Sao Việt rời show thực tế 'Chiến sĩ quả cảm' vì chấn thương

Liên Bỉnh Phát tiếc nuối nói lời chia tay Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX

Trong tập phát sóng mới đây của Chiến sĩ quả cảm, sự vắng mặt Liên Bỉnh Phát trong ngày hội tụ khiến mọi người hoang mang. Thay vào đó, anh thực hiện một clip ngắn nhắn gửi đến đồng đội. Theo diễn viên Song lang, thời điểm đó anh gặp một chấn thương nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn. Vì vậy Liên Bỉnh Phát không thể tiếp tục với các thử thách trong chương trình.

“Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng chí vì không thể đi cùng mọi người trong chặng hành trình này. Tôi đã bị chấn thương ở chân. Mấy ngày trước, tôi cũng rất phấn khích vì lực lượng chúng ta sắp đến, nhưng rất tiếc là không được. Chúc cho các anh em giữ được sức khỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau”, Liên Bỉnh Phát nghẹn ngào nói lời chia tay Chiến sĩ quả cảm.

Binz khiến đồng nghiệp bất ngờ khi tham gia show thực tế Chiến sĩ quả cảm Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, Quốc Thiên cũng xuất hiện muộn hơn đồng đội và thông báo anh sẽ tạm thời không đồng hành cùng chương trình trong những ngày tới. Thay vào đó, ban tổ chức công bố Binz và Hưng Nguyễn trở thành những gương mặt tiếp theo đồng hành cùng Chiến sĩ quả cảm. Sự xuất hiện của bộ đôi khiến các đồng đội bất ngờ. Tiến Luật chia sẻ bản thân không nghĩ rapper sẽ nhận lời tham gia một chương trình đặc thù như vậy.

Thử thách mới tại 'Chiến sĩ quả cảm'

Đội hình 12 chiến sĩ nhập vai bước vào hành trình huấn luyện dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá Phùng Hữu Nam. Chưa kịp làm quen, họ đã bị tịch thu điện thoại, bịt mắt và áp giải đến một địa điểm bí ẩn. Sau đó, cả nhóm nhận lệnh tìm cách di chuyển đến Trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố.

Dàn nghệ sĩ tiếp tục trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt Ảnh: NSX

Tại đây, cả đội được phen giật mình khi chỉ huy bất ngờ ra hiệu kích nổ. Tiếng bom khiến Lê Dương Bảo Lâm sợ hãi ngồi thụp xuống: “Lần đầu tới mà bom nổ nhanh quá, chúng tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý”. Sau đó, một tiểu đội cảnh sát cơ động bất ngờ xuất hiện, bao vây toàn bộ trận địa. Binz bàng hoàng: “Tôi thấy cánh đồng trống trơn, không có chỗ nấp, vậy mà tự nhiên đùng một cái, cả tiểu đội hơn 20 người xuất hiện”.

Ở tập này, 12 sao Việt phải đối diện thử thách trong cơn mưa xối xả: một bài tập tổng hợp vượt 4 chướng ngại hiểm hóc. Phan Mạnh Quỳnh ngỡ ngàng: “Trò chơi gameshow gì mệt vậy. Tôi không biết mấy chương trình khác có thực tế không, chứ chương trình này thì đúng thực tế luôn vì quá mệt”. Tiến Luật tự nhủ dù mệt nhưng phải cố gắng hết sức. Bởi nam diễn viên biết đây là trải nghiệm mà "cả đời sẽ không có lần thứ hai”.

Binz cũng bày tỏ: “Nhiệm vụ khó nhằn đến mức tôi nghĩ nó chạm đến giới hạn thể chất của tôi rồi. Nhưng ý chí thì vẫn chưa bị khuất phục”. Trong khi đó, Ngô Kiến Huy liều mình vượt thử thách với đôi chân chấn thương. Anh kể hầu như mọi lực đều dồn vào chân phải, nhưng ý chí buộc nam ca sĩ phải vượt qua bằng mọi giá”. Song Luân choáng váng khi bom nổ bất ngờ ngay trong lúc tập luyện. Anh chia sẻ đây là một trải nghiệm đáng nhớ vì “không nghĩ chương trình lại chơi thật đến vậy”.