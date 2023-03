Người trẻ ở Đà Nẵng hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Sáng 11.3, tại TP.Đà Nẵng, T.Ư Đoàn phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và UBND TP.Đà Nẵng tổ chức phát động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn". Lễ phát động với sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, trên địa Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ phát động, anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho hay T.Ư Đoàn luôn xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó tập trung vào tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về an toàn giao thông, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; Triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hoá giao thông" trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Anh Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi lễ H.Đ

Theo anh Minh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong rằng mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" bằng những việc làm cụ thể, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh an toàn, bởi đằng sau tay lái của các bạn là cả một gia đình thân yêu luôn chờ đón bạn.

Phát biểu hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2023, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan khi đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp giúp kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần quan trọng vào kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các ban ngành, địa phương cùng khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ thực hiện cho được mục tiêu đã nêu ra, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của chủ đề Năm An toàn giao thông H.Đ

Tại buổi lễ, Đoàn thanh niên Bộ Giao thông vận tải trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời, Thành đoàn Đà Nẵng cũng giới thiệu và ra mắt Đội hình thanh niên tham gia xử lý tình huống bất thường tai nạn giao thông tại TP. Đà Nẵng và thực hiện ký cam kết, hưởng ứng và thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn".

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức Diễn đàn "An toàn giao thông - Hành động của thanh niên"; Tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông"; Tập huấn và thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu về an toàn giao thông…

Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Dũng (phải) nhận công trình thanh niên Đoàn thanh niên Bộ Giao thông vận tải H.Đ

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông" H.Đ

Học sinh ở TP.Đà Nẵng thích thú vẽ tranh tuyên truyền "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" H.Đ

Đại diện các đơn vị ký cam kết, hưởng ứng và thực hiện tốt Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" H.Đ

Thành đoàn Đà Nẵng ra mắt Đội hình thanh niên tham gia xử lý tình huống bất thường tai nạn giao thông