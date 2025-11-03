Trong ngày 3.11.2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-130 mm, nhưng nhiều nơi mưa đến 250 mm đến 350 mm.

Mưa lũ khốc liệt ở Quảng Trị: 7 người chết, 2 người mất tích

Mực nước lúc 16 giờ ngày 3.11, nước sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ cao 3,17 mét (trên báo động 3 0,47 mét); sông Nhật Lệ tại Hàm Ninh 2,72 mét (trên mức báo động 3 0,12 mét); sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 5,97 mét (trên báo động 3 0,67 mét); sông Thạch Hãn tại Đakrông 33,87 mét (trên báo động 3 0,37 mét); sông Hiếu tại Đầu Mầu 24,13 mét (trên báo động 3 0,37 mét).