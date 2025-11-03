Lũ chồng lũ ở Đà Nẵng: 'Mong đừng lặp lại cảnh ăn mì gói suốt 5 ngày'

Từ đêm qua đến sáng nay 3.11, mưa lớn không ngừng trút xuống địa bàn Đà Nẵng, từ đồng bằng đến miền núi. Lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn sông Vu Gia – Thu Bồn đổ về đã khiến hàng loạt làng mạc ven sông và vùng thấp trũng ở các xã Thượng Đức, Thăng Điền, Thăng An và phố cổ Hội An ngập sâu trở lại.

Tại xã Thượng Đức, nhiều khu vực vừa kịp dọn dẹp sau đợt lũ cuối tháng 10 thì nay lại chìm trong biển nước đục ngầu.

Nước sông dâng cao khiến thôn Thái Chấn Sơn bị cô lập hoàn toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bà Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức) cho biết vừa dọn xong bùn đất, còn chưa kịp phơi khô áo quần thì nay nước dâng cao trở lại.

"Khoảng 5 giờ sáng nay, nước dâng lên rất nhanh. Đồ đưa từ gác lửng trên cao xuống chưa kịp nóng chỗ nay vợ chồng tôi phải hì hục đưa lên lại. Nước lên nhanh lắm, không kịp trở tay", bà Trinh nói.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Oanh (42 tuổi) cùng chồng hì hục kê cao đồ. Chị thở dài: "Chưa đến 1 tuần nhà tôi ngập đến 5 lần. Mỗi lần nước rút, tưởng yên, ai ngờ trời lại đổ mưa, nước lại dâng lên. Ở vùng rốn lũ này cũng quen với cảnh chạy lũ rồi, nhưng chưa năm nào mà khổ như năm nay".

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn bị chia cắt; nước dâng cao từ 1 - 2 m. Lực lượng chức năng địa phương đã túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lũ chồng lũ khiến người dân các vùng rốn lũ oằn mình chống đỡ ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xã Đại Lộc là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, khi có đến 28/33 thôn bị ngập toàn bộ và giao thông tê liệt.

Bà Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, thôn Nghĩa Đông, xã Đại Lộc) cho hay sau nhiều ngày bị chia cắt bởi trận mưa lũ lịch sử, hôm 31.10 tranh thủ thời tiết nắng ráo gia đình bà đã dọn dẹp nhà cửa. Nhưng từ đêm qua 2.11 đến sáng nay, mưa lớn trở lại khiến nước sông dâng cao, lũ tràn vô nhà trở lại.

"Lũ mới vừa rút lại oằn mình gánh thêm trận lũ mới. Không biết bao giờ cái cảnh chạy lũ này mới dứt. Khổ chi mà khổ! Nhưng thiên tai thì đành phải chịu thôi. Giờ còn người là còn hy vọng", bà Nga buồn bã.

Nước lũ cuồn cuộn đổ về thôn Thái Chấn Sơn sáng 3.11 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo bà Nga, đợt mưa lũ lịch sử kéo dài nhiều ngày qua khiến bà cùng người thân mắc kẹt 5 ngày. "Lúc đó, chúng tôi chỉ có mì tôm sống để ăn, hứng nước mưa để uống, cố gắng cầm cự. Giờ chỉ mong đừng lặp lại cảnh 5 ngày chỉ ăn mì tôm sống, uống nước mưa như trước nữa", bà Nga nói.

Ông Nguyễn Văn Minh (62 tuổi, thôn Nghĩa Đông) tỏ ý chua xót khi lũ dâng cao hơn 3 m khiến mọi tài sản tích góp đều chìm trong biển nước. "Lũ cuốn trôi tất cả rồi. Mất trắng thật rồi!", ông nói.

Vừa kịp dọn lớp bùn dày đặc do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 gây ra, nay người dân lại tiếp tục gánh thêm trận lũ mới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Minh cho hay, vừa dọn lớp bùn dày đặc từ 10 - 20 cm bám đầy nhà trong đợt lũ cách đây vài ngày, thì giờ đây lại gánh chịu thêm đợt lũ mới. "Ông trời đang thách thức người dân khi lũ chồng lũ liên tiếp xảy ra. Phía trước còn lắm gian nan khi mùa mưa lũ vẫn chưa kết thúc", ông Minh thở dài nói.

Từ đêm 2 đến sáng 3.11, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông Vu Gia - Thu Bồn, Tam Kỳ dâng nhanh, sau đó đạt đỉnh. Dự báo, trong hôm nay lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, sau đó đạt đỉnh, đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa trên báo động (BĐ) 3 từ 0,7 - 0,8 m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu và Hội An ở trên BĐ3 từ 0,3 - 0,4 m. Sông Tam Kỳ ở mức tương đương BĐ3. Trong 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục duy trì ở mức BĐ3 đến trên BĐ3; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức BĐ2 đến trên BĐ2. Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ, chỉ trong 3 giờ (1 - 4 giờ sáng 3.11), lượng mưa tại Thăng Bình đạt 213,6 mm, Nông Sơn 122,8 mm mức rất lớn, có thể gây ngập và sạt lở tức thì. Mưa cực to tiếp diễn đến hết ngày 4.11, với tổng lượng 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm.



