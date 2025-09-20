Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Tiến Luật bất ngờ bị 'tấn công', phản ứng gắt về cách xưng hô của đàn em

Thạch Anh
Thạch Anh
20/09/2025 07:57 GMT+7

Bị Hoa hậu Tiểu Vy gọi là 'chú' trong 'Chiến sĩ quả cảm', Tiến Luật có phản ứng khiến đồng đội được phen bật cười.

Nhà sản xuất Chiến sĩ quả cảm vừa hé lộ những tình tiết trong tập 9, dự kiến lên sóng ngày 21.9. Ngay từ những giây đầu, khán giả đã bị cuốn vào khung cảnh nắng rát da, dây kẽm gai giăng khắp lối cùng tiếng chỉ huy dõng dạc cảnh báo nguy hiểm. Nhiệm vụ này buộc các chiến sĩ nhập vai như Tiến Luật, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm... phải cúi thấp đầu, quan sát mục tiêu và nhanh chóng vượt qua để tránh chấn thương.

Tiến Luật bất ngờ bị 'tấn công', phản ứng gắt về cách xưng hô của đàn em - Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ tập trung thực hiện các thử thách khó

ẢNH: NSX

Ở tập phát sóng này, dàn nghệ sĩ phải thực hiện liên hoàn các bài tập tác chiến trong địa hình đầm lầy, sông nước. Trailer gây chú ý bởi khoảnh khắc Mono và Neko Lê gạt bỏ hình tượng quen thuộc trên sân khấu để lăn xả giữa thao trường. Cả hai không ngần ngại ngụy trang toàn thân trong lớp đất sình đặc quánh, kiên nhẫn bò thấp để tiếp cận mục tiêu.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm sốc trước độ khó của nhiệm vụ. Nam diễn viên nói lớp bùn không chỉ gây khó khăn khi di chuyển mà còn làm mắt anh đỏ rát. Trên đường hành quân, Binz không giấu nổi sự lo lắng khi thừa nhận: “Nước càng sâu, mình càng cảm thấy không yên tâm”. Về phần mình, Song Luân còn căng thẳng tiết lộ có giây phút anh “suýt chết đuối” khiến nhiều người hoang mang.

Tiến Luật bất ngờ bị 'tấn công', phản ứng gắt về cách xưng hô của đàn em - Ảnh 2.

Tiến Luật căng thẳng khi làm nhiệm vụ

ẢNH: NSX

Tiến Luật phản ứng với Tiểu Vy

Trailer Chiến sĩ quả cảm cũng hé lộ 6 nghệ sĩ nữ góp mặt trong chương trình, trong đó có Hoa hậu Tiểu Vy. Vừa xuất hiện, người đẹp “òa khóc” vì bị bao vây giữa những người đồng nghiệp gai góc, quần áo lấm lem bùn đất, khác hẳn hình ảnh đời thường.

Khi vừa mới gặp gỡ, Tiểu Vy liền bị phản ứng vì cách xưng hô với đàn anh. Cụ thể, cô quay sang nói với Tiến Luật rằng: “Chú ngồi xuống đi, con thấy chú lớn tuổi nhất trong dàn chiến sĩ”. Trước chia sẻ này, nam diễn viên Nụ hôn bạc tỉ lập tức tỏ thái độ, đáp trả gay gắt ngay trên thao trường.

Cao trào được đẩy lên khi một nhân vật bí ẩn bất ngờ có hành động "tấn công" trực diện vào đầu của Tiến Luật bằng miểng chai. Tiếng hô “Có lựu đạn” của Lê Dương Bảo Lâm ngay sau đó cũng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Với chuỗi thử thách khắc nghiệt trên địa hình đầm lầy, đòi hỏi các chiến sĩ phải nỗ lực trong quá trình thực hiện những thử thách với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Thu Trang nói gì khi Tiến Luật 'gây bão mạng' nhờ 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Thu Trang nói gì khi Tiến Luật 'gây bão mạng' nhờ 'Anh trai vượt ngàn chông gai'?

Thu Trang bất ngờ, đồng thời gửi lời cảm ơn khán giả đã dành sự yêu thương, động viên cho Tiến Luật trong hành trình thi 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Khám phá thêm chủ đề

TIẾN LUẬT Tiểu Vy chiến sĩ quả cảm Lê Dương Bảo Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận