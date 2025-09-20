Tiến Luật bất ngờ bị 'tấn công', phản ứng gắt về cách xưng hô của đàn em

Nhà sản xuất Chiến sĩ quả cảm vừa hé lộ những tình tiết trong tập 9, dự kiến lên sóng ngày 21.9. Ngay từ những giây đầu, khán giả đã bị cuốn vào khung cảnh nắng rát da, dây kẽm gai giăng khắp lối cùng tiếng chỉ huy dõng dạc cảnh báo nguy hiểm. Nhiệm vụ này buộc các chiến sĩ nhập vai như Tiến Luật, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm... phải cúi thấp đầu, quan sát mục tiêu và nhanh chóng vượt qua để tránh chấn thương.

Dàn nghệ sĩ tập trung thực hiện các thử thách khó ẢNH: NSX

Ở tập phát sóng này, dàn nghệ sĩ phải thực hiện liên hoàn các bài tập tác chiến trong địa hình đầm lầy, sông nước. Trailer gây chú ý bởi khoảnh khắc Mono và Neko Lê gạt bỏ hình tượng quen thuộc trên sân khấu để lăn xả giữa thao trường. Cả hai không ngần ngại ngụy trang toàn thân trong lớp đất sình đặc quánh, kiên nhẫn bò thấp để tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm sốc trước độ khó của nhiệm vụ. Nam diễn viên nói lớp bùn không chỉ gây khó khăn khi di chuyển mà còn làm mắt anh đỏ rát. Trên đường hành quân, Binz không giấu nổi sự lo lắng khi thừa nhận: “Nước càng sâu, mình càng cảm thấy không yên tâm”. Về phần mình, Song Luân còn căng thẳng tiết lộ có giây phút anh “suýt chết đuối” khiến nhiều người hoang mang.

Tiến Luật căng thẳng khi làm nhiệm vụ ẢNH: NSX

Tiến Luật phản ứng với Tiểu Vy

Trailer Chiến sĩ quả cảm cũng hé lộ 6 nghệ sĩ nữ góp mặt trong chương trình, trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy. Vừa xuất hiện, người đẹp “òa khóc” vì bị bao vây giữa những người đồng nghiệp gai góc, quần áo lấm lem bùn đất, khác hẳn hình ảnh đời thường.

Khi vừa mới gặp gỡ, Tiểu Vy liền bị phản ứng vì cách xưng hô với đàn anh. Cụ thể, cô quay sang nói với Tiến Luật rằng: “Chú ngồi xuống đi, con thấy chú lớn tuổi nhất trong dàn chiến sĩ”. Trước chia sẻ này, nam diễn viên Nụ hôn bạc tỉ lập tức tỏ thái độ, đáp trả gay gắt ngay trên thao trường.

Cao trào được đẩy lên khi một nhân vật bí ẩn bất ngờ có hành động "tấn công" trực diện vào đầu của Tiến Luật bằng miểng chai. Tiếng hô “Có lựu đạn” của Lê Dương Bảo Lâm ngay sau đó cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Với chuỗi thử thách khắc nghiệt trên địa hình đầm lầy, đòi hỏi các chiến sĩ phải nỗ lực trong quá trình thực hiện những thử thách với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao.