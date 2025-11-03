Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mưa lũ khốc liệt ở Quảng Trị: 7 người chết, 2 người mất tích
Video Thời sự

Mưa lũ khốc liệt ở Quảng Trị: 7 người chết, 2 người mất tích

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/11/2025 20:40 GMT+7

Quảng Trị đang phải trải qua một đợt mưa lũ khốc liệt. Hàng chục nghìn hộ dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng, hơn 28.500 học sinh phải tạm nghỉ học.

Trong ngày 3.11.2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-130 mm, nhưng nhiều nơi mưa đến 250 mm đến 350 mm.

Mưa lũ khốc liệt ở Quảng Trị: 7 người chết, 2 người mất tích

Mực nước lúc 16 giờ ngày 3.11, nước sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ cao 3,17 mét (trên báo động 3 0,47 mét); sông Nhật Lệ tại Hàm Ninh 2,72 mét (trên mức báo động 3 0,12 mét); sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 5,97 mét (trên báo động 3 0,67 mét); sông Thạch Hãn tại Đakrông 33,87 mét (trên báo động 3 0,37 mét); sông Hiếu tại Đầu Mầu 24,13 mét (trên báo động 3 0,37 mét).

Quảng Trị:Miền núi sạt lở cả ngàn khối đất, đồng bằng nước lụt vỗ như sóng biển - Ảnh 3.

Sạt lở nghiêm trọng tại QL9C

ẢNH: THANH LỘC

Tin liên quan

Chưa kịp phục hồi sau lũ, nội đô TP.Huế tiếp tục ngập sâu

Chưa kịp phục hồi sau lũ, nội đô TP.Huế tiếp tục ngập sâu

Sáng nay 3.11 lũ trên sông Hương lên cao khiến nhiều tuyến đường ở nội đô ngập sâu. Đây là đợt ngập lụt thứ 3 chỉ trong 8 ngày qua.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị Mưa lũ mưa lũ Quảng Trị mưa lũ khốc liệt thiệt hại mưa lũ
