lòng đường lan vào đến vỉa hè khiến nhiều người đi đường lo lắng. Thời điểm mặt đường bị sụp, may mắn không có phương tiện lưu thông qua khu vực nên không xảy ra thiệt hại về người; hạ tầng kỹ thuật ngầm cũng không bị ảnh hưởng.

Hiện trường “hố tử thần” sâu hơn 1 m xuất hiện giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.Đà Nẵng) ẢNH: Đ.X

Ngay sau khi nhận tin báo, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã cử cán bộ tiếp cận hiện trường, đánh giá hiện trạng và giăng dây cảnh báo an toàn. Lực lượng công an địa phương được huy động phối hợp điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài từ đêm qua 2.11 đến rạng sáng nay 3.11 khiến nước tràn qua mặt đường với lưu lượng lớn, gây sụt lún. Khu vực này thuộc phạm vi dự án mở rộng Làng đại học Đà Nẵng, đã bàn giao cho đơn vị thi công.

Lực lượng chức năng giăng dây, đặt biển cảnh báo và điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra sụt lún ẢNH: Đ.X

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đang phối hợp đơn vị thi công bố trí đèn cảnh giới, biển cảnh báo, cử người trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, triển khai vuốt nối mặt đường tạm qua dải phân cách nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt.

Ngành điện lực cũng đã cử công nhân đến tháo dỡ, di dời vật tư trong phạm vi hố sụt để tạo điều kiện cho đơn vị cầu đường khẩn trương khắc phục sự cố.