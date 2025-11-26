Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Thu Trang đón tin vui ở tuổi 41

Thạch Anh
Thạch Anh
26/11/2025 18:43 GMT+7

Tại lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, Thu Trang bất ngờ được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc cho dự án 'Nụ hôn bạc tỉ'.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Thu Trang vinh dự khi nhận giải thưởng cho vai trò đạo diễn

Ảnh: NVCC

Thu Trang bất ngờ khi được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc với dự án Nụ hôn bạc tỉ. Chia sẻ với chúng tôi, cô bày tỏ: “Tôi bước vào vai trò đạo diễn với tâm thế học hỏi và làm hết mình, chứ không dám mơ tới giải thưởng. Nên khi được xướng tên, tôi vừa vui, vừa run. Cảm xúc trong khoảnh khắc đó giống như mình dám bước ra khỏi vùng an toàn và may mắn không bị ngã đau, mà còn được khán giả và hội đồng giám khảo công nhận”.

Thu Trang cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người và muốn dành giải thưởng này cho tất cả những người đã yêu thương, đồng hành cùng cô trong chặng đường vừa qua. Ngoài ê kíp, nữ nghệ sĩ bày tỏ tình cảm dành cho Tiến Luật. Với cô, đây là “người âm thầm chống lưng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”. Nữ đạo diễn chia sẻ thêm: “Và tất nhiên là khán giả, vì nếu không có sự đón nhận, thì dù đạo diễn có kể chuyện hay cỡ nào cũng vô nghĩa”.

Với Thu Trang, đây không chỉ là giải thưởng, mà là một lời động viên rất lớn. “Làm đạo diễn không đơn giản, nhất là với một người phụ nữ vốn quen đứng trước ống kính như tôi. Giải thưởng này như một cái gật đầu nói rằng: Trang à, đi đúng rồi đó, cứ đi tiếp đi”, cô bộc bạch.

Thu Trang đón tin vui ở tuổi 41 - Ảnh 1.

Thu Trang xuất hiện nổi bật với chiếc đầm yếm họa tiết hoa sen, ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung. Sải bước cùng cô là Tiến Luật trong bộ suit đen lịch lãm

Ảnh: NVCC

Khi được hỏi “đây có phải là sự may mắn hay là phần thưởng khích lệ cho một nữ đạo diễn lần đầu thử sức với điện ảnh”, Thu Trang chia sẻ: “Tôi nghĩ là cả hai. May mắn vì xung quanh tôi có những cộng sự rất giỏi, rất hiểu ý. Nhưng phần lớn là do nỗ lực thật sự. Tôi không làm phim để lấy giải, mà để kể chuyện mình tin. Và tôi nghĩ sự khích lệ này là dành cho sự chân thành đó. Đặc biệt là với một người phụ nữ lần đầu bước sang một vai trò mới, đây là nguồn năng lượng quý giá”.

Thu Trang sau cơn sốt phim trăm tỉ

Năm nay, Thu Trang tiếp tục “thừa thắng xông lên” với tác phẩm thứ hai mang tên Ai thương ai mến. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Sau phim Nụ hôn bạc tỉ, vợ Tiến Luật tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, chủ động hơn trong việc làm phim. Vì vậy cô được kỳ vọng tiếp tục tạo nên những thành tích ấn tượng tại phòng vé.

Khi được hỏi giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam có khiến Thu Trang áp lực hơn cho tác phẩm điện ảnh tiếp theo, cô thẳng thắn bộc bạch: “Chắc chắn có, nhưng là áp lực tích cực. Tôi không áp lực vì phải đoạt giải nữa, mà vì muốn phim sau phải hay hơn, chạm hơn, thật hơn. Ai thương ai mến là một câu chuyện khác hoàn toàn, nên tôi cũng mong khán giả đón nhận phim”.

Đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò khác nhau, vợ Tiến Luật nhận được câu hỏi “từ nay khán giả nên gọi Thu Trang là diễn viên hay đạo diễn?”. Về vấn đề này, nữ nghệ sĩ nói: “Gọi gì cũng được, miễn là còn nhớ đến Thu Trang là được rồi. Mỗi lần khán giả gọi tên mình là tôi đã thấy vui. Dù là diễn viên hay đạo diễn, tôi vẫn là người kể chuyện. Mà đã kể chuyện thì tôi chỉ mong người nghe thấy xúc động, còn mình ở vai nào, không quan trọng bằng việc giữ được cái tâm với nghề”.

