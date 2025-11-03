Đà Nẵng 3 giờ sáng, lũ bất ngờ cuồn cuộn đổ về: Người dân hốt hoảng tháo chạy

Khoảng 3 giờ sáng nay 3.11, người dân thôn Châu Khê (xã Thăng Trường, TP.Đà Nẵng) bất ngờ chứng kiến dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về, tràn qua nhiều khu vực dân cư, gây ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng.

Ông Châu Phải (ở thôn Châu Khê) bàng hoàng tỉnh giấc sau cuộc gọi thông báo của hàng xóm. Mở mắt ra, ông thấy căn nhà mình đã mênh mông nước lũ.

Căn nhà của gia đình ông Châu Phải bị nước lũ bao vây ẢNH: NGỌC THƠM

"Nước lũ cuồn cuộn đổ về, chảy xiết. Cả một vùng ngập sâu trong biển nước. Nước này không phải do thủy triều mà do vỡ bờ kè bờ Khê Lớn, khiến nước tràn vào dữ dội", ông Phải kể.

Ông cho biết, chỉ trong vài phút nước đã dâng cao đến mức người dân trở tay không kịp. "Chảy xiết, sạt lở nhà cửa, xói lở đường sá, mọi thứ sụp xuống hết. Nước đổ về đột ngột, chúng tôi chỉ biết chạy thoát thân, còn tài sản thì đành bỏ mặc cho nước cuốn đi", ông Phải nghẹn giọng.

Theo lời ông Phải, từ nửa đêm qua 2.11 trời đã mưa rất to, nhiều người trằn trọc không ngủ được. Đến khi hàng xóm gọi điện báo vào lúc rạng sáng 3.11, ông bật dậy thì thấy nước đã tràn ngập trong nhà.

"May là chính quyền xã kịp thời đến hỗ trợ, hướng dẫn người dân sơ tán trong đêm nên ai cũng an toàn", ông Phải nói thêm.

Không chỉ gây ngập nặng, nước lũ còn khiến nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng. Căn nhà của gia đình ông Võ Hùng ở thôn Châu Khê bị sạt lở phần móng nhà, bờ tường và cuốn trôi hoàn toàn phần sân nhà.

"Nước đổ về mạnh quá, cuốn luôn phần sân nhà, sạt cả móng và tường. Cả đời làm lụng mới dựng được căn nhà tươm tất, giờ nhìn thấy mà đau lòng. Sức tàn phá của trận lũ này kinh khủng lắm, chỉ trong ít phút, mọi thứ bị cuốn đi sạch", ông Võ Hùng chua xót kể.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Thăng Trường khắc phục mưa lũ ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Võ Hùng cho hay, trận lũ bất ngờ giữa đêm khuya khiến nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Chỉ trong tích tắc, nước đã tràn về như lũ quét. "May mà chúng tôi gọi nhau kịp lúc, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thăng Trường, cho hay mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay 3.11 khiến hầu hết nhiều nơi trên địa bàn xã bị chia cắt hoàn toàn.

"Nước lên rất nhanh, đổ về trong đêm kinh quá. Rất may vừa mới trải qua trận lụt lớn cách đây mấy ngày nên người dân chủ động được trong việc kê cao tài sản. Tuy nhiên, mưa quá lớn gây ngập cục bộ hoàn toàn. Lực lượng cũng được huy động lực sơ tán dân ngay trong đêm", ông Hoàng nói.

Nước lũ đổ về cuộn cuồn, chảy xiết làm sạt lở nhà ở của 5 hộ dân và đường liên thôn thuộc xã Thăng Trường. Trong sáng nay 3.11, Đồn biên phòng Bình Minh bố trí tổ công tác với 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt.



