Người Đà Nẵng xa quê hướng về vùng lũ: Chung tay san sẻ yêu thương

Ngày 1.11, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM cho biết, sau vài ngày phát động thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người dân TP.Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, Hội đồng hương đã tiếp nhận hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, gần 30 tấn gạo, hàng chục ngàn quả trứng gà cùng nhiều nhu yếu phẩm từ các tổ chức, doanh nghiệp và bà con đồng hương.

Người dân miền núi TP.Đà Nẵng cõng thức ăn, nhu yếu phẩm vượt qua điểm sạt lở để tiếp tế cho vùng bị cô lập ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 29.10, Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM phát hành thư ngỏ kêu gọi ủng hộ người dân quê nhà Đà Nẵng bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Bức thư gửi đến bà con đồng hương ở mọi miền đất nước, kiều bào ở nước ngoài, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người yêu mến người dân xứ Quảng.

Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, chia sẻ: “Với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng hương, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng hướng về quê nhà, san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ. Mọi sự đóng góp, dù ít hay nhiều, đều là tấm lòng quý giá, góp phần sưởi ấm và tiếp thêm nghị lực cho người dân vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống”.

Công an TP.Đà Nẵng vượt lũ vào khu vực ngập lụt sâu để tiếp tế thực phẩm cho người dân ẢNH: Đ.X

Chỉ sau vài ngày phát động, hàng trăm tấm lòng nhân ái đã đồng loạt hưởng ứng. Anh Lê Hùng Anh, Phó chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM, hỗ trợ 50 triệu đồng; anh Nguyễn Nhật Tiến, Giám đốc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu ACE, ủng hộ 30 triệu đồng; anh Tăng Thượng Lâm, người con quê Thăng Bình (Quảng Nam cũ) sinh sống tại TP.HCM đóng góp 30 triệu đồng…

Đặc biệt, anh Hồ Hoàng Bảo Vinh, Phó chủ tịch phụ trách tài chính Hội đồng hương, Chủ tịch Công ty Á Đông ADG, đã tặng 25 - 30 tấn gạo đặt mua tại các tỉnh miền Tây và thuê xe chở về TP.Đà Nẵng, tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Bên cạnh đó, CLB Tương thân Quảng Nam - Đà Nẵng đã chuyển nhiều chuyến hàng cứu trợ về quê; Hội đồng hương xã Việt An vận động 100 triệu đồng và gần 1.000 thùng mì tôm.

Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM cũng đã gửi danh sách 23 trường hợp tử nạn và mất tích đến Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) để xem xét hỗ trợ cho các gia đình gặp nạn.

Ông Trần Hùng Phong, Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP.HCM (phải), trao kinh phí của hội giúp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo điều trị ẢNH: Đ.X

Ông Trần Hùng Phong cho biết, ngoài việc chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp, Hội đồng hương đang tiếp tục phối hợp cùng các nhà hảo tâm, quỹ thiện nguyện hỗ trợ xây, sửa 100 căn nhà bị hư hại (mỗi căn 10 triệu đồng, tổng kinh phí 1 tỉ đồng); tài trợ nhu yếu phẩm trị giá 1 tỉ đồng; trao quà cho các em nhỏ mồ côi, học sinh có hoàn cảnh ngặt nghèo tại các vùng bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

“Chúng tôi mong những phần quà, dù nhỏ bé, sẽ giúp bà con quê nhà vững vàng hơn sau bão lũ, cảm nhận được tình cảm ấm áp của những người con TP.Đà Nẵng xa quê vẫn luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn”, ông Phong nói.