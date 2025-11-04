Mưa lũ dai dẳng, bất thường ở miền Trung

K IỆT SỨC VÌ LŨ CHỒNG LŨ

Từ đêm 2 đến sáng 3.11, mưa lớn cùng lượng nước khổng lồ từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn đổ về khiến hàng loạt làng mạc ven sông và vùng thấp trũng ở TP.Đà Nẵng ngập nặng trở lại. Tại phố cổ Hội An, nước sông Hoài dâng cao, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Từ sáng 3.11, người dân lại dùng thuyền di chuyển và "chạy lụt" khắp nơi. Nhiều du khách lưu trú ở các khách sạn cũng phải sơ tán bằng thuyền nhỏ.

Bộ đội dầm mình trong nước sơ tán người dân ở khu dân cư đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) ngày 3.11 ẢNH: NGỌC HÂN

Ở xã Thượng Đức thuộc khu vực thượng lưu Vu Gia - Thu Bồn, ngập lụt diễn ra nghiêm trọng. Tuyến đường duy nhất dẫn vào thôn Thái Chấn Sơn bị chia cắt, nước dâng cao hơn 2 m. Bà Nguyễn Thị Oanh (42 tuổi, ở thôn Thái Chấn Sơn) cho biết: "Chưa đến một tuần mà nhà tôi ngập đến 5 lần. Lũ này chưa rút, lũ khác lại tới. Ở vùng rốn lũ này ai cũng quen với cảnh chạy lũ, nhưng năm nay khổ quá sức rồi!". Tại xã Đại Lộc, nước lũ dâng nhanh khiến hàng chục thôn bị ngập, giao thông tê liệt. Nhắc lại đợt lũ cuối tháng 10, bà Nguyễn Thị Nga (58 tuổi, thôn Nghĩa Đông) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Năm ngày bị cô lập trong lũ, chúng tôi chỉ ăn mì gói, hứng nước mưa cầm cự. Lũ mới vừa rút, lại thêm trận lũ mới. Không biết bao giờ cảnh chạy lũ này mới dứt…".

Mưa xối xả ở Đà Nẵng: Dân chưa kịp dọn xong lũ trước, lũ sau đã đến

Đến chiều qua 3.11, tại khu vực đường Mẹ Suốt (P.Hòa Khánh Bắc, TP.Đà Nẵng), mưa đã ngớt nhưng nước vẫn chưa rút hẳn. Đây là một trong những điểm ngập nặng nhất khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng khi mưa lớn và nước lũ dâng nhanh tràn vào nhà dân xảy ra rạng sáng qua. Nhiều chiến sĩ bộ đội, công an phường đã phải ngâm mình trong dòng nước xiết, bồng bế trẻ nhỏ, cõng người già chạy lũ. Một số hộ dân được bộ đội di tản bằng thúng cứu hộ. "Tôi thức dậy nghe tiếng gọi ngoài ngõ, mở cửa ra thì nước đã ngập đến đầu gối. May nhờ bộ đội có mặt cõng người già, dùng thúng đưa trẻ nhỏ ra khỏi vùng nước sâu", ông Nguyễn Văn Phúc (tổ 68 khu dân cư Mẹ Suốt, P.Hòa Khánh) kể.

Cả ngàn người cứu hộ, chống sạt lở bờ kè An Lương (TP.Đà Nẵng) ẢNH: MYMY NGUYỄN

Tại TP.Huế, chưa hoàn hồn sau 2 cơn lũ liên tiếp với mức nước cao lịch sử, hôm qua người dân lại hứng chịu cơn lũ thứ 3, trong đó riêng sông Bồ đã vượt mốc đỉnh lũ lịch sử (ngày 29.10). Trong vòng chưa đầy 7 ngày, TP.Huế đã hứng chịu 3 cơn lũ liên tiếp khiến mọi nỗ lực chống chọi của người dân gần như cạn kiệt và bất lực trước thiên tai.

Sau khi cơn lũ thứ 2 (ngày 29.10) vừa rút, nhiều người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa, nhặt nhạnh tài sản bị nhấn chìm… Nhưng ngay cả khi áo quần phơi chưa kịp khô, cơn lũ thứ 3 ập đến khiến họ bất lực nhìn nước lũ nhấn chìm mọi thứ. "Vậy là trắng tay, không còn gì để khắc phục nữa. Trên khu vực trung tâm thành phố nước còn rút xuống chứ dưới vùng trũng như xã Quảng Điền chúng tôi gần cả tháng nay chưa thấy mặt đường", anh Nguyễn Tuấn Hiệp (ở xã Quảng Điền) nói.

Dùng ghe đưa du khách ở Hội An đến nơi an toàn vào sáng 3.11 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đau thương nhất là những gia đình có người thiệt mạng trong 2 đợt lũ trước đang tổ chức đám tang thì lũ dâng trở lại, chính quyền địa phương phải cử lực lượng đến hỗ trợ kê kích quan tài lên cao. Nhiều người già và trẻ nhỏ không thể trụ nổi đợt lũ dai dẳng đã ngã bệnh, hôm qua lực lượng công an phải băng lũ đưa hàng chục trường hợp nhập viện cấp cứu.

V ỪA CHỐNG LŨ, VỪA ỨNG PHÓ BÃO

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP.Huế, khi kiểm tra lũ tại xã Khe Tre cho biết nước của 2 đợt lũ trước đã no đầy trong đất nên lượng mưa lớn cộng dồn thêm đầu tháng 11 đã khiến lũ trên các sông dâng cao trở lại. Ông Định cảnh báo, với tình hình mưa lũ phức tạp như hiện nay, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại TP.Huế; ngập lụt diện rộng sẽ kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Một đoạn đường ở xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) bị đứt gãy ẢNH: NGUYỄN THỊ TÌNH

Chiều tối 3.11, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và ứng phó bão số 13, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang lưu ý chủ động đưa lương thực, thực phẩm, xăng dầu vào vùng cao và bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân ở những nơi ngập sâu, bị cô lập.

Các tuyến đường ở nội đô TP.Huế biến thành sông ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đánh giá vấn đề thông tin liên lạc hết sức quan trọng, ông Quang chỉ đạo những khu vực chưa có sóng cần có phương án dự phòng. "Đối với bão số 13, cần đặc biệt chú ý rà soát dân cư tại các vùng nguy hiểm, tổ chức di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Thực tế vừa qua cho thấy, nếu không di dời kịp thời thì nhiều bản làng đã có thể bị vùi lấp", ông Quang nhấn mạnh.

Bộ đội dời nhà cho người dân ở xã biên giới Hùng Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho hay hiện TP.Đà Nẵng vừa phải khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa chủ động phòng chống bão số 13, trong trường hợp bão không đổ bộ trực tiếp thì mưa lũ cũng đi kèm rất nguy hiểm. Ông Ấn cho rằng cần xem xét lại việc xả lũ ngay trong thời điểm lũ đang lên, đồng thời đề nghị Bộ chỉ huy Phòng thủ dân sự khẩn trương đề xuất bổ sung máy phát điện, điện thoại vệ tinh, xuồng cứu hộ…

Trong khi đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Đà Nẵng, đánh giá do lực lượng còn mỏng, có sự lúng túng nhất định trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng cấp xã, phường ở miền núi vẫn chưa quen với việc xử lý các tình huống phức tạp trong điều kiện thiên tai. Phương tiện cơ động vào các vùng xung yếu còn rất hạn chế, các phương tiện chi viện từ nơi khác đến thì không thể vào được… "Hiện nhiều hồ thủy điện đã đầy nước. Trước lượng mưa lớn do bão số 13 gây ra, cần chủ động xả lũ để điều tiết, giảm bớt áp lực hồ chứa và đón lũ trong 24 - 48 giờ tới. Việc này phải được thông tin cụ thể, kịp thời để vùng hạ du chủ động ứng phó", ông Thanh nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 206/CĐ-TTg ngày 2.11.2025 gửi Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai; khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu; thống kê chính xác, tổng hợp đầy đủ tình hình thiệt hại do mưa lũ; phòng chống dịch bệnh sau lũ lụt... Bộ NN-MT chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án tổng thể khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương khu vực Trung bộ vừa qua, trình Thường trực Chính phủ các đề xuất kiến nghị vượt thẩm quyền các bộ, ngành, địa phương trước ngày 8.11. TTXVN

Gia Lai cảnh báo kỷ luật lãnh đạo nếu chậm di dời dân Ngày 3.11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã hoàn tất các phương án ứng phó bão số 13 (Kalmaegi). Theo đó, tỉnh Gia Lai sẽ sơ tán hơn 128.000 người tại 58 xã, phường khu vực phía đông, bắt đầu từ 7 giờ ngày 5.11 và hoàn tất trước 17 giờ ngày 6.11. Các hộ dân vùng trũng, ven sông suối và những khu vực nguy cơ cao như núi Bà Hỏa, núi Hòn Chà sẽ được di dời. UBND tỉnh Gia Lai cảnh báo sẽ kỷ luật Bí thư, Chủ tịch UBND xã, phường nếu không thực hiện di dời kịp thời. Tại Đắk Lắk, người dân ven biển phía đông đang gấp rút gia cố nhà cửa, di dời lồng bè nuôi tôm hùm ra vùng biển an toàn. Hơn 175.000 lồng nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Cù Mông, An Hòa Hải và Vũng Rô được chuyển đến Khánh Hòa để tránh thiệt hại. Trên đất liền, chính quyền địa phương khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chuẩn bị sơ tán dân và đảm bảo an toàn theo phương châm "bốn tại chỗ". Đức Nhật - Trần Bích Ngân